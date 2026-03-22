Könyvek karbantartása – Így hosszabbíthatjuk meg kedvenc olvasnivalóink életét

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 22. 13:15
A könyvekre a legtöbben értékes tárgyakként tekintünk, a szerző és a történet iránti tisztelet pedig abban is megnyilvánulhat, hogy megfelelően tároljuk és gondozzuk az olvasnivalókat. Mindez nem igényel nagy erőfeszítést, csupán rendszerességet. A Fanny magazin ezúttal a könyvek tisztítása kapcsán ad ötleteket.
  • Az olvasáshoz az is hozzátartozik, hogy karban tartjuk a könyveket.
  • Az egyik legnagyobb ellensége a köteteknek a por és a piszok. 
  • Érdemes a széleket, a lapokat és a gerincet is védeni.
  • Penészfoltok esetén se ijedjünk meg!

Sok könyvet tartasz otthon? Roskadoznak a polcok a szeretett olvasnivalóktól? Vagy éppen néhány tucat gondosan megválogatott kötet díszeleg csak a lakásod egyik kitüntetett pontján? Akármelyik táborhoz is tartozz, egy biztos: olvasó emberként a könyvek tisztítása fontos feladatunk. 

A könyvespolc és a könyvek tisztítása kéz a kézben jár
A könyvek tisztítása akár szórakoztató elfoglaltság is lehet, aminek kijelölhetünk fix napokat. 
10 hasznos praktika a könyvek tisztítása érdekében

1. A könyvespolc takarítása

A könyvespolcok réme a por, ami pár nap alatt képes beteríteni a kedvenc köteteinket. Nem érdemes megvárni, míg vastagon megáll rajtuk a kosz, így maximum hetente iktassunk be egy teljeskörű portalanítást. Ehhez használhatunk kefés porszívófejet, de hagyományos portörlőt is.

2. Zárjuk el őket

Sokat tehetünk azzal is, ha zárt, például üvegajtós szekrényben tároljuk a könyveinket. Ide ugyanis nem jut be annyi por, és jobban megőrizhetik a kötetek az eredeti állapotukat. Ám ilyen esetben is célszerű időnként kipakolni és letörölgetni őket.

3. Mitől lesz hatékony a könyvtisztítás?

Amikor nagytakarítást tartunk, pakoljuk ki a könyveinket a polcokról, szekrényekből és egyéb helyekről, és szánjunk időt az áttörölgetésükre. Ehhez használhatunk enyhén vizes papírtörlőt vagy mikroszálas kendőt, és nedves törlőkendőt is. A poros könyvek tisztítása kissé macerás és időigényes folyamat, de mindenképpen kifizetődő.

4. Hogyan védjük meg a könyv széleit?

Hasznosak a kifejezetten puhafedeles könyvekhez kapható fém sarokvédő elemek, melyek megóvják a kötetek elülső és hátsó borítójának sarkait a sérülésektől, így tartósabban lehetnek újszerűek a kedvenceink.

5. Penészes könyv kezelése - mi a teendő?

Régi könyveknél nem ritka, hogy penészfoltok jelennek meg a lapokon, az apró pöttyök idővel megnőhetnek. Ha nem szeretnénk búcsút inteni az adott olvasmánynak, tegyük egy jól zárható zacskóba, majd 24 órára a fagyasztóba, kivéve töröljük át a lapokat alkoholos kendővel. 

6. Érkeztessük meg a művet

Ha éppen beszereztünk egy régi, megbarnult lapú alkotást, hazaérve alaposan nézzük, aztán tisztítsuk meg mielőtt feltennénk a többi közé. Töröljük át a borítót enyhén nedves ronggyal, az éleket szárazzal, forgassuk át a lapjait, akár szellőztessük is át.

7. Sose hagyjuk benne a könyvjelzőt

Mikor végeztünk egy könyvvel, ne felejtsük a lapok között a könyvjelzőt. Ha különféle papírfecniket, írást tartalmazó lapokat, csomagolóanyagot vagy színes kelléket használunk, hosszú távon megfoghatja az oldalakat.

8. Makacs pecsétek?

A vászonkötésen vagy a lapokon észrevehetünk foltokat, ezeket próbáljuk meg nagyon óvatosan puha és fehér radírral eltávolítani. Amennyiben zsíros pacákat találunk, vessünk be itatóspapírt. A háztartási tisztítószereket minden esetben kerüljük.

9. Megadta magát a gerinc?

A kilazult könyvgerincet megjavíthatjuk könyvkötő ragasztóval, ha nagyon értékes kötetről van szó, akkor viszont bízzuk a helyrehozást hozzáértő szakemberre. Otthoni korrekció esetén akár ragasztószalagot is használhatunk.

10. A szokásaink is számítanak

Mindig tiszta kézzel nyúlunk a könyveinkhez, és ne vigyük azokat ételek és italok közelébe. Olvasás közben inkább kerüljük az evést, de ha mégis nassolnánk, az ellentétes kezünkkel lapozzunk. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
