"Tudtuk, hogy több kell" - a Fradi hőse elárulta, mi hangzott el az öltözőben

A címvédő Ferencváros Corbu Máriusz duplájával 2-0-ra nyert a Debrecen vendégeként. Corbu Marius pályafutása során másodszor duplázott az NB I-ben, legutóbb három és fél éve, még a Puskás Akadémia játékosaként szerzett két gólt egy bajnoki meccsen.
Csodálatos érzés, mit mondhatnék? A győzelem volt a cél, de azzal, hogy hozzátettem magam, ez nagyon jó érzés. A félidőben 0-0-nál beszéltük, hogy ennél több kell, kijöttünk, és meg is tettük. A korábbi meccseken is betalálhattam volna, ennek így kellett lennie, így volt jó. A társak befogadtak, próbálok minden nap többet hozzá tenni, mert soha nem adom fel
- fogalmazott a Ferencváros légiósa a győztes meccs után az M4 Sportnak.
A hajdúságiak az idén lejátszott tíz bajnoki mérkőzésük közül a másodikat veszítették el, hazai pályán viszont a teljes idényt tekintve már az ötödiket. A Fradi pontszámban beérte az éllovas Győrt, és a több győzelmének köszönhetően megelőzte. Az FTC egy mérkőzéssel kevesebbet játszott.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.