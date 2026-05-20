Gyilkolás, élve temetés: a Kiút negyedik évadának legerősebb epizódja érkezett

A tíz epizód hosszúságúra tervezett Kiút negyedik évad a napokban átlépte a szezon felét. Mivel egészen eddig szinte semmi érdemleges előrelépés nem történt az HBO Max műsorkínálatában követhető sorozatban, ezért némileg vágyvezérelt gondolat volt, hogy most történni fog valami izgalmas fordulat, ami felemeli a nulla alá süllyedt figyelmünket. Így is történt!

A Kiút negyedik évadának eddigi legerősebb darabja az ötödik rész (Forrás: YouTube)

A Kiút negyedik évada végre beindult… ideje volt

A Kiút legutóbbi epizódjában Jade (David Alpay) bevett egy adag hallucinogén gombát annak reményében, hogy Boyd (Harold Perrineau) figyelme alatt feltárja elmélyének eltitkolt részeit, hogy megtalálja a régóta keresett kiutat az elátkozott kisvárosból. Az előző epizódban ez még egy felesleges gagnek érződött, de ez a szál az ötödik részben bomlott ki rendesen – olyannyira, hogy a sorozat egyik legizgalmasabb jelenetsorát láthattuk. Jade hallucinációjában álomszerű vízióval felveszi a kapcsolatot gyerekkori énjével és elméje épségének határára került, amikor a sötét lények megtalálják őt.

Az egész megvalósítás nagyon erős: vizuálisan, érzelmileg képes bevonzani az embert, jóllehet az epizód végén nyitva hagyta a kérdést, hogy mindaz amit láttunk, valójában mit is jelentett. Ez igen jellemző a sorozatra.

Az epizód egy másik szálában láthatjuk, ahogy Donna, (Elizabeth Saunders) Tabitha, (Catalina Sandino Moreno) a kis Ethan (Simon Webster) és pár kevésbé központi karakter kihalászik néhány madárijesztőt egy tóból. Ez lenne a Könnyek tava? Nem derült még ki. Miután muszáj volt a sötétben tábort verniük, ezért kitették magukat annak a veszélynek, hogy a sorozatban megszokott, félhomályban megbúvó szörnyek lecsapjanak rájuk. Végül a kihalászott madárijesztők életre keltek és meggyilkolták az egyik kevésbé fontos karaktert. Jó, kicsit CGI-ízű volt ez a lecsapás, de ennyi eseménytelenség után már ezt is értékeli az ember.