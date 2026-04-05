Nem fogta vissza magát: bugyit villantott élő adásban Gallusz Niki

Gallusz Niki és Gajdos Tamás alaposan meglepte A Nagy Duett közönségét és a zsűrit is. A Halott pénz slágerét keltették életre a vasárnapi, kiesett versenyzőknek újabb esélyt adó adás során, a színpadi produkció ráadásul az Oktoberfestek világát idézte meg, azaz előkerültek a méretes söröskorsók, és szerepet kaptak az ugyancsak méretes dekoltázsok is, amik a bajor életérzésnek elengedhetetlen kellékei.
Gallusz Niki nem is aprózta el, a produkció csúcspontjában hátat fordított a zsűrinek, fellibbentette a szoknyáját, és megvillantotta bugyiját, amit egy hatalmas, piros szívecske díszített.
