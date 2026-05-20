Rendőrök lepték el a környéket: betörtek Johnny Depphez

Rendőrök szálltak ki Johnny Depp otthonánál a minap, miután egy állítólagos betolakodó miatt riasztották őket. A TMZ információi szerint a Los Angeles-i Rendőrség helyi idő szerint kedd délután 4 óra körül kapott hívást, majd ezt követően érkeztek meg a színész West Hollywood-i rezidenciájához.
A bejelentő állítólag azt mondta a rendőröknek, a női gyanúsított a domb alján lévő kapunál ült, a hétvége során pedig már többször is látták őt a birtokon. Arról is értesítették az egyenruhásokat, hogy a feltételezett behatoló üzenetet próbált hagyni a sztárnál, valamint a szemtanúk szerint le is filmezte az ingatlant.
A Los Angeles-i Rendőrség ezt követően érkezett a helyszínre, ám addigra a gyanúsítottnak nyoma veszett, így végül nem került sor letartóztatásra.
