5 dolog, amit kevesen tudnak a háromgyerekes anyák SZJA-mentességéről

Október 1-jével teljes SZJA-mentességet kaptak a háromgyerekes anyák. A kedvezménnyel ugyan rengeteg család életét teszik könnyebbé, sokan azonban nincsenek tisztában bizonyos feltételekkel. A részletek kapcsán Molnár-Simon Tímea pénzügyi szakértőt kérdeztük, hogy eloszlassuk a félreértéseket, amelyeken több százezer forint is múlhat.

Fotó: Smolina Marianna / Shutterstock

1. Ha most nem nyújtod be a nyilatkozatot, akkor sem bukod el a háromgyerekes anyák kedvezményét

Sokan attól tartanak, hogyha nem adják le időben a nyilatkozatot, elesnek a háromgyerekes anyák SZJA-mentességétől. A valóság ezzel szemben az, hogy a dokumentumok késői leadása csak későbbi érvényesítést jelent. Ha tehát azt szeretnéd, hogy már az első hónaptól magasabb nettó bér érkezzen a számládra, akkor a munkáltatód felé még e hónap végéig add le az adóelőleg-nyilatkozatot. Ezt a legegyszerűbben a NAV Online Nyomtatványkitöltő (ONYA) rendszerében tudod megtenni. Ha ezt most nem teszed meg, akkor a jövő májusi adóbevalláskor egy összegben visszakapod az addig befizetett adódat.

2. Nem az számít, ki kapja a családi pótlékot, hanem hogy ki jogosult rá

Ez az egyik legtöbbször félreértett rész. Sokan azt hiszik, csak az az anya kaphat mentességet, aki kapja a családi pótlékot. A jogszabály szerint azonban a folyósítástól függetlenül minden anya jogosult a mentességre, aki jogosult vagy 12 évig jogosult volt családi pótlékot igénybe venni. Ha tehát te három gyereket nevelsz vagy neveltél, és jogosult vagy vagy voltál családi pótlékra, amelyet akár igénybe vettél, akár nem, akkor is megillet az SZJA-mentesség. Ugyanez igaz akkor is, ha a családi pótlékot az apa kapja vagy kapta.

3. Akkor is jár, ha a gyerekeid már felnőttek

Sokan azt hiszik, ez a kedvezmény csak a kisgyerekes anyáknak szól, pedig azok is jogosultak rá, akiknek már három felnőtt gyereke van, és mindegyik után legalább 12 éven át jogosultak voltak családi pótlékra.

4. Az elhunyt gyerek is számít

Ez egy nagyon érzékeny, de fontos pont. Ha a gyereked élve született, és legalább egy napot élt, akkor őt is figyelembe veszik a mentességre való jogosultság elbírálásánál. Ebben az esetben természetesen nem szükséges, hogy 12 éven át járjon utána családi pótlék – az anyai jogosultság akkor is fennáll.