Az arborétumok igenis varázslatosak

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 20. 10:05
Gyerekként sokszor unalmas sétának tűnt, ma már egészen más arcát mutatja. Az arborétum nem programfüzet kérdése, hanem jelenlété – és ha ezt megtaláljuk, a gyerekekkel együtt válik valódi kalanddá.

Gyerekkoromban az „arborétum” szó nagyjából egyet jelentett azzal, hogy lassan kell menni és halkan kell viselkedni. Osztálykirándulásokon jártunk ilyen helyeken, de őszintén szólva nem sok maradt meg belőlük. Valami rémlik hosszú sétákból, kavicsrugdosásból, meg abból, hogy próbáltuk kitalálni, mikor lehet végre enni. Nem figyeltünk oda. Elökörködtük, ahogy kell. Most, felnőtt fejjel – három gyerekkel – egészen másképp látom. Rájöttem, hogy nem az arborétum volt unalmas. Hanem mi nem tudtuk még, hogyan kell benne jelen lenni. Mert ha jól csináljuk, egy arborétum nem csak egy séta, hanem óriási kaland.

ELTE Füvészkert – ahol még a gyerek is kertész lesz

A Füvészkertbe most könnyű jó időben érkezni: március 28–29-én lesz a már hagyományos Sakura ünnep, amikor az egész kert rózsaszínbe borul. Ez már önmagában élmény – pokróc, fák, lassulás. De ami igazán meglepett: ide mindegy, mikor érkezünk, a gyerekek nem csak nézik a kertet, hanem részei lesznek. A „Szamóca kiskertész foglalkozás” például pont ilyen. Itt:

  • földet túrnak,
  • ültetnek,
  • locsolnak,
  • és közben megtudják, mi hogyan nő.

Itt mindig történik valami:

  • „Trópus a télben” jellegű tematikus napok (amikor az üvegház kerül fókuszba),
  • kézműves, növényes foglalkozások,
  • szezonális programok (farsang, tavaszi kertészkedés).

És ami nekem fontos: itt nem kell végigmenni mindenen. Elég egy sarok, egy tó, egy fa, ahol kialakítjuk a családi bázis és onnan nézelődünk körbe, Budapest szívében, egy dzsungel közepén. 

Megközelítés:

  • autóval: parkolóvadászat, de nem lehetetlen 
  • tömegközlekedéssel: Budapest belvárosáról beszélünk, villamos + rövid séta

A hely egész évben nyitva tart, kutyával nem látogatható. 

Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert – ahol a természet a program

Vácrátóton nincs „csinnadratta”.

De vannak helyette:

  • tematikus séták (pl. tavaszi virágzás idején),
  • családi napok, ahol szakemberek mesélnek – nem unalmasan, hanem történetekkel,
  • időnként vezetett túrák gyerekeknek is érthetően.

De az igazi program itt is állandó, nincs is szükség programfüzetre – a kert egésze élményt tud adni. 

  • a híd, amin át kell menni,
  • a patak, ahol meg kell állni,
  • az ösvény, ami „valahova vezet”.

Helga itt minden bokornál kérdez. Saci már előremegy. Palkó botokat válogat.

És hirtelen eltelt másfél óra.

Megközelítés:

  • autóval: 40 perc, kényelmes út
  • tömegközlekedéssel: vonat + busz

A park egész évben nyitva tart, kutyával nem látogatható, drón nem használható a területen. Tavasztól tél elejéig elérhető a melegbüfé, egész évben megtalálhatóak a snack automaták a parkban. 

Szarvasi Arborétum – Abszolút kalandpark

A szarvasi arborétum egyértelműen a „nem fogsz unatkozni” kategória.

Itt konkrét programok is várják a kíváncsi gyerekeket:

  • Csodaösvény – egy tematikus útvonal, ahol a gyerekek játékosan fedezik fel a természetet
  • Ökojátékpark – szabadtéri játékok, ahol lehet mászni, kipróbálni, mozogni – amíg a szülők leülnek egy kicsit végre 
  • Geocaching túrák – Saci itt konkrétan küldetésben volt
  • Szabadulószoba a természetben – ez már a nagyobbaknak szól, de működik, én is élveztem

És ha még ez nem lenne elég:

  • játszóterek,
  • állatok (pávák, mókusok),
  • szezonális programok (pl. húsvéti tojáskeresés).

Itt nem az a kérdés, hogy „meddig bírják”, hanem hogy mi bírjuk-e velük.

Megközelítés:

  • autóval: kb. 2 óra
  • tömegközlekedéssel: vonat + séta

A hely kutyával is látogatható. Az Arborétum az év 365 napján nyitva tart, minden ünnepnapon és munkaszüneti napokon egyaránt. 

Zirci Arborétum – a legegyszerűbb dolgok működnek a legjobban

Itt van:

  • patak,
  • kövek,
  • árnyék.

A programok inkább természetközeliek:

  • vezetett túrák a Bakonyi Nemzeti Park szervezésében,
  • alkalmi természetismereti események.

De ami tényleg történik:

Palkó leül a víz mellé. Köveket dob, kacsázni próbál. Gátat épít.
Helga leveleket gyűjt. Saci eltűnik egy kanyar után, mert felfedezett egy titkos barlangot. És én nem szólok rájuk. Csak sétálunk, lebegünk a napsütésben, pont jó az idő, nem hideg és nincs elviselhetetlen meleg sem, a levegő páratlanul tiszta, és klasszikus erdei csend vezet végig minket a tájon.

Megközelítés:

  • autóval: 1,5 óra
  • tömegközlekedéssel: több átszállás

Aktuális info: 2026-ban famegóvási munkálatok, kisebb építkezés miatt a park május 1-én nyit! Kutyával a park nem látogatható, kivéve segítőkutyák. 

Jeli Arborétum – ahol a név nem túlzás: Varázskert

A Jeli Arborétum hivatalosan is Varázskert. És ez nem marketing. Leghíresebb látogatói élmény-eleme a 130 méter hosszú lombkorona sétány, aminek a végén a bátrabbak csúszdán is visszatérhetnek a földre. Aki még több időt töltene a magasban, ne hagyja ki a 20 méter magas kilátót sem, itt valósággal megáll az idő, jó időben még a Somló vulkáni tanúhegyet is látni lehet innen, ami 45 km távolságra esik. 

És még mitől varázskert a Jeli Arborétum? 

A park állandó „programja”, hogy a természet teljes valóját hozza közel: 

  • rododendron virágzások, amik tényleg „mesevilágot” teremtenek
  • Élményvilág – tematikus terek, ahol a gyerekek nem csak néznek, hanem belehelyezkednek a történetbe,
  • külön ösvények, ahol még elveszni is jó érzés.

Helga itt kijelentette: „itt biztos lakik valaki”. És valahogy igaza volt, én is éreztem az erdő jó szellemét. 

Praktikus infók: Ide ne induljatok kutyával, sajnos ők nem léphetnek be a parkba, és biciklivel sem engednek be, illetve tudnotok kell, hogy erősen kullancsos a terület, így a védekezésre mindenképpen készülni kell. 

Megközelítés:

  • autóval: hosszabb út, de megéri
  • tömegközlekedéssel: nehézkes

Gödöllői Arborétum – közelben egy távoli utazás 

Korábban jártam itt, még a gyerekek előtt és úgy emlékeztem a helyre, hogy ez a „gyors zöld menekülés”. Ez igaz – de közben, most újra látogatva a helyet, bizony jóval több történik itt, mint ahogy elsőre látszik.

A Gödöllői Arborétum tele van apró, jól működő elemekkel, amik gyerekkel aranyat érnek.

  • tisztások sora, ahol meg lehet állni – nem csak átsétálni rajtuk, hanem letelepedni, enni, labdázni
  • időszakos családi és természetközeli programok (kézműves, vezetett séták, szezonális események)
  • és ami nálunk meglepő siker volt: egyszer csak nem mentünk tovább. Ott maradtunk.

Mert ez a hely valahogy vendégmarasztaló.

És akkor még nem beszéltem a logisztikáról, ami szülőként fél siker:

  • van egy komplett – Macsek névre hallgató – erdei büfé, ahol nem csak kávé van, hanem rendes, meleg étel, rántott husi, miegymás, nyáron grill, apukáknak kézműves sörök – ez három gyereknél és fáradt szülőknél már-már stratégiai kérdés
  • kutyabarát hely, pórázon bevihető az eb – ami sok családnál el is dönti a hétvégi programot

Palkó itt futott a legtöbbet. Helga leült rajzolni. Saci pedig – meglepő módon – nem kérdezte meg tízpercenként, hogy „mikor megyünk haza”. Ez nálunk komoly ajánlólevél.

Megközelítés:

  • autóval: 30–40 perc Budapestről
  • tömegközlekedéssel: HÉV + séta

A gyermeki emlékeimmel ellentétben szívből ajánlom az arborétumokat, mint kiváló családi programokat. Az arborétum nem unalmas. Csak nem sietős műfaj – és erre a nyugalomra szerintem manapság mindenkinek szüksége van. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
