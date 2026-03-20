Az arborétumok igenis varázslatosak

Gyerekkoromban az „arborétum” szó nagyjából egyet jelentett azzal, hogy lassan kell menni és halkan kell viselkedni. Osztálykirándulásokon jártunk ilyen helyeken, de őszintén szólva nem sok maradt meg belőlük. Valami rémlik hosszú sétákból, kavicsrugdosásból, meg abból, hogy próbáltuk kitalálni, mikor lehet végre enni. Nem figyeltünk oda. Elökörködtük, ahogy kell. Most, felnőtt fejjel – három gyerekkel – egészen másképp látom. Rájöttem, hogy nem az arborétum volt unalmas. Hanem mi nem tudtuk még, hogyan kell benne jelen lenni. Mert ha jól csináljuk, egy arborétum nem csak egy séta, hanem óriási kaland.

ELTE Füvészkert – ahol még a gyerek is kertész lesz

A Füvészkertbe most könnyű jó időben érkezni: március 28–29-én lesz a már hagyományos Sakura ünnep, amikor az egész kert rózsaszínbe borul. Ez már önmagában élmény – pokróc, fák, lassulás. De ami igazán meglepett: ide mindegy, mikor érkezünk, a gyerekek nem csak nézik a kertet, hanem részei lesznek. A „Szamóca kiskertész foglalkozás” például pont ilyen. Itt:

földet túrnak,

ültetnek,

locsolnak,

és közben megtudják, mi hogyan nő.

Itt mindig történik valami:

„Trópus a télben” jellegű tematikus napok (amikor az üvegház kerül fókuszba),

kézműves, növényes foglalkozások,

szezonális programok (farsang, tavaszi kertészkedés).

És ami nekem fontos: itt nem kell végigmenni mindenen. Elég egy sarok, egy tó, egy fa, ahol kialakítjuk a családi bázis és onnan nézelődünk körbe, Budapest szívében, egy dzsungel közepén.

Megközelítés:

autóval: parkolóvadászat, de nem lehetetlen

tömegközlekedéssel: Budapest belvárosáról beszélünk, villamos + rövid séta

A hely egész évben nyitva tart, kutyával nem látogatható.

Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert – ahol a természet a program

Vácrátóton nincs „csinnadratta”.

De vannak helyette:

tematikus séták (pl. tavaszi virágzás idején),

családi napok, ahol szakemberek mesélnek – nem unalmasan, hanem történetekkel,

időnként vezetett túrák gyerekeknek is érthetően.

De az igazi program itt is állandó, nincs is szükség programfüzetre – a kert egésze élményt tud adni.

a híd, amin át kell menni,

a patak, ahol meg kell állni,

az ösvény, ami „valahova vezet”.

Helga itt minden bokornál kérdez. Saci már előremegy. Palkó botokat válogat.