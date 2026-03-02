Szijjártó Péter az olajblokádról: Ez egy merénylet Magyarországgal szemben!

"Hazudnak, mert magas benzinárakat akarnak!" - fogalmazott igen keményen Szijjártó Péter a Facebookon, utalva arra, hogy az ukránok miatt bő egy hónapja nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül Magyarországra. A műholdképek nem hazudnak, egyértelművé vált, hogy semmilyen technikai akadálya nincsen a szolgáltatás megindításának, így amögött kizárólag politikai döntés húzódik.
Szijjártó Péter a megosztott videóban beszámolt arról: A Nemzetbiztonsági Tanács ülésén megtekintették azokat a műholdfelvételeket, amelyek alátámasztják azt, hogy nincs technikai akadálya annak, hogy Magyarországra kőolaj érkezzen.
"A műholdfelvételekből egyértelműen látszik, hogy Zelenszkij hazudik" - húzta alá, arra utalva, hogy az ukránok még mindig műszaki okokra hivatkoznak, majd így folytatta:
Ebben a helyzetben, amikor a tengeri olajszállítás a Hormuzi-szoros lezárása miatt bizonytalanná vált, ebben a helyzetben egy jól működő szárazföldi csővezetékes olajszállítási útvonal blokkolása egy merénylet Magyarországgal szemben!
Kiemelte: ebben a merényletben Zelenszkij elnöknek és Ukrajnának a cinkosa a Tisza Párt. "Mindannyian tudjuk, hogy azok a megállapodások, amelyek elvezettek oda, hogy az ukránok blokkolják a Barátság vezeték működését, Münchenben köttettek meg."
