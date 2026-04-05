BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Vilmos, Bíborka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
A kerti sütögetés szabályai – Nem árt, ha betartod, különben rendőrt hívhatnak rád

grillparti
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 05. 14:45
szomszédságkerti sütögetéskerti munkafűnyírás
Érdemes kihasználni a kellemes időt a szabadtéri grillezésre vagy bográcsozásra. A kerti sütögetés szabályait azonban érdemes betartani, ha nem akarod, hogy a rendőrök vessenek véget a partinak.
  • Vajon szabad grillezni egy társasház teraszán? 
  • Milyen szabályokra érdemes figyelni kerti sütögetéskor?
  • Mire kell figyelni, hogy ne jelentsen fel a szomszéd?

A kerti sütögetés szabályai rád is vonatkoznak, akkor is, ha még a létezésükről sem tudsz. Ha nem szeretnéd, hogy botránnyal végződjön a sütögetés vagy a szabadtéri grillezés, akkor vedd figyelembe, hogy mit szabad és mit nem.

a kerti sütögetés szabályai szerint sütögetnek fiatalok.
Fotó: NDAB Creativity /  Shutterstock 

1. A kerti sütögetés szabályai az erkélyre is vonatkoznak? 

Bár a jogszabályok név szerint nem tiltják az erkélyen való sütögetést, a tűzvédelmi szabályok, valamint a társasházak házirendje szinte mindenhol tiltja a nyílt láng használatát. A felszálló pernye tűzveszélyes a felettünk lakókra, a szomszédok pedig nemcsak ezért, de a füst miatt is rendőrt hívhatnak.

2. Panelház erkélyén szabad grillezni?

Panel- és társasházakban sem tiltott a grillezés, de a legtöbb helyen a tűzvédelmi szabályzat csak az elektromos vagy kontakt grilleket engedélyezi. Ugyanakkor a társasház ettől eltérhet, sőt teljesen meg is tilthatja a sütögetést. Mielőtt nekiállnál mindenképp tájékozódj a helyi szabályokról!

3. Kertesházban bármit szabad? 

Bár szabadabbnak tűnik a kertes házban a sütögetés, itt sem gyújthatsz bárhol tüzet. Ügyelj rá, hogy a tűzrakóhely ne legyen túl közel a szomszéd kerítéséhez, épületeihez, vagy az átlógó növényzethez. Ilyenkor, ha valaki kihívja a rendőrséget, intézkedés alá vonhatnak téged.

4. Hogyan ügyelj a biztonságra?

Figyelj arra, hogy a tűzrakóhely alapja nem éghető anyagból, azaz kőből vagy téglából készüljön, és a környezet is gyommentes legyen körülötte. Mindig tarts a közelben oltóanyagot, például egy vödör vizet, slagot, vagy homokot, és soha ne hagyd felügyelet nélkül a tüzet.

5. A szomszéd beleszólhat?

Ha a szél a szomszéd udvara vagy nyitott ablaka felé viszi sütögetés vagy bográcsozás okozta sűrű füstöt, a szomszéd felszólíthat a sütögetés abbahagyására, sőt végső esetben rendőri beavatkozást is kérhet. Éppen ezért érdemes mindig figyelembe venni a szélirányt, mielőtt grilleznél vagy bográcsoznál.

6. Mi van, ha elfajul a buli?

Ha a sütögetéshez alkoholfogyasztás és hangoskodás társul, és a viselkedés túllépi a normális határokat például üvöltözéssel, trágársággal vagy fenyegető magatartással, akkor a csendháborítás könnyen garázdaságba fordulhat, ami már bűncselekmény kategória, és azonnali rendőri intézkedést von maga után.

7. Tűzgyújtási tilalomban szabad sütögetni?

Sokan úgy gondolják, hogy amikor tűzgyújtási tilalom van, a kerti sütögetésről is le kell mondani, ez azonban nem mindenhol igaz. Amikor elrendelik az országos tilalmat, akkor erdőkben, és azok környékén szigorúan tilos tüzet rakni, de a saját kertedben, tűzrakó helyen ilyenkor is szabad bográcsozni vagy grillezni, feltéve, hogy a tűz nem terjedhet tovább.

Fűnyírás a kertben.
A jó szomszédi viszony megtartásához érdemes néhány dolgot figyelembe venni.
Fotó: fast-stock /  Shutterstock 

Jószomszédi viszony: Mire érdemes figyelni?

Ahhoz, hogy a szomszédokkal, környéken élőkkel jó viszonyod legyen és elkerüld a viszályokat, érdemes betartanod a legfontosabb szabályokat.

Mikor szabad füvet nyírni, flexelni?

Alapszabály, hogy mindenki úgy használja az ingatlanát, hogy ne zavarja szükségtelenül a szomszédokat, de gyakran nehéz eldönteni, mi minősül ennek. Érdemes ellenőrizni a helyi rendeleteket: bár országos tiltás nincs a hétvégi fűnyírásra, sok önkormányzat szigorú szabályokat vezethet be, például vasárnap és ünnepnapokon akár teljes csendet is előírhatnak. Ha nincs ilyen rendelet, akkor is hallgass a józan észre: vasárnap reggel 6 órakor végzett flexelés már szükségtelen zavarásnak számíthat.

Merre nézhet a kamera?

A biztonsági kamera is okozhat konfliktust a szomszédokkal. Fontos jogi határ, hogy csak a saját telked területét figyelheted, ha a látószögbe a szomszédok udvara, bejárata vagy a közterület kerül, az már sérti a személyiségi jogokat, és adatvédelmi bírságot vagy pert vonhat maga után.

Mi van, ha átlógnak a fa ágai?

A szomszéd fájának ágait nem lehet önkényesen levágni csak azért, mert zavaróak. Először fel kell szólítani a tulajdonost az ágak visszavágására. Ha ez nem történik meg, és ezek akadályozzák ingatlanod használatát, te is eltávolíthatod azokat, ám fontos tudnod, hogy a fán lévő gyümölcs a szomszéd tulajdona marad.

Hova nem lehet magas fákat, bokrokat ültetni?

Nem helyezhetsz el olyan építményt, vagy ültethetsz olyan növénysort, ami teljesen elveszi a fényt a szomszéd épülettől, az ablakoktól, vagy árnyékával tönkreteszi mások veteményesét. Ilyen esetben a szomszéd birtokvédelmi eljárást indíthat, és felszólíthatnak a szükségtelen mértékű árnyékolás megszüntetésére.

Mi van, ha átmegy a tyúk? 

A házi kedvencek és haszonállatok tartása is konfliktusforrás lehet, hiszen például a tyúkok egyetlen nap alatt tönkretehetik a szomszéd zöldségeskertjét. A jogszabály szerint a gazda köteles az állatait a saját telkén belül tartani, és ha kárt okoznak más ingatlanán vagy kertjében, esetleg az állattartással járó bűz élhetetlenné teszi a mindennapokat, az birtokháborításnak számít. A károsult ilyenkor a kár megtérítését is kérheti.

Nem mindegy, hova folyik a víz? 

Nem szabad olyan esőcsatorna-rendszert kialakítani, mely a szomszéd telkére vezeti a csapadékvizet, de ugyanígy a medence vizét sem engedheted le úgy, hogy átfolyjon a telekhatáron. Mindenki köteles úgy kialakítani a vízelvezetést, hogy az a saját területén maradjon.

Kihez lehet fordulni, ha nincs megegyezés? 

Amennyiben a szomszéddal nem tudsz megegyezni, egy éven belüli zavarás esetén a helyi jegyzőnél indíthatsz birtokvédelmi eljárást, akár egy klíma berendezés miatt is. Egy éven túl már csak bírósági úton, peres úton keresheted az igazadat. A jegyző határozata gyorsabb és hatékonyabb megoldás a mindennapi szomszédi vitákban.

Ha még kezdő grillező vagy, nézd meg a videót, hogy megtudd, mire érdemes figyelni.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
