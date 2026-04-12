Nem kötelező megvásárolni – Így béreljünk esküvői dekorációt a nagy napra

Sokat spórolhatunk a lagzi összköltségén, ha a különféle esküvői dekorációs elemeket kibéreljük. Amellett, hogy ezzel leegyszerűsítjük a készülődést, a fenntarthatóság mellett is letehetjük a voksunk, hiszen semmi sem kerül majd a szemétbe. Lássuk, melyek a további előnyök, és mi a kölcsönzés menete!
A dekorációs tartozékok kiválasztása során az esemény helyszínét és méretét, valamint az esküvő tematikáját is vegyük figyelembe. Fontos az is, hogy a kikölcsönzött eszközök illeszkedjenek egymáshoz. A szép összképhez kérhetünk segítséget az adott üzletnél.
Az esküvőre bérelhető elemek többsége eleve könnyen szállítható, tetszés szerint összeállítható, így nem kell hozzáértőnek lenni. Az ilyen webshopokban és üzletekben nemcsak az esemény helyszínéhez, de akár a fotózáshoz vagy a pár autójához is választhatunk kiegészítőket.
A tárgyak tekintetében a határ a csillagos ég, bármit megvalósíthatunk. A kívánt stíluson belül bérelhetünk például fényfüzéreket, vázákat, gyertyatartókat, háttérfalakat, kapukat, irányító táblákat és más feliratokat, de díszvirágokat, székmasnit is.
Sok bérbeadó üzemeltet webshopot, ahol van időnk megtekinteni a különféle termékeket, továbbá ki tudjuk választani az ideális darabokat. Egyes oldalakon azt is láthatjuk, mennyi áll rendelkezésre egy bizonyos kellékből a nagy nap dátumán.
Fontos szabály, hogy a dekor egy adott napra vagy hétvégére bérelhető ki. A kölcsönzés folyamatát szerződés pecsételi meg, amit mindkét félnek alá kell írnia, és általában a kölcsönzött holmik értékétől függően kaució szükséges hozzá.
A tárgyakat jellemzően személyesen lehet és kell átvenni, majd visszavinni nyitvatartási időben. Ám egyes üzleteknél választhatunk házhoz szállítást, a dekorációk el- és felhelyezését, és visszaszállítását is, ennek azonban plusz díja van.
Fontos időben kiválasztani és lefoglalni a kívánt kellékeket, hogy azok biztosan rendelkezésre álljanak a nagy napon napon. Ehhez akár hónapokkal korábban kezdjünk el foglalkozni az esküvő megtervezésével.
Ha megsérült a dekoráció, a kaució összege kerül felhasználásra. Amennyiben ez nem fedezi a kárt, vagy a dísz használhatatlanná vált, esetleg megsemmisült, akkor ki kell fizetni az adott tárgy listaár szerinti költségét.
Szeretsz kézműveskedni, és néhány esküvői dekorációs elemet magad készítenél el? Meríts ihletet az alábbi DIY ötletekből:
