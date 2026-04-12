Nem kötelező megvásárolni – Így béreljünk esküvői dekorációt a nagy napra

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 12. 10:45
Nem olcsó mulatság egy lakodalom megszervezése, főleg, ha minden egyes díszelemet mi készítünk vagy vásárolunk meg. Szerencsére manapság már kölcsönbe is vehetjük az esküvői dekorációt. A módjáról a Fanny magazin írt.
  • Manapság már kölcsönözni is lehet esküvői dekorációt, ami egy költséghatékony megoldás.
  • 8 fontos tudnivaló is kapcsolódik az esküvői dekoráció kölcsönzésének folyamatához és a kiválasztásához.

Sokat spórolhatunk a lagzi összköltségén, ha a különféle esküvői dekorációs elemeket kibéreljük. Amellett, hogy ezzel leegyszerűsítjük a készülődést, a fenntarthatóság mellett is letehetjük a voksunk, hiszen semmi sem kerül majd a szemétbe. Lássuk, melyek a további előnyök, és mi a kölcsönzés menete!

Az esküvői dekorációkat az otthonunk kényelméből, akár online is kiválaszthatjuk és megrendelhetjük.
8 dolog, amit érdemes tudni az esküvői dekoráció bérlése kapcsán:

1. Illeszkedjen az esküvőhöz

A dekorációs tartozékok kiválasztása során az esemény helyszínét és méretét, valamint az esküvő tematikáját is vegyük figyelembe. Fontos az is, hogy a kikölcsönzött eszközök illeszkedjenek egymáshoz. A szép összképhez kérhetünk segítséget az adott üzletnél.

2. A bérlés mindenre kiterjed

Az esküvőre bérelhető elemek többsége eleve könnyen szállítható, tetszés szerint összeállítható, így nem kell hozzáértőnek lenni. Az ilyen webshopokban és üzletekben nemcsak az esemény helyszínéhez, de akár a fotózáshoz vagy a pár autójához is választhatunk kiegészítőket.

3. Bármilyen kiegészítőt választhatunk

A tárgyak tekintetében a határ a csillagos ég, bármit megvalósíthatunk. A kívánt stíluson belül bérelhetünk például fényfüzéreket, vázákat, gyertyatartókat, háttérfalakat, kapukat, irányító táblákat és más feliratokat, de díszvirágokat, székmasnit is.

4. Nézelődjünk és tervezzünk előre

Sok bérbeadó üzemeltet webshopot, ahol van időnk megtekinteni a különféle termékeket, továbbá ki tudjuk választani az ideális darabokat. Egyes oldalakon azt is láthatjuk, mennyi áll rendelkezésre egy bizonyos kellékből a nagy nap dátumán.

5. Előírás szerint zajlik a kölcsönzés

Fontos szabály, hogy a dekor egy adott napra vagy hétvégére bérelhető ki. A kölcsönzés folyamatát szerződés pecsételi meg, amit mindkét félnek alá kell írnia, és általában a kölcsönzött holmik értékétől függően kaució szükséges hozzá.

6. Van lehetőség eldönteni

A tárgyakat jellemzően személyesen lehet és kell átvenni, majd visszavinni nyitvatartási időben. Ám egyes üzleteknél választhatunk házhoz szállítást, a dekorációk el- és felhelyezését, és visszaszállítását is, ennek azonban plusz díja van.

7. Kezdjük el időben a szervezést

Fontos időben kiválasztani és lefoglalni a kívánt kellékeket, hogy azok biztosan rendelkezésre álljanak a nagy napon napon. Ehhez akár hónapokkal korábban kezdjünk el foglalkozni az esküvő megtervezésével.

8. A pénztárcánk is bánhatja

Ha megsérült a dekoráció, a kaució összege kerül felhasználásra. Amennyiben ez nem fedezi a kárt, vagy a dísz használhatatlanná vált, esetleg megsemmisült, akkor ki kell fizetni az adott tárgy listaár szerinti költségét.

Ha éppen a nagy napot tervezed, talán segíthetnek a 2026-os esküvői trendek, és jól jöhet egy teendőlista is, ami megkönnyítheti a készülődést. Ha pedig egy picit megpihennél, olvass utána a legmeghökkentőbb esküvői szokásoknak, vagy a világ legfurcsább rituáléinak, melyek garantáltan megnevettetnek.

Szeretsz kézműveskedni, és néhány esküvői dekorációs elemet magad készítenél el? Meríts ihletet az alábbi DIY ötletekből:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
