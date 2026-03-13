Gyászol a filmszakma: Elhunyt Jane Lapotaire, A korona és a Downton Abbey sztárja

Jane Lapotaire ott színesítette életpályáját, ahol tudta. Megannyi filmben, sorozatban szerepelt és kalandos életét memoárokban rögzítette, de mindez a tevékenység majdnem idő előtt lezárult. 2000-ben súlyos agyvérzést kapott, amiből csak nagyon hosszú idő után tudott újra színpadra állni. Történetesen erről is írt egy könyvében, amely a Time Out of Mind (Napjaim gondolatok nélkül) című könyvében dolgozott fel.
Azonban sikerült felépülnie és végül a modern tévézés két igen fontos darabjában is láthatta őt a nagyvilág. A színésznő Irina Kuragin, a nehéz lelkű orosz hercegnőt alakította a Downton Abbey 2014‑es karácsonyi különkiadásában. Rövid szereplése alatt is erőteljes hatást gyakorolt a nézőkre, a karakter minden belépését eleganciával és tekintéllyel töltötte meg. Nem kevésbé volt fontos A korona című saját gyártású Netflix-sorozatban, ahol Alice hercegnőt alakította. Így elmondható, hogy fél évszázad alatt több generáció is találkozhatott klasszis, elegáns játékával, mely mögött egy érett, tapasztalt életút áll.
