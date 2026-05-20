Vilmos herceg is őrjöngött, nagyon sima lett a kupadöntő

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 20. 22:51
Vilmos herceg kiszurkolta a kupadöntős sikert. A Freiburg-Aston Villa Európa-liga döntőt nagyon simán, 3-0-ra nyerte az angol csapat.

Leghíresebb szurkolója is elkísérte az Aston Villát az Európa-liga döntőjére. A Freiburg-Aston Villa összecsapást Isztambulban rendezték, a díszpáholyban pedig ott ült Vilmos herceg, brit trónörökös, aki nem egyszer kivetkőzött magából a sima sikert látva. A birminghami csapat már a szünetben 2-0-ra vezetett Youri Tielemans és Emiliano Buendia találatával. A második félidőben Morgan Rodgers növelte az előnyt. Vilmos herceg minden gólt kitörő örömmel fogadott.

Vilmos herceg ki nem hagyta volna a Freiburg-Aston Villa döntőt az Európa-ligában Fotó: Robbie Jay Barratt - AMA

Vilmos gyakori vendég a Villa nemzetközi meccsein, tavaly a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében is szurkolt a későbbi győztes PSG ellen. Most szerencsét hozott, igaz, a német Freiburg alulmúlta azt a szintet, amit a kupadöntő elvárt volna.

Vilmos herceg nem fogta vissza magát Fotó: Anadolu

Freiburg-Aston Villa: Nem tud leállni a spanyol edző

Az Aston Villa mestere, Unai Emery negyedik csapatával hatodik El-döntőjébe jutott be, s ez már az ötödik sikere. Korábban a Sevillával triplázott, valamint a Villarrealt is sikerre vezette. Egyedül az Arsenal kispadján bukott el Európa-liga döntőt a spanyol edző, aki az Aston Villával jövőre újra a Bajnokok Ligájában bizonyíthat. 

Az Aston Villa sima meccsen nyerte meg az Európa-ligát Fotó: Kaz Photography

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
