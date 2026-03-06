Végre kiderül melyik a legjobb magyar kolbász: Gianni és Mik pontot tesz az sok éves harc végére

Lizsicsár Miklós és Gianni Annoni műsora azért is indult útjára, hogy a hazai gasztronómia csodáit minél több nézővel megismertethessék. Korábban a Mindmegette.hu-n, a Magyar Nemzet weboldalán és Hír TV-n látható műsorban Gianniék már teszteltek kovászos kenyeret, és kézműves sajtokat is. A következő adásban pedig azt keresik, hol készül a legjobb magyar kolbász.

Gianni és Miki legutóbb az ország legjobb kézműves sajtját keresték, most a kolbászokat tesztelik (Fotó: YouTube)

Természetesen egyetlen magyar embernek sem kell elmagyarázni, milyen is a hazai kolbász, és miért szívügye mindenkinek, aki a kis hazánk gasztronómiájának rajongója. Legyen szó csípős, csemege, füstölt vagy száraz verzióról, mindenki megtalálhatja az ízlésének megfelelőt. Persze legtöbb esetben erre az ételre is igaz, akárcsak egy jó halászlé vagy töltött káposzta esetén, hogy ahány ház, annyi szokás, sőt egyes helyeken a receptek generációkon át öröklődnek. Ez persze nem is csoda, hiszen ez az étel a mindennapok szervez része, legyen szó paprikás krumpliról, egy jó kolbászos rántottáról, de a friss kenyérnek is tökéletes kiegészítője önmagában is.

Gianni és Miki hatalmas fába vágták a fejszéjüket

Nem meglepő, hogy kolbászimádó nemzetünk ennek az ételnek három fajtáját is Hungarikumként tartja számon, ezek pedig nem mások mint a Gyulai, a Csabai, és a Debreceni páros kolbász. Így aztán Gianni és Lizsicsár Miklós párosának is komoly fejtörést okozott, hogy melyiket is állítsák végül a dobogó legfelső fokára.

„A Mindmegette szerkesztőségével mangalicából készült száraz parasztkolbászokat kóstoltunk, amiből az általunk vélt három legjobbat kiválasztottuk Gianninak és Mikinek” – mesélte Kósa Kolos, a Mindmegette maestrója.

A tesztelés során sok mindenre kellett figyelni, az ízre, állagra. Mint minden adásban, most is érkezett egy segítség. Mikiéket ezúttal Such Zoltán András, kolbászkirály látta el tanácsokat, hogy milyen szempontokra figyeljenek

– tette még hozzá.

Gianni Annoni Lizsicsár Miklóssal keresi a magyar parasztkolbászok legjobbját (Fotó: Mindmegette)

A két szakember vakon választott

Ahogy korábban, úgy a két gasztro szakember most is egy vakteszt segítségével választotta ki a győztes terméket, a teszt után pedig annak termelőjéhez is ellátogattak, ami különleges élmény volt mindkettőjüknek.

A forgatások során láttam, mennyi szeretet, mennyi munka és mennyi lelkiismeret van ezekben az emberekben. Ahogyan élnek, ahogyan dolgoznak – lenyűgöző volt. És közben egyre erősebben éreztem, Magyarországot fel kell fedeznünk, erősíteni kell magunkat

– árulta el élményeiről Lizsicsár Miklós korábban a Magyar Nemzetnek, akit többéves barátság fűz Giannihoz.