Vilmos herceg is őrjöngött, nagyon sima lett a kupadöntő

Leghíresebb szurkolója is elkísérte az Aston Villát az Európa-liga döntőjére. A Freiburg-Aston Villa összecsapást Isztambulban rendezték, a díszpáholyban pedig ott ült Vilmos herceg, brit trónörökös, aki nem egyszer kivetkőzött magából a sima sikert látva. A birminghami csapat már a szünetben 2-0-ra vezetett Youri Tielemans és Emiliano Buendia találatával. A második félidőben Morgan Rodgers növelte az előnyt. Vilmos herceg minden gólt kitörő örömmel fogadott.

Vilmos gyakori vendég a Villa nemzetközi meccsein, tavaly a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében is szurkolt a későbbi győztes PSG ellen. Most szerencsét hozott, igaz, a német Freiburg alulmúlta azt a szintet, amit a kupadöntő elvárt volna.

Az Aston Villa mestere, Unai Emery negyedik csapatával hatodik El-döntőjébe jutott be, s ez már az ötödik sikere. Korábban a Sevillával triplázott, valamint a Villarrealt is sikerre vezette. Egyedül az Arsenal kispadján bukott el Európa-liga döntőt a spanyol edző, aki az Aston Villával jövőre újra a Bajnokok Ligájában bizonyíthat.