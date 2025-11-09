Persze, nem biztos, hogy imád füvet nyírni vagy, hogy a fametszés a legkedveltebb hobbijai közé tartozik, de örülni fog neki, ha megkéred, hogy a férfias kerti munka az ő reszortja legyen.

Így javítja a kerti munka a férfiak libidóját és szerelmi életét

Fotó: @bogdanhoda / 123RF

Több kerti munka=több együttlét

A párok szerelmi életét egy sor nemileg meghatározott utasítás szabályozza. Ez azt jelenti, hogy azok a férfiak, akik tipikusan fiús házimunkákat végeznek, mint például a fűnyírást, sokkal szerencsésebbnek mondhatják magukat a hálószobában"

– írja a tanulmányában az Americian Social Review. Magyarul, ha sok ház körüli munkát végez a pasid, valószínűleg a szerelmi élete is jobb lesz veled. Fontos azonban, hogy a kerti munkák, amiket rájuk bízunk férfias munkák legyenek. Ne a virágágyást bízzuk rá. Azt mi is meg tudjuk csinálni, vannak olyan kerti munkák, amikre kérjük viszont meg és örülni fog neki.

Miért örül neki?

Az egyik ok, hogy érzi, hogy szükség van rá. Az erejére, a hozzáértésére és kiveheti a részét a háztartásból anélkül, hogy mondjuk nagyon csajos házimunkát végezne, például port törölgetne.

Van, amit engedjünk át a férfiaknak

Másik ok, hogy megmutathatja férfias erejét. A kerti munka dögös. Ma már nem vadásznak a pasik, és kardot sem rántanak, hogy megvédjenek minket. A férfiak fizikai erejüket nem sok dologban tudják már megmutatni a nőknek. A kerti munkák elvégzése viszont erre kifejezetten alkalmas. Hagyjuk hát, hogy elvégezzék a kerti munkák nagy részét, sőt ösztönözzük rá őket. Mindenki magabiztos, független manapság, és mindent megold egyedül, de légyszi, ne nyírd le a füvet a pasid helyett, ne kezdj bele a fametszésbe és permetezésbe, ezeket hagyd meg a férfiaknak.

Miért kap többet az ágyban az a férfi, aki kerti munkát végez?

Ha látod, hogy a pasid épp fát aprít a nyári melegben, egy fejszével, veri a víz, izzad, az izmai megdagadnak, a tesztoszteron csak úgy sugárzik belőle, az elég vonzó. Ha megkéred, hogy vágja fel a fát az esti kerti partira, még pont lesz időtök összebújni a buli előtt miután látod milyen férfias kisugárzása van. Azon kívül, hogy téged is megmozgat, hogy a pasid éppen nehéz kerti munkát végez, a férfiakat is feltüzeli a kerti munka. Egy tanulmány kimutatta, hogy heti ötször 30 perc kertészkedés növelheti a férfiak nemi vágyát.