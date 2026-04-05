A kerti sütögetés szabályai – Nem árt, ha betartod, különben rendőrt hívhatnak rád

Vajon szabad grillezni egy társasház teraszán?

A kerti sütögetés szabályai rád is vonatkoznak, akkor is, ha még a létezésükről sem tudsz. Ha nem szeretnéd, hogy botránnyal végződjön a sütögetés vagy a szabadtéri grillezés, akkor vedd figyelembe, hogy mit szabad és mit nem.

Fotó: NDAB Creativity / Shutterstock

1. A kerti sütögetés szabályai az erkélyre is vonatkoznak?

Bár a jogszabályok név szerint nem tiltják az erkélyen való sütögetést, a tűzvédelmi szabályok, valamint a társasházak házirendje szinte mindenhol tiltja a nyílt láng használatát. A felszálló pernye tűzveszélyes a felettünk lakókra, a szomszédok pedig nemcsak ezért, de a füst miatt is rendőrt hívhatnak.

2. Panelház erkélyén szabad grillezni?

Panel- és társasházakban sem tiltott a grillezés, de a legtöbb helyen a tűzvédelmi szabályzat csak az elektromos vagy kontakt grilleket engedélyezi. Ugyanakkor a társasház ettől eltérhet, sőt teljesen meg is tilthatja a sütögetést. Mielőtt nekiállnál mindenképp tájékozódj a helyi szabályokról!

3. Kertesházban bármit szabad?

Bár szabadabbnak tűnik a kertes házban a sütögetés, itt sem gyújthatsz bárhol tüzet. Ügyelj rá, hogy a tűzrakóhely ne legyen túl közel a szomszéd kerítéséhez, épületeihez, vagy az átlógó növényzethez. Ilyenkor, ha valaki kihívja a rendőrséget, intézkedés alá vonhatnak téged.

4. Hogyan ügyelj a biztonságra?

Figyelj arra, hogy a tűzrakóhely alapja nem éghető anyagból, azaz kőből vagy téglából készüljön, és a környezet is gyommentes legyen körülötte. Mindig tarts a közelben oltóanyagot, például egy vödör vizet, slagot, vagy homokot, és soha ne hagyd felügyelet nélkül a tüzet.

5. A szomszéd beleszólhat?

Ha a szél a szomszéd udvara vagy nyitott ablaka felé viszi sütögetés vagy bográcsozás okozta sűrű füstöt, a szomszéd felszólíthat a sütögetés abbahagyására, sőt végső esetben rendőri beavatkozást is kérhet. Éppen ezért érdemes mindig figyelembe venni a szélirányt, mielőtt grilleznél vagy bográcsoznál.