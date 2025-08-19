Van egy titkunk - Ha így készíted az aszalt paradicsomot, a kerti grillpartik sztárja leszel

Az aszalt paradicsom illatos olajban megtestesíti a mediterrán konyha különleges varázsát. A lassan szárított paradicsomszeletek amint összeérnek az olívaolajjal és friss fűszerekkel, minden falatban ott érzed a napsütötte nyár mennyei ízét. A bolti változatok meg sem közelítik a házi verzió karakteres ízvilágát, ráadásul otthon elkészítve pontosan olyanra hangolhatod, amilyet te szeretnél. Legyen szó salátáról, bruschettáról, focaccia-ról, pizzáról, vagy csak egy falat friss ropogós kenyérről – az aszalt paradicsom mindenhez tökéletesen passzol.
Mennyei aszalt paradicsom illatos olajban – ahogy az olaszok készítik
Az aszalt paradicsom illatos olajban háromféle módszerrel is elkészíthető: sütőben, napon vagy aszalógéppel. Ha egyszer kipróbálod, garantáltan minden évben újra és újra elkészíted majd, hogy minél tovább megőrizhesd a nyár zamatos ízét.
Hozzávalók:
érett, húsos paradicsom (Lucullus vagy San Marzano)
Eltarthatóság: Felbontás nélkül 6 hónapig is eláll hűvös, sötét helyen. Felbontás után 1–2 hétig tartható hűtőben.
Biztonságos tárolás: Mindig győződj meg róla, hogy az olaj teljesen ellepi a paradicsomokat, különben megromolhatnak.
Az olaj is kincs: A fűszeres olaj magában is fantasztikus salátaöntetként, tésztaételekre csorgatva vagy pirítósra csepegtetve, ezért, ha kifogy belőle az aszalt paradicsom, véletlenül se öntsd ki!
Ízesítés variáció: Próbáld meg chilivel, citromhéjjal vagy balzsamecettel kombinálni a fűszerezést, ha egyedi ízvilágra vágysz Ajándékötlet: Egy üveg házi készítésű aszalt paradicsom olívaolajban olyan, mint egy ehető képeslap Itáliából. Ajándéknak is tökéletes.
Ha szeretnél ötleteket kapni, milyen fantasztikus fogásokat készíthetsz az isteni finom szárított paradicsomodból, nézd meg a videót!
