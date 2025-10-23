5 dolog, amit kevesen tudnak a háromgyerekes anyák SZJA-mentességéről

Október 1-jével teljes SZJA-mentességet kaptak a háromgyerekes anyák. A kedvezménnyel ugyan rengeteg család életét teszik könnyebbé, sokan azonban nincsenek tisztában bizonyos feltételekkel. A részletek kapcsán Molnár-Simon Tímea pénzügyi szakértőt kérdeztük, hogy eloszlassuk a félreértéseket, amelyeken több százezer forint is múlhat.
Sokan attól tartanak, hogyha nem adják le időben a nyilatkozatot, elesnek a háromgyerekes anyák SZJA-mentességétől. A valóság ezzel szemben az, hogy a dokumentumok késői leadása csak későbbi érvényesítést jelent. Ha tehát azt szeretnéd, hogy már az első hónaptól magasabb nettó bér érkezzen a számládra, akkor a munkáltatód felé még e hónap végéig add le az adóelőleg-nyilatkozatot. Ezt a legegyszerűbben a NAV Online Nyomtatványkitöltő (ONYA) rendszerében tudod megtenni. Ha ezt most nem teszed meg, akkor a jövő májusi adóbevalláskor egy összegben visszakapod az addig befizetett adódat.
Ez az egyik legtöbbször félreértett rész. Sokan azt hiszik, csak az az anya kaphat mentességet, aki kapja a családi pótlékot. A jogszabály szerint azonban a folyósítástól függetlenül minden anya jogosult a mentességre, aki jogosult vagy 12 évig jogosult volt családi pótlékot igénybe venni. Ha tehát te három gyereket nevelsz vagy neveltél, és jogosult vagy vagy voltál családi pótlékra, amelyet akár igénybe vettél, akár nem, akkor is megillet az SZJA-mentesség. Ugyanez igaz akkor is, ha a családi pótlékot az apa kapja vagy kapta.
Sokan azt hiszik, ez a kedvezmény csak a kisgyerekes anyáknak szól, pedig azok is jogosultak rá, akiknek már három felnőtt gyereke van, és mindegyik után legalább 12 éven át jogosultak voltak családi pótlékra.
Ez egy nagyon érzékeny, de fontos pont. Ha a gyereked élve született, és legalább egy napot élt, akkor őt is figyelembe veszik a mentességre való jogosultság elbírálásánál. Ebben az esetben természetesen nem szükséges, hogy 12 éven át járjon utána családi pótlék – az anyai jogosultság akkor is fennáll.
Sokan úgy gondolják, hogy ha az anya teljesen SZJA-mentes lesz, akkor automatikusan át kell adnia a családi kedvezményt az apának. A családi adó- és járulékkedvezmény azonban részben továbbra is igénybe vehető, hiszen az anya TB-járulékfizetése továbbra is fennáll.
„Sok családban automatikusan átruházzák az apára a családi kedvezményt, pedig nem mindig ez a legjobb megoldás. Minden esetben érdemes kiszámolni, ki mennyi adót és járulékot fizet, és hol lehet a legtöbbet nyerni – családon belül akár több százezer forint különbség is lehet évente. Főleg akkor kell nagyon okosan optimalizálni az adókedvezményeket, ha a család rendelkezik például egészségpénztárral vagy nyugdíjmegtakarítással, amelyek után adójóváírást szeretnének igénybe venni” – fogalmazott Molnár-Simon Tímea pénzügyi szakértő.
Ha tehát háromgyerekes anya vagy, akkor 2025. október 1-jétől teljes személyi jövedelemadó-mentesség jár neked. A kedvezmény nem vonatkozik ugyan a kamatra, osztalékra vagy árfolyamnyereségre, és ingatlan bérbeadásból származó jövedelemre sem, de a munkából származó jövedelmek után óriási könnyítést jelent. Egy 500 ezer forintos bruttó fizetésnél például havonta 75 ezer forinttal több maradhat a zsebedben, ami éves szinten majdnem 900 ezer forint.
