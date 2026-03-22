Így mentheted meg a haldokló szobanövényeket!

A fűtési szezon végére sok növény legyengül, leveleik kókadnak, színük fakóvá válik. A szobanövények gondozása tavasszal is fontos, hiszen egy kis odafigyeléssel újra életre keltheted őket és visszanyerheted egészséges formájukat. A Fanny magazin összegyűjtötte a leghasznosabb virágápolási tippeket.

A szobanövények gondozása életre keltheti a beteg, megsárgult, elszáradt példányokat is.

Ellenőrizd, hogy menthető-e a növény. Ha igen, vágd vissza az elszáradt részeket.

Vizsgáld meg a gyökereket, szükség esetén ültesd át friss földbe, megfelelő méretű cserépbe.

A regeneráció során figyelj a fényre, öntözésre és páratartalomra.



Szobanövények gondozása lépésről lépésre

Fellélegzik néhány vágástól

Először is nézd át a szobanövényeket: ha a száruk még rugalmas, és van bennük egy kevés zöld szín, vagy a gyökérnyaknál lévő rész kemény, akkor van remény az életre keltésre. Egy éles, fertőtlenített metszőollóval vágd le az összes, teljesen elszáradt, barna vagy sárga levelet és hajtást. Ezek csak energiát vonnak el a növényektől, ráadásul betegségek melegágyai lehetnek.

Miért hullik a szobanövény levele?

Általában a legtöbb szobanövény betegségek forrása a cserépben rejlik, ezért óvatosan emeld ki a gyengélkedő növényt a földből, és vizsgáld meg a növényt. A leveleken található elváltozások különféle betegségekre utalhatnak, amelyek gyakran levélhullást okozhatnak. Ellenőrizd a gyökereit is: akkor egészséges, ha világos színű és kemény. Amennyiben puha, barna, kellemetlen szagú részeket látsz, az gyökérrothadásra utal. Vágd le a beteg részeket az ép szövetig.

Friss föld, új élet

Az is előfordulhat, hogy kimerült a földje, mivel ha évekig ugyanabban a közegben van, elfogynak a tápanyagok, így a növény „éhezik”. Tápláld őket méregdrága vegyszerek helyett természetes tápoldatokkal, vagy ültesd át friss, tápanyagban gazdag talajba, ami biztosítja a szükséges ásványi anyagokat.

Válassz megfelelő méretet

Gyakori hiba, hogy a legyengült példányokat túl nagy cserépbe ülteted, abban reménykedve, hogy így gyorsabban fognak növekedni. Csakhogy a túl sok földben megáll a víz, ez pedig gyökérrothadáshoz vezethet. Átültetéskor mindig csak egy mérettel nagyobb edényt válassz, mint az előző volt.