Nem a szemetesben a helyük – A lejárt fűszerek felhasználása a háztartásban

Attól, hogy a csomagolás szerint lejárt egy fűszer, még felhasználható a háztartásban.

Nemcsak illatosítók, de tisztítószer és rovarűző is készülhet az aromás alapanyagokból.

Ha kellemes hangulatot teremtenénk, szintén nyúlhatunk a lejárt szavatosságú fűszerek után.

A legtöbb háztartásban külön helye van a fűszereknek, a tömérdek nyitott zacskó azonban idővel feledésbe merülhet. Ezért érdemes időnként kézbe venni őket, és elkülöníteni, ami lejárt. Habár a fűszerek valójában nem romlanak meg, az ízükből és aromájukból sokat veszíthetnek nyitott állapotban. Ha főzéshez nem is, a lejárt fűszerek felhasználása a háztartás más területein megvalósítható.

A lejárt fűszerek használata nemcsak az újrahasznosítás, de a háztartás felfrissítése kapcsán is előnyös gyakorlat.

Mire használhatóak a lejárt fűszerek a háztartásban?

1. Levegőfrissítés fűszerekkel

Egész fahéjból és szegfűszegből készíthetünk légfrissítőt, ezek hónapok múltan is kellemes illatot árasztanak. Pároljuk meg vízben, majd tálkákban helyezzük ki, és élvezzük a szagelszívó hatást.

2. Illatossá válhat a padló

A kakukkfű és a rozmaring remek a szőnyeg frissítésére: szórjuk szét a lejárt szavatosságú zacskókat a kárpiton, puha kefével enyhén dörzsöljük be, aztán porszívózzuk fel az egészet.

3. Üdítőbb lehet környezet

A porszívót is megillatosíthatjuk az előző módszerrel. A fűszernövényeknek köszönhetően a következő takarításoknál kellemes aromát áraszthat a masina. Így frissebb lesz a levegő az egyes helyiségekben.

4. Távozhatnak a bogarak

Űzzük el a rovarokat a lakásból: helyezzünk el itt-ott, főleg a bejáratok és nyílászáról közelében kis zsákokban fahéjat, levendulát, bazsalikomot, kakukkfüvet, rozmaringot vagy babérlevelet.

5. A penészesedés fő ellenszere a fahéj

A növények kedvelik a fahéjat, ami szó szerint megmentheti az életüket. Áztassuk ki vízben az egész fűszernövényt, az így kapott levet permetezzük a kedvenceinkre. Ezzel megelőzhetjük a gombásodást.

6. Hangulatot is teremthetnek

Készíthetünk illatos gyertyát is! Olvasszunk viaszt és adjunk hozzá fahéjat, gyömbért, szegfűszeget, akár vaníliát. Öntsük formába a masszát, majd várjuk meg míg megszilárdul.