Vajon hol készül hazánk legfinomabb mangalicasonkája? Gianni Annoni szerint ez a termék viszi a prímet

A magyar konyha elengedhetetlen része a hús, gondoljunk csak a pörköltekre vagy egy gulyáslevesre. Ezért nem véletlen, hogy hazánkban sokan rajonganak a zsírosabb, laktatóbb ételekért, amelyekben csirke, marha vagy disznó is szerepel. Azonban a hatalmas kínálatban nehéz meglelni a tökéletes terméket, ezért Gianni és Miki a Mindmegette csapatával a legjobb sonka nyomába eredt, hogy kiderítse a titkát. A gasztroguruk végül egy megyaszói húsüzem készítményét díjazták, ahova el is látogattak, hogy testközelből lássák: hogyan lesz a sertésből ínycsiklandó étel.

Gianni és Miki szerint ez hazánk legjobb sonkája

Forrás: Mindmegette/YouTube

A megyaszói érlelt sonka nagy odafigyeléssel és magas szakértelemmel készül.

A termék különlegessége, hogy nem füstölik.

Évek telnek el, mire az ínycsiklandó sonka az asztalra kerül.

Íme a legjobb sonka: ez az aranyérmes kézműves mangalicasonka különlegessége

A megyaszói érlelt sonka készítését spanyol mesterek és olasz szakemberek segítségével indították el, mivel a hazai termék különlegessége, hogy sok más készítménnyel ellentétben nem füstölik. Emellett Hazadi Valéria mangalica telepvezető Giannival és Mikivel megosztotta, hogy jelenleg 370 mangalica kocát nevelnek, melyeknek az ideális vágósúlya 130 kilogramm.

A sonka sózása, pácolása és füstölése egy hagyományos tartósítási eljárás Magyarországon.

Így készül minőségi hústermék – Akár 6 évig is tarthat az érlelés

Megyaszón 2016-ban kezdték el az érlelt sonka gyártását, ahol jelenleg 5 kamrában folyik az érlelés, melyek befogadóképessége körülbelül 5000-6000 sonkához elég. A helyiségekben általában 15-16 fok az ideális hőmérséklet, ami nyáron akár 18 fokig is felkúszhat.

A tulajdonos szeretett volna szakítani a régi hagyományokkal, így nem füstöléses eljárással állítunk elő sonkát, hanem levegőn érlelve

– magyarázta Nagy Sándor sonkamester, majd hozzátette, hogy a polcon való sózást az olaszok módszere szerint csinálják, az idejét tekintve viszont inkább a spanyolok eljárására hajaz. Sőt az is kiderült, hogy egy-egy sonka érlelése akár 6 évig is eltarthat.

Ezt követően a sonkákat lekenik mangalicazsírral.

A rizsliszt segít megfogni a zsírt, mert a mangalica zsírja már 12,5 fokon folyékony. Így a zsír rajta marad a terméken, és szépen el lehet dolgozni

– hangsúlyozta Nagy Sándor, ugyanis a zsírozás segítségével nem lesz túl vastag a kérgesedés, amit vissza is puhít, ezáltal a belső részek tudnak száradni, illetve a zsír a külső behatásoktól is nagyszerű védelmet nyújt. Emellett pedig arra is fény derült, hogy a sonka minőségét a ló lábszárcsontjából készült tűvel ellenőrzik.

Ha ilyen sonkákat használtok a sütőben, akkor figyeljetek arra, hogy a termék ne száradjon ki, mert nagyon sós lesz

– tanácsolta Gianni a sonkakóstolás közben.

A spanyol módszert követve 36-48 hónapig zajlik az érlelés, ugyanis ekkorra alakul ki a sonka jellegzetes ízvilága.

Ha érdekel a teljes videó, itt megnézheted: