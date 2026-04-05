"Tudtuk, hogy több kell" - a Fradi hőse elárulta, mi hangzott el az öltözőben

A címvédő Ferencváros Corbu Máriusz duplájával 2-0-ra nyert a Debrecen vendégeként. Corbu Marius pályafutása során másodszor duplázott az NB I-ben, legutóbb három és fél éve, még a Puskás Akadémia játékosaként szerzett két gólt egy bajnoki meccsen.

Corbu Máriusz (feketében) két gólt szerzett Debrecenben Fotó: Czeglédi Zsolt

Corbu Máriusz soha nem adja fel

Csodálatos érzés, mit mondhatnék? A győzelem volt a cél, de azzal, hogy hozzátettem magam, ez nagyon jó érzés. A félidőben 0-0-nál beszéltük, hogy ennél több kell, kijöttünk, és meg is tettük. A korábbi meccseken is betalálhattam volna, ennek így kellett lennie, így volt jó. A társak befogadtak, próbálok minden nap többet hozzá tenni, mert soha nem adom fel

- fogalmazott a Ferencváros légiósa a győztes meccs után az M4 Sportnak.

A hajdúságiak az idén lejátszott tíz bajnoki mérkőzésük közül a másodikat veszítették el, hazai pályán viszont a teljes idényt tekintve már az ötödiket. A Fradi pontszámban beérte az éllovas Győrt, és a több győzelmének köszönhetően megelőzte. Az FTC egy mérkőzéssel kevesebbet játszott.

