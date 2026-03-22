Így mentheted meg a haldokló szobanövényeket!

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 22. 12:15
A fűtési szezon végére nincsenek a legjobb formában a benti virágok, gyakori, hogy kókadnak a levelek, kifakult a szép zöld szín. Ilyenkor különösen fontos a szobanövények gondozása, hogy újra erőre kapjanak, és visszanyerjék egészséges külsejüket.

A Fanny magazin összegyűjtötte a leghasznosabb virágápolási tippeket.

Az elszáradt szobanövények gondozása sem lehetetlen feladat.
A szobanövények gondozása életre keltheti a beteg, megsárgult, elszáradt példányokat is.
Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock 
  • Ellenőrizd, hogy menthető-e a növény. Ha igen, vágd vissza az elszáradt részeket.
  • Vizsgáld meg a gyökereket, szükség esetén ültesd át friss földbe, megfelelő méretű cserépbe.
  • A regeneráció során figyelj a fényre, öntözésre és páratartalomra.
     

Szobanövények gondozása lépésről lépésre

 

Fellélegzik néhány vágástól

Először is nézd át a szobanövényeket: ha a száruk még rugalmas, és van bennük egy kevés zöld szín, vagy a gyökérnyaknál lévő rész kemény, akkor van remény az életre keltésre. Egy éles, fertőtlenített metszőollóval vágd le az összes, teljesen elszáradt, barna vagy sárga levelet és hajtást. Ezek csak energiát vonnak el a növényektől, ráadásul betegségek melegágyai lehetnek.

Miért hullik a szobanövény levele?

Általában a legtöbb szobanövény betegségek forrása a cserépben rejlik, ezért óvatosan emeld ki a gyengélkedő növényt a földből, és vizsgáld meg a növényt. A leveleken található elváltozások különféle betegségekre utalhatnak, amelyek gyakran levélhullást okozhatnak. Ellenőrizd a gyökereit is: akkor egészséges, ha világos színű és kemény. Amennyiben puha, barna, kellemetlen szagú részeket látsz, az gyökérrothadásra utal. Vágd le a beteg részeket az ép szövetig.

Friss föld, új élet

Az is előfordulhat, hogy kimerült a földje, mivel ha évekig ugyanabban a közegben van, elfogynak a tápanyagok, így a növény „éhezik”. Tápláld őket méregdrága vegyszerek helyett természetes tápoldatokkal, vagy ültesd át friss, tápanyagban gazdag talajba, ami biztosítja a szükséges ásványi anyagokat.

Válassz megfelelő méretet

Gyakori hiba, hogy a legyengült példányokat túl nagy cserépbe ülteted, abban reménykedve, hogy így gyorsabban fognak növekedni. Csakhogy a túl sok földben megáll a víz, ez pedig gyökérrothadáshoz vezethet. Átültetéskor mindig csak egy mérettel nagyobb edényt válassz, mint az előző volt.

A növényt az előzőnél mindig egy mérettel nagyobb cserépbe ültesd.
Átültetésnél figyelj arra, hogy mindig csak egy mérettel nagyobb cserepet válassz az előzőnél.
Fotó: Elena Loginova / Shutterstock 

Ki vannak éhezve a fényre

A téli hónapok után a virágok többsége fényhiányos. Keress számukra egy világosabb pontot a lakásban, de arra ügyelj, hogy a legyengült leveleket az erősen tűző nap megperzselheti, főleg, ha hirtelen teszed ki neki a növényt. A fokozatosság elvét tartsd be: naponta pár órával több közvetett fény csodákat fog tenni.

A kiszáradt növény megmentése

A haldokló növényeket hajlamos az ember szeretetből túlöntözni, csakhogy ez általában megadja nekik a kegyelemdöfést. Tartsd be az öntözés szabályait, és csak akkor öntözd őket, ha a föld felső két-három centimétere már száraz.

Hálásak lesznek egy kis párásításért

A központi fűtés száraz levegője kikészíti a növényeket; a barna levélszélek gyakran arról árulkodnak, hogy alacsony a páratartalom. Gondoskodj a megfelelő párásításról. Permetezd a leveleket rendszeresen lágy vízzel, vagy tedd a cserepet kavicságyra, amire önts vizet, így biztosítva számukra a megfelelő mikroklímát.

Időnként tisztítsd meg

Fűtési szezonban nagyobb a lakásban a por, és ez megül a leveleken is. Ez a réteg gátolja a fotoszintézist, így nem tud megfelelően lélegezni és táplálkozni. Egy puha, nedves ronggyal óvatosan töröld át időnként a leveleket.

Kerüld el a hirtelen tápoldatozást

Sokan esnek abba a hibába, hogy azt gondolják, a legyengült virágnak azonnal nagy adag tápanyag-utánpótlásra van szüksége. A sérült gyökereket a műtrágya sótartalma megégetheti, ezért várj az átültetés után legalább 4-6 hetet a tápoldatozással, amíg láthatóan fejlődésnek nem indul.

Ne tedd ki ingadozásnak

Tavasszal sokszor még megy a fűtés reggelente, ezért vigyázz, mert ilyenkor könnyen megfázhatnak. A huzat vagy a radiátor közelsége végzetes is lehet; ügyelj rá, hogy a lábadozó növényt ne érje hirtelen hideg például szellőztetéskor vagy túlzott forróság. A stabil, kiegyensúlyozott hőmérséklet segít, hogy minden energiáját a gyógyulásra fordíthassa.

Beindulnak a kártevők

A legyengült példányokat szinte mágnesként vonzzák a pajzstetveket és a takácsatkák. Időnként nézz be a levelek alá, és ha kártevőket látsz, ne halogasd a kezelést. Enyhe fertőzés esetén kezdhetsz természetes módszerekkel. A neem olaj például kiváló megoldás rovarölőszerként és a penészgombák távoltartására is. Ha viszont nagy a baj, nem úszod meg a vegyszeres kezelést.

Legyél türelmes

A regeneráció nem napok, inkább hetek, vagy hónapok kérdése, ezért ne add fel túl hamar, ha az átültetés és a kezelés után sokáig nem tér magához. Amikor már látod az első, halványzöld hajtáskezdeményt, az biztos jel, hogy jó úton jársz.

Mikor kell elengedni?

Sajnos van, hogy minden erőfeszítés hiábavaló; ha a szár teljesen elhalt, a gyökerek szétmállottak, el kell fogadni, hogy a növény elpusztult. Ilyenkor alaposan mosd el és fertőtlenítsd a cserepet és az alátétet, mielőtt újat ültetnél bele.

Ha szeretnél többet megtudni a szobanövények helyes locsolásáról, nézd meg a videót:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
