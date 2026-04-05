A kerti sütögetés szabályai – Nem árt, ha betartod, különben rendőrt hívhatnak rád

A kerti sütögetés szabályai rád is vonatkoznak, akkor is, ha még a létezésükről sem tudsz. Ha nem szeretnéd, hogy botránnyal végződjön a sütögetés vagy a szabadtéri grillezés, akkor vedd figyelembe, hogy mit szabad és mit nem.
Bár a jogszabályok név szerint nem tiltják az erkélyen való sütögetést, a tűzvédelmi szabályok, valamint a társasházak házirendje szinte mindenhol tiltja a nyílt láng használatát. A felszálló pernye tűzveszélyes a felettünk lakókra, a szomszédok pedig nemcsak ezért, de a füst miatt is rendőrt hívhatnak.
Panel- és társasházakban sem tiltott a grillezés, de a legtöbb helyen a tűzvédelmi szabályzat csak az elektromos vagy kontakt grilleket engedélyezi. Ugyanakkor a társasház ettől eltérhet, sőt teljesen meg is tilthatja a sütögetést. Mielőtt nekiállnál mindenképp tájékozódj a helyi szabályokról!
Bár szabadabbnak tűnik a kertes házban a sütögetés, itt sem gyújthatsz bárhol tüzet. Ügyelj rá, hogy a tűzrakóhely ne legyen túl közel a szomszéd kerítéséhez, épületeihez, vagy az átlógó növényzethez. Ilyenkor, ha valaki kihívja a rendőrséget, intézkedés alá vonhatnak téged.
Figyelj arra, hogy a tűzrakóhely alapja nem éghető anyagból, azaz kőből vagy téglából készüljön, és a környezet is gyommentes legyen körülötte. Mindig tarts a közelben oltóanyagot, például egy vödör vizet, slagot, vagy homokot, és soha ne hagyd felügyelet nélkül a tüzet.
Ha a szél a szomszéd udvara vagy nyitott ablaka felé viszi sütögetés vagy bográcsozás okozta sűrű füstöt, a szomszéd felszólíthat a sütögetés abbahagyására, sőt végső esetben rendőri beavatkozást is kérhet. Éppen ezért érdemes mindig figyelembe venni a szélirányt, mielőtt grilleznél vagy bográcsoznál.
Ha a sütögetéshez alkoholfogyasztás és hangoskodás társul, és a viselkedés túllépi a normális határokat például üvöltözéssel, trágársággal vagy fenyegető magatartással, akkor a csendháborítás könnyen garázdaságba fordulhat, ami már bűncselekmény kategória, és azonnali rendőri intézkedést von maga után.
Sokan úgy gondolják, hogy amikor tűzgyújtási tilalom van, a kerti sütögetésről is le kell mondani, ez azonban nem mindenhol igaz. Amikor elrendelik az országos tilalmat, akkor erdőkben, és azok környékén szigorúan tilos tüzet rakni, de a saját kertedben, tűzrakó helyen ilyenkor is szabad bográcsozni vagy grillezni, feltéve, hogy a tűz nem terjedhet tovább.
Ahhoz, hogy a szomszédokkal, környéken élőkkel jó viszonyod legyen és elkerüld a viszályokat, érdemes betartanod a legfontosabb szabályokat.
Alapszabály, hogy mindenki úgy használja az ingatlanát, hogy ne zavarja szükségtelenül a szomszédokat, de gyakran nehéz eldönteni, mi minősül ennek. Érdemes ellenőrizni a helyi rendeleteket: bár országos tiltás nincs a hétvégi fűnyírásra, sok önkormányzat szigorú szabályokat vezethet be, például vasárnap és ünnepnapokon akár teljes csendet is előírhatnak. Ha nincs ilyen rendelet, akkor is hallgass a józan észre: vasárnap reggel 6 órakor végzett flexelés már szükségtelen zavarásnak számíthat.
A biztonsági kamera is okozhat konfliktust a szomszédokkal. Fontos jogi határ, hogy csak a saját telked területét figyelheted, ha a látószögbe a szomszédok udvara, bejárata vagy a közterület kerül, az már sérti a személyiségi jogokat, és adatvédelmi bírságot vagy pert vonhat maga után.
A szomszéd fájának ágait nem lehet önkényesen levágni csak azért, mert zavaróak. Először fel kell szólítani a tulajdonost az ágak visszavágására. Ha ez nem történik meg, és ezek akadályozzák ingatlanod használatát, te is eltávolíthatod azokat, ám fontos tudnod, hogy a fán lévő gyümölcs a szomszéd tulajdona marad.
Nem helyezhetsz el olyan építményt, vagy ültethetsz olyan növénysort, ami teljesen elveszi a fényt a szomszéd épülettől, az ablakoktól, vagy árnyékával tönkreteszi mások veteményesét. Ilyen esetben a szomszéd birtokvédelmi eljárást indíthat, és felszólíthatnak a szükségtelen mértékű árnyékolás megszüntetésére.
A házi kedvencek és haszonállatok tartása is konfliktusforrás lehet, hiszen például a tyúkok egyetlen nap alatt tönkretehetik a szomszéd zöldségeskertjét. A jogszabály szerint a gazda köteles az állatait a saját telkén belül tartani, és ha kárt okoznak más ingatlanán vagy kertjében, esetleg az állattartással járó bűz élhetetlenné teszi a mindennapokat, az birtokháborításnak számít. A károsult ilyenkor a kár megtérítését is kérheti.
Nem szabad olyan esőcsatorna-rendszert kialakítani, mely a szomszéd telkére vezeti a csapadékvizet, de ugyanígy a medence vizét sem engedheted le úgy, hogy átfolyjon a telekhatáron. Mindenki köteles úgy kialakítani a vízelvezetést, hogy az a saját területén maradjon.
Amennyiben a szomszéddal nem tudsz megegyezni, egy éven belüli zavarás esetén a helyi jegyzőnél indíthatsz birtokvédelmi eljárást, akár egy klíma berendezés miatt is. Egy éven túl már csak bírósági úton, peres úton keresheted az igazadat. A jegyző határozata gyorsabb és hatékonyabb megoldás a mindennapi szomszédi vitákban.
