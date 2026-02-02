Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Karolina, Aida névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Fontos határidőt jelentettek be: érkeznek az igazolások az szja-bevalláshoz

szja-bevallás
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 02. 09:40
adófizetésNemzeti Adó- ás Vámhivatal (NAV)
A napokban érkeznek az igazolások. Mint minden évben, most is a NAV készíti az szja-bevallási tervezeteket.

A NAV idén is 5,5 millió magánszemélynek készíti el az szja-bevallási tervezetét, amelyek március 15-től lesznek elérhetők. Február 2-a fontos időpont, ugyanis a magánszemélyek ebben az időszakban kapják meg az szja-bevalláshoz szükséges munkáltatói igazolásokat. Fontos, hogy ezeket nem kell beküldeni a NAV-hoz, de 5 évig meg kell őrizni őket - hívta fel a figyelmet hétfőn a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Érkeznek az szja-bevallási tervezetek, magánszemélyeknek a NAV készíti
Érkeznek az szja-bevallási tervezetek, magánszemélyeknek a NAV készíti / Fotó: Ilona Kozhevnikova /  Shutterstock 

Az szja-bevallási tervezetet még mindig a NAV készíti

A munkáltatók, kifizetők 2026. február 2-áig kötelesek átadni az úgynevezett 25M30-as összesített igazolást az előző évi kifizetésekről, juttatásokról, amely alapján ellenőrizhető az szja-bevallási tervezet, vagy elkészíthető a bevallás. 2026. február 16-áig érkeznek az önkéntes pénztári, nyugdíj-előtakarékossági és nyugdíjbiztosítási befizetések utáni pénztári igazolások is. Ezek a bevallási tervezetekben ugyan már automatikusan szerepelnek, de az adatok alapján mindenki ellenőrizni tudja ezeket a tételeket is.

Ügyfélkapu+ vagy DÁP-azonosítással leszek elérhetők

A közlemény kitér arra is, hogy nemcsak a magánszemélyek, a NAV is vár néhány adatot az előző évről. Most először - 2026. február 2-ig - kell a munkáltatóknak éves adatot szolgáltatniuk a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) a 35 év alatti munkavállalóiknak adott lakhatási támogatásról. Erre szolgál a KLAKTAM jelű adatszolgáltatás, amely az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA), és idén még az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramban (ÁNYK) is elérhető.

A háziorvosoknak, szakorvosoknak a 2025-ben kiállított személyi kedvezményre jogosító igazolásokról szintén február 2-ig kell elektronikusan adatot szolgáltatni a NAV-nak. Az adatszolgáltatáshoz szükséges K51-es űrlap a legegyszerűbben az ONYA-ban tölthető ki, de az ÁNYK-ban is benyújtható, kizárólag elektronikusan.

A NAV emlékeztet:

idén sem változott, hogy a magánszemélyeknek, egyéni vállalkozóknak, mezőgazdasági őstermelőknek és az áfafizetésre kötelezett magánszemélyeknek az eSZJA portálon a legegyszerűbb az szja-bevallás, hiszen a NAV által készített bevallási tervezet itt pár perc alatt ellenőrizhető, kiegészíthető és véglegesíthető, és még praktikus kérdés-válasz mód is segíti a kitöltést.

A tervezetek 2026. március 15-től érhetők majd el, Ügyfélkapu+- vagy DÁP-azonosítással. A 2026-os szja-bevallási időszakról valamennyi fontos információ megtalálható a NAV honlapján - áll az MTI-n közzétett tájékoztatásban. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu