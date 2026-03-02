Orosz Péter élőben jelentkezett be Dubajból: „Hallom, hogy mennek a mentők, meg a rendőrök”

A luxus és csillogás fellegvára most egészen más arcát mutatja, hiszen az elmúlt napok eseményei közvetlen hatással vannak az Egyesült Arab Emírségek mindennapjaira is. Orosz Péter napi szinten jelentkezik be TikTok-csatornáján, hogy első kézből mutassa be a Dubajban tapasztalható bizonytalanságot és a lakosság reakcióját. Követők tízezrei figyelik aggódva a videókat, hiszen az influenszer nem finomkodik, kendőzetlenül beszél a hallható robbanásokról és a város felett terjengő fojtogató füstről.
A reggeli órákban sokkoló felvételek láttak napvilágot, amelyeken jól érezhető a feszültség. Az influenszer elmondása szerint a szokásos nyugodt luxust most szirénázás és megmagyarázhatatlan zajok váltották fel a tengerparti városrészben. A látási viszonyok is drasztikusan megromlottak, ami tovább fokozza a bizonytalanságot a helyiek és a turisták körében.
Robbanással indítottuk a reggelünket. Nem egy robbanást hallottam, viszont nem láttam. Most meg se tudom mutatni a robbanásnak a nyomát, vagy a kilőtt rakétákat, mert annyira nem tiszta a levegő. A Marinát is alig látjuk, szinte egyáltalán nem látunk semmit. Hallom, hogy mennek a mentők, meg a rendőrök. Picit a kortizol szintjeink fenn vannak.
Az influenszer szavai hűen tükrözik azt a stresszt, amit a bizonytalanság okoz az emberi szervezetben. A folyamatos szirénázás pedig csak megerősíti, hogy a hatóságok teljes készültségben vannak a környéken.
A nap folyamán a helyzet némileg csillapodni látszott, de a város hangulata gyökeresen megváltozott a korábbiakhoz képest. A korábban nyüzsgő bevásárlóközpontok és sétányok most szokatlanul csendesek, mintha megállt volna az idő a sivatagi metropoliszban. Péter azonban a maradás mellett döntött, és próbálja megőrizni a hidegvérét a kaotikus körülmények ellenére is.
Kis helyzetjelentés, nem nagyon bombáznak, teljes csend van. Azért kiürült a város, sokkal kevesebb ember van az utcákon, rengetegen elhagyták Dubajt. Én még így is optimista vagyok. Mindenki, aki itt van, vigyázzon magára. Van amikor azért küldik rendesen. Nagyon változó a szituáció. Magyar emberként ez durva tud lenni, egy biztonságos környezetből, ahol még ilyet nem is nagyon láttunk, belecsöppenni ebbe... én nem tudom, hogy hallottam-e már bombát így robbanni.
A kérdés már csak az, hogy a feszültség fokozódásával meddig tartható fenn ez az optimizmus a világ egyik legdrágább városában.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.