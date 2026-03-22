Könyvek karbantartása – Így hosszabbíthatjuk meg kedvenc olvasnivalóink életét

Az olvasáshoz az is hozzátartozik, hogy karban tartjuk a könyveket.

Az egyik legnagyobb ellensége a köteteknek a por és a piszok.

Érdemes a széleket, a lapokat és a gerincet is védeni.

Penészfoltok esetén se ijedjünk meg!

Sok könyvet tartasz otthon? Roskadoznak a polcok a szeretett olvasnivalóktól? Vagy éppen néhány tucat gondosan megválogatott kötet díszeleg csak a lakásod egyik kitüntetett pontján? Akármelyik táborhoz is tartozz, egy biztos: olvasó emberként a könyvek tisztítása fontos feladatunk.

A könyvek tisztítása akár szórakoztató elfoglaltság is lehet, aminek kijelölhetünk fix napokat.

10 hasznos praktika a könyvek tisztítása érdekében

1. A könyvespolc takarítása

A könyvespolcok réme a por, ami pár nap alatt képes beteríteni a kedvenc köteteinket. Nem érdemes megvárni, míg vastagon megáll rajtuk a kosz, így maximum hetente iktassunk be egy teljeskörű portalanítást. Ehhez használhatunk kefés porszívófejet, de hagyományos portörlőt is.

2. Zárjuk el őket

Sokat tehetünk azzal is, ha zárt, például üvegajtós szekrényben tároljuk a könyveinket. Ide ugyanis nem jut be annyi por, és jobban megőrizhetik a kötetek az eredeti állapotukat. Ám ilyen esetben is célszerű időnként kipakolni és letörölgetni őket.

3. Mitől lesz hatékony a könyvtisztítás?

Amikor nagytakarítást tartunk, pakoljuk ki a könyveinket a polcokról, szekrényekből és egyéb helyekről, és szánjunk időt az áttörölgetésükre. Ehhez használhatunk enyhén vizes papírtörlőt vagy mikroszálas kendőt, és nedves törlőkendőt is. A poros könyvek tisztítása kissé macerás és időigényes folyamat, de mindenképpen kifizetődő.

4. Hogyan védjük meg a könyv széleit?

Hasznosak a kifejezetten puhafedeles könyvekhez kapható fém sarokvédő elemek, melyek megóvják a kötetek elülső és hátsó borítójának sarkait a sérülésektől, így tartósabban lehetnek újszerűek a kedvenceink.

5. Penészes könyv kezelése - mi a teendő?

Régi könyveknél nem ritka, hogy penészfoltok jelennek meg a lapokon, az apró pöttyök idővel megnőhetnek. Ha nem szeretnénk búcsút inteni az adott olvasmánynak, tegyük egy jól zárható zacskóba, majd 24 órára a fagyasztóba, kivéve töröljük át a lapokat alkoholos kendővel.