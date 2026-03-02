Orosz Péter élőben jelentkezett be Dubajból: „Hallom, hogy mennek a mentők, meg a rendőrök”

A luxus és csillogás fellegvára most egészen más arcát mutatja, hiszen az elmúlt napok eseményei közvetlen hatással vannak az Egyesült Arab Emírségek mindennapjaira is. Orosz Péter napi szinten jelentkezik be TikTok-csatornáján, hogy első kézből mutassa be a Dubajban tapasztalható bizonytalanságot és a lakosság reakcióját. Követők tízezrei figyelik aggódva a videókat, hiszen az influenszer nem finomkodik, kendőzetlenül beszél a hallható robbanásokról és a város felett terjengő fojtogató füstről.

Orosz Péter szerint a Dubaji robbanás miatt mindenki feszült (Fotó: Orosz Peti Instagram)

Orosz Péter elárulta: Robbanásokra ébredt a város

A reggeli órákban sokkoló felvételek láttak napvilágot, amelyeken jól érezhető a feszültség. Az influenszer elmondása szerint a szokásos nyugodt luxust most szirénázás és megmagyarázhatatlan zajok váltották fel a tengerparti városrészben. A látási viszonyok is drasztikusan megromlottak, ami tovább fokozza a bizonytalanságot a helyiek és a turisták körében.

Robbanással indítottuk a reggelünket. Nem egy robbanást hallottam, viszont nem láttam. Most meg se tudom mutatni a robbanásnak a nyomát, vagy a kilőtt rakétákat, mert annyira nem tiszta a levegő. A Marinát is alig látjuk, szinte egyáltalán nem látunk semmit. Hallom, hogy mennek a mentők, meg a rendőrök. Picit a kortizol szintjeink fenn vannak.

Az influenszer szavai hűen tükrözik azt a stresszt, amit a bizonytalanság okoz az emberi szervezetben. A folyamatos szirénázás pedig csak megerősíti, hogy a hatóságok teljes készültségben vannak a környéken.

Menekülnek az emberek Dubajból?

A nap folyamán a helyzet némileg csillapodni látszott, de a város hangulata gyökeresen megváltozott a korábbiakhoz képest. A korábban nyüzsgő bevásárlóközpontok és sétányok most szokatlanul csendesek, mintha megállt volna az idő a sivatagi metropoliszban. Péter azonban a maradás mellett döntött, és próbálja megőrizni a hidegvérét a kaotikus körülmények ellenére is.

Kis helyzetjelentés, nem nagyon bombáznak, teljes csend van. Azért kiürült a város, sokkal kevesebb ember van az utcákon, rengetegen elhagyták Dubajt. Én még így is optimista vagyok. Mindenki, aki itt van, vigyázzon magára. Van amikor azért küldik rendesen. Nagyon változó a szituáció. Magyar emberként ez durva tud lenni, egy biztonságos környezetből, ahol még ilyet nem is nagyon láttunk, belecsöppenni ebbe... én nem tudom, hogy hallottam-e már bombát így robbanni.

A kérdés már csak az, hogy a feszültség fokozódásával meddig tartható fenn ez az optimizmus a világ egyik legdrágább városában.