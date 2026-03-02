Michele Morrone vezet körbe HELL CITY-ben

A HELL 2026-ban ünnepli fennállásának 20. évfordulóját, és nem visszanéz, hanem kaput nyit. A márka elindítja legújabb, egységes kommunikációs platformját: a HELL CITY-t, egy filmszerű, bővíthető márkauniverzumot, amely a HELL jelenlétét és közösségét – több mint 60 ország fogyasztóit – egy közös történetté rendezi. A város élén Michele Morrone áll, mint a HELL CITY vezetője: ő az a nemzetközi arc, aki bevezet ebbe a világba, és megmutatja, mit jelent „HELL-esnek” lenni ma. A HELL világszerte emberek millióinak hétköznapjaiban van jelen: reggelekben, utazásokban, munkában, tanulásban, sportban, éjszakákban, minden olyan pillanatban, amikor szükség van rá, a HELL CITY pedig ezt a közös tapasztalatot emeli egyetlen, nagyívű, közös keretbe.
A HELL CITY alapgondolata egyszerű, mégis azonnal működik: képzeljünk el egy várost, ahol a HELL nem csak megjelenik, hanem körülvesz. Ahol a stílus, a magabiztosság és a hétköznapok ikonikus pillanatai ugyanazt a nyelvet beszélik. Itt a HELL több mint egy ital: közös kód. Valami, amit értesz, ha benne vagy. És amihez kapcsolódni akarsz.
A „város” mint keret azért működik ennyire jól, mert természetesen hozza az összetartozás élményét: megérkezünk, visszatérünk, ismerősnek érezzük, közben pedig mindig történik valami, ami miatt tovább néznénk, tovább mennénk, újra belépnénk. A HELL CITY ebben a logikában rendezi egy cím alá mindazt, ami a HELL-ről szól: a megjelenést, a történetmesélést és a márka világát, miközben teret ad a helyi hangoknak is. Így a fogyasztók nem pusztán üzeneteket kapnak: a város részévé válnak, és közösségként élhetik meg, hogy a HELL összeköti őket.
A HELL CITY kapujában Michele Morrone fogad, hangsúlyos, meghatározó szerepben. Nem egyszerűen reklámarcként jelenik meg, hanem a HELL CITY karaktereként: ő az a nemzetközi arc, aki végigvezet a város világán, és aki a HELL stílusát, karakterét és letisztult minőségét egyetlen, azonnal felismerhető jelenlétté formálja.
Morrone szerepe egyértelmű üzenet: a HELL globális, prémium és kortárs, ugyanakkor emberközeli, a mindennapokhoz kapcsolódó világ, amelyhez a fogyasztók könnyen tudnak kötődni.
A HELL CITY vizuális megjelenése modern és markáns: neonfényekkel teli, filmszerű, letisztult és azonnal felismerhető. Mozifilm-minőségű látvány és részletgazdag világépítés, olyan atmoszféra, ami egyszerre idézi a nagyvárosi éjszakák ikonikus képeit és a legmenőbb videójátékok városvilágainak ismerős érzését. Egy olyan tér, ahol különböző generációk és életstílusok találkoznak: menő, dinamikus, kívánatos világ, amelynek a hangulata egy pillanat alatt beszippant.
„A HELL az elmúlt 20 évben világszerte közösséggé nőtte ki magát, most pedig szeretnénk ennek a közösségnek egy valódi otthont adni. A HELL CITY nem egy kampány, hanem egy egységes, folyamatosan bővíthető márkauniverzum: a nagy bejelentésektől a mindennapi tartalmakig, a termékújdonságoktól a kulturális együttműködésekig minden ugyanabba a világba illeszkedik, következetes hanggal és egységes vizuális rendszerrel.
Ez a közös cím lehetővé teszi, hogy a fogyasztóink bárhol éljenek is, ugyanahhoz a történethez kapcsolódjanak, és közösségként éljék meg a HELL-t.
Michele Morrone ebben a városban nem csak ‘szerepel’: ő a HELL CITY meghatározó arca és karaktere, az a jelenlét, ami egy pillanat alatt érthetővé teszi, mit képvisel ma a HELL, és merre tartunk tovább” – mondta el Popovics Adrienn, a HELL nemzetközi kommunikációs és marketingigazgatója.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.