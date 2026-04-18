Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Andrea, Ilma névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Nem a szemetesben a helyük – A lejárt fűszerek felhasználása a háztartásban

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 18. 12:15
A fűszerek értékes alapanyagai a konyhának, ám ezeknek is van szavatossága. Nem kell azonban a szemetesben végezniük, hiszen kreatívan újrahasznosíthatjuk őket. A Fanny magazin összeállítása a lejárt fűszerek felhasználása kapcsán.
  • Attól, hogy a csomagolás szerint lejárt egy fűszer, még felhasználható a háztartásban.
  • Nemcsak illatosítók, de tisztítószer és rovarűző is készülhet az aromás alapanyagokból.
  • Ha kellemes hangulatot teremtenénk, szintén nyúlhatunk a lejárt szavatosságú fűszerek után.

A legtöbb háztartásban külön helye van a fűszereknek, a tömérdek nyitott zacskó azonban idővel feledésbe merülhet. Ezért érdemes időnként kézbe venni őket, és elkülöníteni, ami lejárt. Habár a fűszerek valójában nem romlanak meg, az ízükből és aromájukból sokat veszíthetnek nyitott állapotban. Ha főzéshez nem is, a lejárt fűszerek felhasználása a háztartás más területein megvalósítható.

Lejárt fűszerek felhasználási tanácsok
A lejárt fűszerek használata nemcsak az újrahasznosítás, de a háztartás felfrissítése kapcsán is előnyös gyakorlat. 
Fotó: New Africa /  Shutterstock 

Mire használhatóak a lejárt fűszerek a háztartásban?

1. Levegőfrissítés fűszerekkel

Egész fahéjból és szegfűszegből készíthetünk légfrissítőt, ezek hónapok múltan is kellemes illatot árasztanak. Pároljuk meg vízben, majd tálkákban helyezzük ki, és élvezzük a szagelszívó hatást.

2. Illatossá válhat a padló

A kakukkfű és a rozmaring remek a szőnyeg frissítésére: szórjuk szét a lejárt szavatosságú zacskókat a kárpiton, puha kefével enyhén dörzsöljük be, aztán porszívózzuk fel az egészet.

3. Üdítőbb lehet környezet

A porszívót is megillatosíthatjuk az előző módszerrel. A fűszernövényeknek köszönhetően a következő takarításoknál kellemes aromát áraszthat a masina. Így frissebb lesz a levegő az egyes helyiségekben.

4. Távozhatnak a bogarak

Űzzük el a rovarokat a lakásból: helyezzünk el itt-ott, főleg a bejáratok és nyílászáról közelében kis zsákokban fahéjat, levendulát, bazsalikomot, kakukkfüvet, rozmaringot vagy babérlevelet.

5. A penészesedés fő ellenszere a fahéj

A növények kedvelik a fahéjat, ami szó szerint megmentheti az életüket. Áztassuk ki vízben az egész fűszernövényt, az így kapott levet permetezzük a kedvenceinkre. Ezzel megelőzhetjük a gombásodást.

6. Hangulatot is teremthetnek

Készíthetünk illatos gyertyát is! Olvasszunk viaszt és adjunk hozzá fahéjat, gyömbért, szegfűszeget, akár vaníliát. Öntsük formába a masszát, majd várjuk meg míg megszilárdul.

7. Bőrápolásban verhetetlenek

Házi szappant is gyárthatunk: az őrölt fekete bors és szegfűszeg jótékonyan hat a bőrre, a levendulavirág pedig kiváló hámlasztó. Érdemes őket belekeverni a készülő tisztálkodószerbe.

8. Kellemes légkör a lakásban

Egyszerű ruhaillatosító lehet a gyógy- és fűszernövényekből. Helyezzünk el apró zsákokba zsályát, szegfűszeget, oregánót vagy kakukkfüvet. Ezek a lakás dohosabb szegleteit is felfrissítik. 

Tudtad, hogy fűszernövények nevelésével még a teraszt is illatossá teheted? Ha nem tudod, hogyan kell ezeket elültetni, érdemes utánanézned, ahogyan annak is, miként használható a levendula a konyhában és a fürdőszobában

Szeretnél ennél is kreatívabb lenni? Készíts saját kezűleg levendulás illatpárnát az alábbi videó alapján:

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
