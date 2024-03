230 ezer forintnyi büntetéssel sújthatják a macskatartókat

Nagyon sok ember számára elképzelhetetlen az élet házi kedvenc nélkül. Sokan vagyunk úgy, hogy az otthonunkat üresnek látjuk, ha nincs benne valamilyen kedves kis szőrgombóc. A legtöbben kutyát vagy macskát tartanak, az emberiség történelme során ugyanis velük alakult ki a legszorosabb kapcsolatunk. Sajnos sok olyan ország van, ahol nem fektetnek nagy hangsúlyt az állatvédelemre. Ez azért is problémás, mert nagyon sok ember felelőtlen az állattartás tekintetében: nem gondolják át, hogy milye költségekkel jár egy állat tartása, és azt sem mérlegelik, hogy milyen veszélyek lesnek rájuk. Az egyik legnagyobb vitatéma, hogy mi jobb a macskának: ha kijárós és megismerheti a világot, vagy ha be van zárva a lakás biztonságába. Akárhogy is, az angolok most irigylésre méltó előrelépést tettek a felelősségteljes állattartás tekintetében.

Nagyon sok ember szeret cicákat tartani / Fotó: Daria Bondina / Shutterstock

Az egyik vélemény szerint a macska arra született, hogy szabad legyen: hogy napról napra bejárja a környéket, hogy más macskákkal ismerkedjen, és különféle kalandokba keveredjen. Sajnos azonban jogosan mutatnak rá az állatvédők arra, hogy gyakran túl nagy kalandokba keverednek: autó üti el őket, kutya folyja meg, esetleg egy más macskával való verekedés során olyan betegséget kap, amit nem lehet gyógyítani. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy nagyon sok ember rosszindulattal fordul a cicák felé, és szándékosan mérgezik kedvenceinket.

Kötelező chip

Nagyon sokan tehát szabadon engedik a macskájukat, gondolván, hogy úgyis hazatalál. A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy nagyon sok kisállat keveredik olyan messzire, hogy sosem ér haza. Éppen emiatt Anglia úgy döntött, hogy kötelező chipet ültetni a cicákba. A kutyákba eddig is törvény írta elő a chipet, három hónap múlva azonban azok a gazdik, akiknek bársonytalpúja nem rendelkezik ilyen ketyerével, 500 font büntetésre számíthat, azaz több mint 230 ezer forint megrovásra - írja a The Sun.