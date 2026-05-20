Kész horror: a ravatalozóban kelt életre a halottnak nyilvánított nagypapa

Nincs annál fájdalmasabb, mint amikor egy családdal közölik a lesújtó hírt: szerettük szervezete feladta a harcot. A brazil Emilianópolisban élő, 88 éves Juraci Rosa Alves családja is átélte ezt a poklot a napokban, amikor az idős férfit légzési elégtelenség miatt kórházba szállították, ám az orvosok már csak a halál beálltát tudták megállapítani. A feketeleves azonban csak ezután következett: a halottnak nyilvánított nagypapa ugyanis végül nem akart a túlvilágra költözni.

Sokkoló részletek a temetkezési vállalattól

Amikor megérkeztek a laboratóriumba és az asztalra fektették, a személyzet szokatlan mozgást észlelt a férfi hasánál, és nem voltak biztosak benne, hogy lélegzik-e

– idézte fel a sokkoló pillanatokat Jacqueline Brogiato, a temetkezési vállalat ápolói felügyelője. A személyzet ekkor azonnal kapcsolt, és kétségbeesetten harcolni kezdett az idős férfi életéért.

Amikor rájöttünk, hogy életjeleket mutat, az egyetlen gondolatunk az volt, hogy megmentsük. Így elvégeztem az elsősegélyt, megpróbáltam szabaddá tenni a légutakat, amíg a mentőszolgálat meg nem érkezett. Minden nagyon gyorsan történt: amikor megérkeztek, az orvos azonnal elkezdte a szedálást és az intubálást, hogy egészségügyi intézménybe lehessen szállítani

– tette hozzá Brogiato.

Már a halottnak nyilvánított nagypapa temetésére készültek a rokonok

Eközben a gyanútlan család otthon zokogva készült a legrosszabbra. Fogalmuk sem volt róla, hogy az elhunytnak hitt szerettük éppen a feltámadásával ír történelmet.

A nagynéném hazament, hogy előkészítse a papírokat és a ruhákat, amiket a nagyapám a virrasztáson viselt volna. Amikor odaértek, a nagynéném és az unokatestvérem furcsállották a késést. Aztán közölték az unokatestvéremmel, hogy a holttestet elvitték a ravatalozóba előkészíteni, és ott a temetkezési vállalat életjeleket észlelt: lélegzett és mozgott

– nyilatkozta az egyik döbbent rokon.

Megszólalt az ügyvéd: életveszélyes mulasztás történt

Az idős férfit ezután rohammentővel vitték vissza a kórházba, ahol jelenleg is az intenzív osztályon ápolják, válságos, de stabil állapotban. A család ügyvédje, Carlos Alberto Carneiro azonban szörnyű dologra hívta fel a figyelmet:

A jelenleg Juracit kezelő kórház szerint a történtek rontottak az állapotán a kora, valamint amiatt az idő miatt, amit megfelelő ellátás és kezelés nélkül töltött.

A hatóságok sem vették félvállról az esetet: a rendőrséget azonnal értesítették, és az ügyet segítségnyújtás elmulasztása miatt regisztrálták. A hibát elkövető orvos nevét egyelőre titkolják, de az elsőfokú ellátást végző kórház már bejelentette, hogy belső vizsgálatot indít az ügyben, és állításuk szerint készek minden szükséges felvilágosítást megadni, hogy kiderüljön, ki követte el a hajmeresztő mulasztást – írja a The Sun.