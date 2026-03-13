BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Krisztián, Ajtony névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Gyászol a filmszakma: Elhunyt Jane Lapotaire, A korona és a Downton Abbey sztárja

A korona
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 13. 13:25
Downton AbbeyEdith Piaf
Nehéz gyerekkorát követően elutasította a színi főiskola, mégis a legjobbak között tartjuk számon. Jane Lapotaire élete hosszú és eredményekkel teli volt.
Bodnár Dániel
A szerző cikkei
Edith Piaf szerepében kapta meg először a világ figyelmét (Fotó: Jane Lapotaire IMDb)

Öröksége végül betegsége miatt majdnem félbemaradt

Jane Lapotaire ott színesítette életpályáját, ahol tudta. Megannyi filmben, sorozatban szerepelt és kalandos életét memoárokban rögzítette, de mindez a tevékenység majdnem idő előtt lezárult. 2000-ben súlyos agyvérzést kapott, amiből csak nagyon hosszú idő után tudott újra színpadra állni. Történetesen erről is írt egy könyvében, amely a Time Out of Mind (Napjaim gondolatok nélkül) című könyvében dolgozott fel.

Azonban sikerült felépülnie és végül a modern tévézés két igen fontos darabjában is láthatta őt a nagyvilág. A színésznő Irina Kuragin, a nehéz lelkű orosz hercegnőt alakította a Downton Abbey 2014‑es karácsonyi különkiadásában. Rövid szereplése alatt is erőteljes hatást gyakorolt a nézőkre, a karakter minden belépését eleganciával és tekintéllyel töltötte meg. Nem kevésbé volt fontos A korona című saját gyártású Netflix-sorozatban, ahol Alice hercegnőt alakította. Így elmondható, hogy fél évszázad alatt több generáció is találkozhatott klasszis, elegáns játékával, mely mögött egy érett, tapasztalt életút áll.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu