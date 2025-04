Milyen menyasszony lennél? Teszteld le!

1. Hogyan képzeled el az esküvői ruhád?

a) Hagyományos, hófehér, földig érő ruha csipkével és finom részletekkel.

b) Könnyed, légies ruha virágmintákkal vagy hímzéssel.

c) Merész, különleges szabású vagy szokatlan színű ruha.



2. Hol tartanád legszívesebben az esküvőd?

a) Elegáns kastélyban vagy luxusszállodában.

b) Hangulatos kertben vagy erdőben, természetközeli környezetben.

c) Nem mindennapi helyszínen, például egy loft lakásban vagy tengerparton.



3. Milyen virágok díszítsék az esküvői csokrod?

a) Rózsákat vagy liliomokat, klasszikus és időtálló stílusban.

b) Vadvirágokat és lazán összekötött növényeket.

c) Egzotikus virágokat vagy nem virágos díszítőelemeket.



4. Tudod már, milyen stílusú frizurát szeretnél?

a) Tökéletesen kontyba tűzve, elegáns tűkkel és fátyollal.

b) Laza hullámokkal vagy fonatokkal, természetes hatású hajdísszel.

c) Valami feltűnő, például rövid hajhoz egy extravagáns fejdísz vagy feltűnő színű tincsek.



5. Hogyan nézzen ki az esküvői meghívód?

a) Letisztult és klasszikus, elegáns betűtípussal és pasztellszínekkel.

b) Kézzel készített, rajzolt vagy természetes elemekkel díszített.

c) Formabontó és modern, esetleg digitális vagy vicces grafikákkal.



6. Milyen zenét képzelsz el a nagy napon?

a) Élő zenekart, amely klasszikus és romantikus dallamokat játszik.

b) Akusztikus vagy népies zenét, esetleg egy baráti zenekart.

c) Lemezlovast szeretnék, aki mindenféle stílust játszik.



7. Melyik esküvői tortát választanál?

a) Többemeletes, hófehér elegáns dekorációval.

b) Rusztikus, natúr torta ehető virágokkal és gyümölcsökkel.

c) Szokatlan ízvilágú vagy formájú, például fekete vagy geometrikus dizájnnal.



8. Hol szeretnéd tölteni a nászutat?

a) Romantikus európai nagyváros elegáns szállodájában.

b) Eldugott kis vidéki vagy tengerparti helyen, távol a nyüzsgéstől.

c) Kalandos úton, például egy egzotikus országban vagy egy izgalmas túrán.

Ha leginkább „a” válaszokat adtál: Klasszikus menyasszony – Az elegancia és hagyományok híve. Az esküvőd kifinomult, időtálló stílus jellemezné, ahol királynőként ragyognál, és méltóságteljesen kezdenéd meg közös életeteket. Ha leginkább „b” válaszokat adtál: Bohém menyasszony – Szereted a természetességet és a könnyed romantikát. Az esküvőd laza, természetközeli és bensőséges lenne. Nagy hangsúlyt fektetnél a jó hangulatra és arra, hogy mindenki jól szórakozzon. Ha leginkább „c” válaszokat adtál: Merész menyasszony – Szereted az egyedi és meghökkentő megoldásokat. Az esküvőd mindenkit meglepne, és a legtöbb dologban eltérne a megszokottól. Vőlegényed sem ellenezné ezt, hiszen éppen az egyediséged az, ami teljesen elbűvölte.

Forrás: Fanny magazin