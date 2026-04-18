Nem a szemetesben a helyük – A lejárt fűszerek felhasználása a háztartásban

A legtöbb háztartásban külön helye van a fűszereknek, a tömérdek nyitott zacskó azonban idővel feledésbe merülhet. Ezért érdemes időnként kézbe venni őket, és elkülöníteni, ami lejárt. Habár a fűszerek valójában nem romlanak meg, az ízükből és aromájukból sokat veszíthetnek nyitott állapotban. Ha főzéshez nem is, a lejárt fűszerek felhasználása a háztartás más területein megvalósítható.
Egész fahéjból és szegfűszegből készíthetünk légfrissítőt, ezek hónapok múltan is kellemes illatot árasztanak. Pároljuk meg vízben, majd tálkákban helyezzük ki, és élvezzük a szagelszívó hatást.
A kakukkfű és a rozmaring remek a szőnyeg frissítésére: szórjuk szét a lejárt szavatosságú zacskókat a kárpiton, puha kefével enyhén dörzsöljük be, aztán porszívózzuk fel az egészet.
A porszívót is megillatosíthatjuk az előző módszerrel. A fűszernövényeknek köszönhetően a következő takarításoknál kellemes aromát áraszthat a masina. Így frissebb lesz a levegő az egyes helyiségekben.
Űzzük el a rovarokat a lakásból: helyezzünk el itt-ott, főleg a bejáratok és nyílászáról közelében kis zsákokban fahéjat, levendulát, bazsalikomot, kakukkfüvet, rozmaringot vagy babérlevelet.
A növények kedvelik a fahéjat, ami szó szerint megmentheti az életüket. Áztassuk ki vízben az egész fűszernövényt, az így kapott levet permetezzük a kedvenceinkre. Ezzel megelőzhetjük a gombásodást.
Készíthetünk illatos gyertyát is! Olvasszunk viaszt és adjunk hozzá fahéjat, gyömbért, szegfűszeget, akár vaníliát. Öntsük formába a masszát, majd várjuk meg míg megszilárdul.
Házi szappant is gyárthatunk: az őrölt fekete bors és szegfűszeg jótékonyan hat a bőrre, a levendulavirág pedig kiváló hámlasztó. Érdemes őket belekeverni a készülő tisztálkodószerbe.
Egyszerű ruhaillatosító lehet a gyógy- és fűszernövényekből. Helyezzünk el apró zsákokba zsályát, szegfűszeget, oregánót vagy kakukkfüvet. Ezek a lakás dohosabb szegleteit is felfrissítik.
Tudtad, hogy fűszernövények nevelésével még a teraszt is illatossá teheted?
Készíts saját kezűleg levendulás illatpárnát
