Ezek jelentenek tűzveszélyt a konyhában és az otthonunkban

Tűzveszély az otthonunkban, a konyhában, egy egyszerű, hagyományos rezsó vagy a modern kerámialapos főzőlap is. A lakástűz elleni védekezés részeként rendszeresen nézzük át, hogy vannak-e rajta sérülések, a kábel nem melegszik-e túl, és megfelelően működik-e. Időnként tisztítsuk meg a szenzorokat, és ha hibaüzenetet jelez, ne használjuk, míg meg nem javíttattuk.
A sütőt azért is érdemes tisztán tartani, mert a lerakódott zsír, a szennyeződések lángra kaphatnak, főleg, ha hosszú órákon át használjuk a készüléket. Ezen kívül, ha meghibásodik, a készüléken belüli zárlat is okozhat tüzet. Fontos még, hogy soha ne használjuk hosszabbítóról, mert a kábel túlmelegedhet. A háztartási balesetek nagyrésze könnyen megelőzhető - írja a Fanny magazin.
A kenyérpirító nagyon felforrósodik, ráadásul a fűtőszálak szabadon vannak, így ha például egy konyharuhát felejtünk mellette, az könnyen lángra kaphat. Az aljában felhalmozódott morzsák is meggyulladhatnak, ezért takarítsuk rendszeresen a gépet.
A hűtő az utolsó, amiről az ember azt gondolná, hogy tüzet okozhat, pedig egy öregebb darabnál érdemes rendszeresen ellenőrizni hátul a csatlakozásokat. Emellett fontos, hogy a kompresszoron és a kondenzátorokon ne legyen por- és zsírréteg, a hátulját is takarítsuk le rendszeresen, hiszen ez is potenciális veszélyforrás.
A mosogatógép akkor okozhat elektromos tüzet, ha meghibásodik a fűtőszál vagy a vezérlőmodul; ilyenkor a túlmelegedés komoly fenyegetést jelent. A rendszeres karbantartás mellett arra is figyeljünk oda, hogy ne pakoljuk meg túlságosan a gépet, mert ez is növeli a túlmelegedés kockázatát.
Bár az air fryerek megjelenésével egyre jobban kiszorulnak a az olajsütők, még mindig sok háztartásban vannak napi használatban. Ezeknél arra figyeljünk, hogy ne töltsünk a megengedettnél több olajat a tartályba, és ne hevítsük túl az olajat.
Ha nagyon régiek a gépek, érdemes rendszeresen átnézetni azokat szerelővel, mert egy fűtőszál körül felhalmozódott szennyeződés is tüzet okozhat, de az elöregedett, hibás alkatrészek is zárlatosak lehetnek.
A reggeli készülődés egyik elengedhetetlen eszköze a hajvasaló, de ha bedugva felejtjük, akár csak rövid időre is, a túlhevülés miatt könnyen bajt okozhat a fürdőszobában, főleg, ha éghető tárgy közelében van.
Ha eltömődnek a szárítógép szűrői, vagy a meleg levegő kivezető nyílása, a gépben lévő szöszök begyulladhatnak, például egy szikrától, amit egy cipzár vagy egy gomb okoz. Létfontosságú a rendszeres tisztítás, a szöszök eltávolítása, és az ajtóban lévő szűrőt is muszáj minden indítás előtt kiüríteni. A készüléket olyan helyen használjuk, ahol a légáramlás biztosított.
Általában a telefontöltők folyamatosan be vannak dugva. Tűzvédelem szempontjából ez nagy hiba, hiszen ha tönkremegy és túlmelegszik, akkor nem biztos, hogy időben észrevesszük a veszélyt. Használjunk mindig megbízható töltőt, és kerüljük az olcsó, kétes eredetű darabokat.
A hősugárzókat nem tanácsos hosszú órákig használni, mert túlmelegedhetnek. Ha elhagyjuk a helyiséget, mindig áramtalanítsuk ezeket. Ne használjuk őket szőnyegen vagy kárpitos bútorok közvetlen közelében.
Sokszor egy ártalmatlan díszlámpa is lehet a lakástűz okozója, főleg, ha nem megbízható forrásból vásároltuk. De a lámpák akkor is tüzet okozhatnak, ha nem a gyári előírásoknak megfelelő izzót használunk, például LED helyett hagyományost egy papír búrájú lámpába, ilyenkor a melegedés komoly bajt is okozhat.
A laptopokról senki nem gondolja, hogy tűzveszélyesek lehetnek, pedig ha nem jól használjuk őket, nagy bajt okozhatnak. Nagyon gyorsan felforrósodik, ha nem biztosított a szellőzése, mert például az ágyban dolgozunk rajta. Ha hosszabb időre a takarón hagyjuk, akkor is tüzet okozhat. Rövid ideig használhatjuk ölben tartva, de ha túlságosan meleg, minél előbb tegyük egy szilárd felületre, és soha nem hagyjuk magára puha, nem szellőző felületen, például a kanapén.
