5+1 titkos fortély a kerti grillezéshez

A kerti grillezés az egyik legjobb nyári program. Közös étkezés a barátokkal, ráadásul kint a szabadban, sok nevetéssel és vidámsággal, miközben a madarak is boldogan csicseregnek. Kell ennél több? Kell bizony! Szuperbiztos módszereinkkel tökéletesítheted a fogásokat, és te lehetsz a grillkirály!

Fotó: Merch Hub / Shutterstock

1. Áztasd be a faforgácsot kerti grillezés előtt

A kerti grillezés nemcsak hangulatos program, de az ételek is sokkal finomabbak, ha a szabadban készülnek. Főleg, ha természetes ízfokozókat is bevetsz! Füstösebb ízt érhetsz el, ha különböző faforgácsokat vízbe áztatsz sütés előtt egy órával. Használhatsz alma, cseresznye, tölgy vagy dió faforgácsot. Hagyd jól lecsepegni, kicsit kiszáradni, majd dobd közvetlenül a parázsra, vagy csomagold be egy kilukasztott alufóliába és tedd a grillrács alá. Különleges füstös aromát ad majd az ételeidnek.

2. Ne csak a külsejét fűszerezd

Vágd be a csirke- vagy sertésszeletek közepét, és töltsd meg házi fűszervajjal. Ehhez keverj össze fokhagymát, zöldfűszereket, citromlevet és vajat. A hús belülről szaftos marad, és mennyei íze lesz.

3. Ecseteld almaecetettel

Egy spriccelőbe tegyél vízzel hígított almaecetet, és sütés közben időnként spriccelgesd meg vele a húsokat. Ez segít megőrizni a húsok szaftosságát, enyhe savasságával pedig felerősíti az ízeket. Fokozhatod az ízrobbanást, ha egy kevés folyékony füstöt is keversz a spricnibe.

4. Először a citromot grillezd

Mielőtt feldobnád a halakat vagy csirkét a grillre, előtte süss meg néhány karika citromot és lime-ot. Miután megsütötted a húsokat is, facsard rájuk a grillezett citrusok levét. Meglátod, sokkal intenzívebb, különlegesebb karamellizált-savanykás ízélményt kapsz, mintha sima nyers citromot használnál.

5. Fűszerezd a parazsat is!

A friss fűszernövényeket, mint a rozmaring, babérlevél (nem szárított) és zsálya, tedd a faszénparázsra. A húsok és zöldségek így nem csak a fűszernövények pikáns ízét veszik át sokkal jobban, de még egy kis füstös ízt is kapnak.

6. Nem csak a pizzához jó

Pizzát grillezni? Miért ne? Fontos, hogy a követ melegítsd tűzforróra sütés előtt, és csak ezután tedd rá a pizzát. Miután levetted, bátran dobáld rá a húsokat, halakat, zöldségeket is a kőre, és süsd meg azon a feltéteket. Így minden tökéletes átsül majd, a végeredmény pedig elképesztően finom lesz.