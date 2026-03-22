Könyvek karbantartása – Így hosszabbíthatjuk meg kedvenc olvasnivalóink életét

Sok könyvet tartasz otthon? Roskadoznak a polcok a szeretett olvasnivalóktól? Vagy éppen néhány tucat gondosan megválogatott kötet díszeleg csak a lakásod egyik kitüntetett pontján? Akármelyik táborhoz is tartozz, egy biztos: olvasó emberként a könyvek tisztítása fontos feladatunk.
A könyvespolcok réme a por, ami pár nap alatt képes beteríteni a kedvenc köteteinket. Nem érdemes megvárni, míg vastagon megáll rajtuk a kosz, így maximum hetente iktassunk be egy teljeskörű portalanítást. Ehhez használhatunk kefés porszívófejet, de hagyományos portörlőt is.
Sokat tehetünk azzal is, ha zárt, például üvegajtós szekrényben tároljuk a könyveinket. Ide ugyanis nem jut be annyi por, és jobban megőrizhetik a kötetek az eredeti állapotukat. Ám ilyen esetben is célszerű időnként kipakolni és letörölgetni őket.
Amikor nagytakarítást tartunk, pakoljuk ki a könyveinket a polcokról, szekrényekből és egyéb helyekről, és szánjunk időt az áttörölgetésükre. Ehhez használhatunk enyhén vizes papírtörlőt vagy mikroszálas kendőt, és nedves törlőkendőt is. A poros könyvek tisztítása kissé macerás és időigényes folyamat, de mindenképpen kifizetődő.
Hasznosak a kifejezetten puhafedeles könyvekhez kapható fém sarokvédő elemek, melyek megóvják a kötetek elülső és hátsó borítójának sarkait a sérülésektől, így tartósabban lehetnek újszerűek a kedvenceink.
Régi könyveknél nem ritka, hogy penészfoltok jelennek meg a lapokon, az apró pöttyök idővel megnőhetnek. Ha nem szeretnénk búcsút inteni az adott olvasmánynak, tegyük egy jól zárható zacskóba, majd 24 órára a fagyasztóba, kivéve töröljük át a lapokat alkoholos kendővel.
Ha éppen beszereztünk egy régi, megbarnult lapú alkotást, hazaérve alaposan nézzük, aztán tisztítsuk meg mielőtt feltennénk a többi közé. Töröljük át a borítót enyhén nedves ronggyal, az éleket szárazzal, forgassuk át a lapjait, akár szellőztessük is át.
Mikor végeztünk egy könyvvel, ne felejtsük a lapok között a könyvjelzőt. Ha különféle papírfecniket, írást tartalmazó lapokat, csomagolóanyagot vagy színes kelléket használunk, hosszú távon megfoghatja az oldalakat.
A vászonkötésen vagy a lapokon észrevehetünk foltokat, ezeket próbáljuk meg nagyon óvatosan puha és fehér radírral eltávolítani. Amennyiben zsíros pacákat találunk, vessünk be itatóspapírt. A háztartási tisztítószereket minden esetben kerüljük.
A kilazult könyvgerincet megjavíthatjuk könyvkötő ragasztóval, ha nagyon értékes kötetről van szó, akkor viszont bízzuk a helyrehozást hozzáértő szakemberre. Otthoni korrekció esetén akár ragasztószalagot is használhatunk.
Mindig tiszta kézzel nyúlunk a könyveinkhez, és ne vigyük azokat ételek és italok közelébe. Olvasás közben inkább kerüljük az evést, de ha mégis nassolnánk, az ellentétes kezünkkel lapozzunk.
