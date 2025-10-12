Ezek jelentenek tűzveszélyt a konyhában és az otthonunkban

Tűzveszély az otthonunkban, a konyhában, egy egyszerű, hagyományos rezsó vagy a modern kerámialapos főzőlap is. A lakástűz elleni védekezés részeként rendszeresen nézzük át, hogy vannak-e rajta sérülések, a kábel nem melegszik-e túl, és megfelelően működik-e. Időnként tisztítsuk meg a szenzorokat, és ha hibaüzenetet jelez, ne használjuk, míg meg nem javíttattuk.

Lakástűz elleni védekezés: Egy vasaló is nagy bajt csinálhat

Tűzveszélyes folyadékok: Lángra kap a zsiradék

A sütőt azért is érdemes tisztán tartani, mert a lerakódott zsír, a szennyeződések lángra kaphatnak, főleg, ha hosszú órákon át használjuk a készüléket. Ezen kívül, ha meghibásodik, a készüléken belüli zárlat is okozhat tüzet. Fontos még, hogy soha ne használjuk hosszabbítóról, mert a kábel túlmelegedhet. A háztartási balesetek nagyrésze könnyen megelőzhető - írja a Fanny magazin.

Lakástűz keletkezhet akár egy hosszabbítótól is, ha nem megfelelően használjuk

Takarítsuk ki a kenyérpirítót is

A kenyérpirító nagyon felforrósodik, ráadásul a fűtőszálak szabadon vannak, így ha például egy konyharuhát felejtünk mellette, az könnyen lángra kaphat. Az aljában felhalmozódott morzsák is meggyulladhatnak, ezért takarítsuk rendszeresen a gépet.

A hűtő hátulja is legyen tiszta

A hűtő az utolsó, amiről az ember azt gondolná, hogy tüzet okozhat, pedig egy öregebb darabnál érdemes rendszeresen ellenőrizni hátul a csatlakozásokat. Emellett fontos, hogy a kompresszoron és a kondenzátorokon ne legyen por- és zsírréteg, a hátulját is takarítsuk le rendszeresen, hiszen ez is potenciális veszélyforrás.

Ne pakoljuk tele a dobot

A mosogatógép akkor okozhat elektromos tüzet, ha meghibásodik a fűtőszál vagy a vezérlőmodul; ilyenkor a túlmelegedés komoly fenyegetést jelent. A rendszeres karbantartás mellett arra is figyeljünk oda, hogy ne pakoljuk meg túlságosan a gépet, mert ez is növeli a túlmelegedés kockázatát.

Csak jelzésig töltsünk olajat

Bár az air fryerek megjelenésével egyre jobban kiszorulnak a az olajsütők, még mindig sok háztartásban vannak napi használatban. Ezeknél arra figyeljünk, hogy ne töltsünk a megengedettnél több olajat a tartályba, és ne hevítsük túl az olajat.