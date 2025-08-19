Van egy titkunk - Ha így készíted az aszalt paradicsomot, a kerti grillpartik sztárja leszel

Az aszalt paradicsom illatos olajban megtestesíti a mediterrán konyha különleges varázsát. A lassan szárított paradicsomszeletek amint összeérnek az olívaolajjal és friss fűszerekkel, minden falatban ott érzed a napsütötte nyár mennyei ízét. A bolti változatok meg sem közelítik a házi verzió karakteres ízvilágát, ráadásul otthon elkészítve pontosan olyanra hangolhatod, amilyet te szeretnél. Legyen szó salátáról, bruschettáról, focaccia-ról, pizzáról, vagy csak egy falat friss ropogós kenyérről – az aszalt paradicsom mindenhez tökéletesen passzol.

A mennyei aszalt paradicsom illatos olajban fantasztikus a grillezett húsokhoz is

Fotó: Tserliukevich Sviatlana / Shutterstock

Mennyei aszalt paradicsom illatos olajban – ahogy az olaszok készítik

Az aszalt paradicsom illatos olajban háromféle módszerrel is elkészíthető: sütőben, napon vagy aszalógéppel. Ha egyszer kipróbálod, garantáltan minden évben újra és újra elkészíted majd, hogy minél tovább megőrizhesd a nyár zamatos ízét.

Hozzávalók:

érett, húsos paradicsom (Lucullus vagy San Marzano)

tengeri só

olaj (az extra szűz olívaolaj a legjobb)

friss vagy szárított rozmaring

fokhagyma (hámozva, szeletelve)

oregánó

bazsalikom

kakukkfű

Így készítsd el:

Mosd meg a paradicsomokat, töröld szárazra papírtörlővel, majd vágd félbe vagy negyedekbe a méretüktől függően.

Tedd egy sűtőpapírral bélelt tepsire a paradicsomokat a vágott felükkel felfelé, úgy, hogy ne érjenek össze, majd enyhén sózd meg.

Sütőben szárítás:

Előmelegített sütőben 120°C-on, légkeveréses fokozaton 3-4 órán keresztül szárítsd.

Résnyire nyitva hagyhatod a sütő ajtaját, hogy a nedvesség távozni tudjon. Ehhez egy fakanállal támaszd ki az ajtót.

Akkor jó, ha a paradicsom rugalmas, de nem túl nedves – inkább “bőrös” állagú.

Ha így néz ki, kiveheted a sütőből

Fotó: Zsolyomi / Shutterstock

Napon szárítás a klasszikus olasz módszer:

Pakold a paradicsomokat rácsra vagy szúnyoghálóra, majd tedd napos, szellős helyen.

Lefedheted gézanyaggal a rovarok ellen.

3–5 nap alatt száradnak meg teljesen, de éjszakára vidd be a harmat miatt.

Hagyományos napon szárítás

Fotó: hadasit / Shutterstock

Aszalógéppel:

Az aszaló tálcáira helyezd a paradicsomokat

55–65°C-on 8–12 órán keresztül aszald, a géptől és a paradicsom méretétől függően

Félidőben forgasd meg őket

Fűszerezés és eltevés: