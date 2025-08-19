UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Van egy titkunk - Ha így készíted az aszalt paradicsomot, a kerti grillpartik sztárja leszel

elkészítés
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 19. 12:45
zamatosegyszerű recepttipp
Napcsókolta és fűszeres, édes és sós, pikáns és bársonyos. Az aszalt paradicsom illatos olajban nem csak szemet gyönyörködtető, de az ízlelőbimbóidat is elvarázsolja.
Bata Kata
Az aszalt paradicsom illatos olajban megtestesíti a mediterrán konyha különleges varázsát. A lassan szárított paradicsomszeletek amint összeérnek az olívaolajjal és friss fűszerekkel, minden falatban ott érzed a napsütötte nyár mennyei ízét. A bolti változatok meg sem közelítik a házi verzió karakteres ízvilágát, ráadásul otthon elkészítve pontosan olyanra hangolhatod, amilyet te szeretnél. Legyen szó salátáról, bruschettáról, focaccia-ról, pizzáról, vagy csak egy falat friss ropogós kenyérről – az aszalt paradicsom mindenhez tökéletesen passzol.

mennyei aszalt paradicsom illatos olajban
A mennyei aszalt paradicsom illatos olajban fantasztikus a grillezett húsokhoz is
Fotó: Tserliukevich Sviatlana /  Shutterstock 

Mennyei aszalt paradicsom illatos olajban – ahogy az olaszok készítik

Az aszalt paradicsom illatos olajban háromféle módszerrel is elkészíthető: sütőben, napon vagy aszalógéppel. Ha egyszer kipróbálod, garantáltan minden évben újra és újra elkészíted majd, hogy minél tovább megőrizhesd a nyár zamatos ízét.

Hozzávalók:

  • érett, húsos paradicsom (Lucullus vagy San Marzano)
  • tengeri só
  • olaj (az extra szűz olívaolaj a legjobb)
  • friss vagy szárított rozmaring
  • fokhagyma (hámozva, szeletelve)
  • oregánó
  • bazsalikom
  • kakukkfű

Így készítsd el:

  • Mosd meg a paradicsomokat, töröld szárazra papírtörlővel, majd vágd félbe vagy negyedekbe a méretüktől függően.
  • Tedd egy sűtőpapírral bélelt tepsire a paradicsomokat a vágott felükkel felfelé, úgy, hogy ne érjenek össze, majd enyhén sózd meg.

Sütőben szárítás:

  • Előmelegített sütőben 120°C-on, légkeveréses fokozaton 3-4 órán keresztül szárítsd.
  • Résnyire nyitva hagyhatod a sütő ajtaját, hogy a nedvesség távozni tudjon. Ehhez egy fakanállal támaszd ki az ajtót.
  • Akkor jó, ha a paradicsom rugalmas, de nem túl nedves – inkább “bőrös” állagú.
aszalt paradicsom
Ha így néz ki, kiveheted a sütőből 
Fotó: Zsolyomi /  Shutterstock 

Napon szárítás a klasszikus olasz módszer:

  • Pakold a paradicsomokat rácsra vagy szúnyoghálóra, majd tedd napos, szellős helyen.
  • Lefedheted gézanyaggal a rovarok ellen.
  • 3–5 nap alatt száradnak meg teljesen, de éjszakára vidd be a harmat miatt.
hagyományos napon szárítás
Hagyományos napon szárítás
Fotó: hadasit /  Shutterstock 

Aszalógéppel:

  • Az aszaló tálcáira helyezd a paradicsomokat
  • 55–65°C-on 8–12 órán keresztül aszald, a géptől és a paradicsom méretétől függően
  • Félidőben forgasd meg őket

Fűszerezés és eltevés:

  • A megszáradt paradicsomokat tedd sterilizált befőttesüvegekbe
  • Egy kis lábosban közepes lángon melegíts olívaolajat, dobáld bele a megpucolt, felszeletelt fokhagymát és pirítsd aranybarnára
  • Vedd le a tűzhelyről az olajat, és tedd bele az összes fűszernövényt
  • Ha kissé kihűlt az olaj, öntsd bele az üvegekbe, a szárított paradicsomra 
  • Alaposan zárd le az üvegeket, majd tedd száraz, hűvös helyre, például a kamrába
  • Felbontás után hűtőben tartsd
szendvicshez is kiváló
A mennyei aszalt paradicsom illatos olajban még egy egyszerű szendvicset is különlegessé tesz
Fotó: Igor Normann /  Shutterstock 

Bors tippek:

  • Ételekhez: Kiváló tésztákhoz, salátákhoz, pizzára, focaccia-hoz, grillezett húsokhoz, szendvicsekbe vagy sajttál mellé.
  • Eltarthatóság: Felbontás nélkül 6 hónapig is eláll hűvös, sötét helyen. Felbontás után 1–2 hétig tartható hűtőben.
  • Biztonságos tárolás: Mindig győződj meg róla, hogy az olaj teljesen ellepi a paradicsomokat, különben megromolhatnak.
  • Az olaj is kincs: A fűszeres olaj magában is fantasztikus salátaöntetként, tésztaételekre csorgatva vagy pirítósra csepegtetve, ezért, ha kifogy belőle az aszalt paradicsom, véletlenül se öntsd ki!
  • Ízesítés variáció: Próbáld meg chilivel, citromhéjjal vagy balzsamecettel kombinálni a fűszerezést, ha egyedi ízvilágra vágysz
    Ajándékötlet: Egy üveg házi készítésű aszalt paradicsom olívaolajban olyan, mint egy ehető képeslap Itáliából. Ajándéknak is tökéletes.


Ha szeretnél ötleteket kapni, milyen fantasztikus fogásokat készíthetsz az isteni finom szárított paradicsomodból, nézd meg a videót!

 

