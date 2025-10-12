Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Ezek jelentenek tűzveszélyt a konyhában és az otthonunkban

tipp
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 12. 07:40
tűzveszélytöltőlakástűz
Minden nap használjuk őket, és úgy gondoljuk, hogy biztonságosak, pedig ez nem biztos, hogy így van. Fennállhat lakástűz veszélye, de akár robbanás is bekövetkezhet, ha ezekre a háztartási berendezésekre nem figyelünk kellőképpen.

Tűzveszély az otthonunkban, a konyhában, egy egyszerű, hagyományos rezsó vagy a modern kerámialapos főzőlap is. A lakástűz elleni védekezés részeként rendszeresen nézzük át, hogy vannak-e rajta sérülések, a kábel nem melegszik-e túl, és megfelelően működik-e. Időnként tisztítsuk meg a szenzorokat, és ha hibaüzenetet jelez, ne használjuk, míg meg nem javíttattuk.

egy elfelejtett vasaló okozta lakástűz, miközben a nő békésen alszik a kanapén
Lakástűz elleni védekezés: Egy vasaló is nagy bajt csinálhat
Fotó: STEKLO /  Shutterstock 

Tűzveszélyes folyadékok: Lángra kap a zsiradék

A sütőt azért is érdemes tisztán tartani, mert a lerakódott zsír, a szennyeződések lángra kaphatnak, főleg, ha hosszú órákon át használjuk a készüléket. Ezen kívül, ha meghibásodik, a készüléken belüli zárlat is okozhat tüzet. Fontos még, hogy soha ne használjuk hosszabbítóról, mert a kábel túlmelegedhet. A háztartási balesetek nagyrésze könnyen megelőzhető - írja a Fanny magazin.

egy hosszabbító okozta lakástűz
Lakástűz keletkezhet akár egy hosszabbítótól is, ha nem megfelelően használjuk
Fotó: WIROJE PATHI /  Shutterstock 

Takarítsuk ki a kenyérpirítót is

A kenyérpirító nagyon felforrósodik, ráadásul a fűtőszálak szabadon vannak, így ha például egy konyharuhát felejtünk mellette, az könnyen lángra kaphat. Az aljában felhalmozódott morzsák is meggyulladhatnak, ezért takarítsuk rendszeresen a gépet.

A hűtő hátulja is legyen tiszta

A hűtő az utolsó, amiről az ember azt gondolná, hogy tüzet okozhat, pedig egy öregebb darabnál érdemes rendszeresen ellenőrizni hátul a csatlakozásokat. Emellett fontos, hogy a kompresszoron és a kondenzátorokon ne legyen por- és zsírréteg, a hátulját is takarítsuk le rendszeresen, hiszen ez is potenciális veszélyforrás.

Ne pakoljuk tele a dobot

A mosogatógép akkor okozhat elektromos tüzet, ha meghibásodik a fűtőszál vagy a vezérlőmodul; ilyenkor a túlmelegedés komoly fenyegetést jelent. A rendszeres karbantartás mellett arra is figyeljünk oda, hogy ne pakoljuk meg túlságosan a gépet, mert ez is növeli a túlmelegedés kockázatát.

Csak jelzésig töltsünk olajat

Bár az air fryerek megjelenésével egyre jobban kiszorulnak a az olajsütők, még mindig sok háztartásban vannak napi használatban. Ezeknél arra figyeljünk, hogy ne töltsünk a megengedettnél több olajat a tartályba, és ne hevítsük túl az olajat.

Egy ellenőrzés sosem árt

Ha nagyon régiek a gépek, érdemes rendszeresen átnézetni azokat szerelővel, mert egy fűtőszál körül felhalmozódott szennyeződés is tüzet okozhat, de az elöregedett, hibás alkatrészek is zárlatosak lehetnek.

Felforrósodik a hajvasaló

A reggeli készülődés egyik elengedhetetlen eszköze a hajvasaló, de ha bedugva felejtjük, akár csak rövid időre is, a túlhevülés miatt könnyen bajt okozhat a fürdőszobában, főleg, ha éghető tárgy közelében van.

Mindig legyen tiszta a szűrő

Ha eltömődnek a szárítógép szűrői, vagy a meleg levegő kivezető nyílása, a gépben lévő szöszök begyulladhatnak, például egy szikrától, amit egy cipzár vagy egy gomb okoz. Létfontosságú a rendszeres tisztítás, a szöszök eltávolítása, és az ajtóban lévő szűrőt is muszáj minden indítás előtt kiüríteni. A készüléket olyan helyen használjuk, ahol a légáramlás biztosított.

Elektromos lakástűz elleni védekezés

Általában a telefontöltők folyamatosan be vannak dugva. Tűzvédelem szempontjából ez nagy hiba, hiszen ha tönkremegy és túlmelegszik, akkor nem biztos, hogy időben észrevesszük a veszélyt. Használjunk mindig megbízható töltőt, és kerüljük az olcsó, kétes eredetű darabokat.

elektromos tűz hatására leégett töltőkábel
Elektromos tüzet akár egy töltő kábele is okozhat
Fotó: Rubanitor /  Shutterstock 

Szőnyegre tenni tilos!

A hősugárzókat nem tanácsos hosszú órákig használni, mert túlmelegedhetnek. Ha elhagyjuk a helyiséget, mindig áramtalanítsuk ezeket. Ne használjuk őket szőnyegen vagy kárpitos bútorok közvetlen közelében.

Gyári előírások

Sokszor egy ártalmatlan díszlámpa is lehet a lakástűz okozója, főleg, ha nem megbízható forrásból vásároltuk. De a lámpák akkor is tüzet okozhatnak, ha nem a gyári előírásoknak megfelelő izzót használunk, például LED helyett hagyományost egy papír búrájú lámpába, ilyenkor a melegedés komoly bajt is okozhat.

Levegőzzön szabadon

A laptopokról senki nem gondolja, hogy tűzveszélyesek lehetnek, pedig ha nem jól használjuk őket, nagy bajt okozhatnak. Nagyon gyorsan felforrósodik, ha nem biztosított a szellőzése, mert például az ágyban dolgozunk rajta. Ha hosszabb időre a takarón hagyjuk, akkor is tüzet okozhat. Rövid ideig használhatjuk ölben tartva, de ha túlságosan meleg, minél előbb tegyük egy szilárd felületre, és soha nem hagyjuk magára puha, nem szellőző felületen, például a kanapén.

A baj egy pillanat alatt megtörténhet, mint ahogy az alábbi videóban is látható.

 

 

