"Tudtuk, hogy több kell" - a Fradi hőse elárulta, mi hangzott el az öltözőben

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 05. 19:35
Kétgólos győzelmet aratott a Ferencváros Debrecenben vasárnap a labdarúgó NB I 28. fordulójában. Corbu Máriusz szerezte az FTC mindkét találatát.
A címvédő Ferencváros Corbu Máriusz duplájával 2-0-ra nyert a Debrecen vendégeként. Corbu Marius pályafutása során másodszor duplázott az NB I-ben, legutóbb három és fél éve, még a Puskás Akadémia játékosaként szerzett két gólt egy bajnoki meccsen.

Corbu Máriusz (feketében) két gólt szerzett Debrecenben Fotó: Czeglédi Zsolt

Corbu Máriusz soha nem adja fel

Csodálatos érzés, mit mondhatnék? A győzelem volt a cél, de azzal, hogy hozzátettem magam, ez nagyon jó érzés. A félidőben 0-0-nál beszéltük, hogy ennél több kell, kijöttünk, és meg is tettük. A korábbi meccseken is betalálhattam volna, ennek így kellett lennie, így volt jó. A társak befogadtak, próbálok minden nap többet hozzá tenni, mert soha nem adom fel

 - fogalmazott a Ferencváros légiósa a győztes meccs után az M4 Sportnak.

A hajdúságiak az idén lejátszott tíz bajnoki mérkőzésük közül a másodikat veszítették el, hazai pályán viszont a teljes idényt tekintve már az ötödiket. A Fradi pontszámban beérte az éllovas Győrt, és a több győzelmének köszönhetően megelőzte. Az FTC egy mérkőzéssel kevesebbet játszott.
 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
