SAG 2026: A vámpírok és a dilis filmesek nagyot mentek!

Éjjel kiosztották Hollywoodban az Oscar-díj legfőbb előszobájának számító díjat. A SAG-AFTRA Actor Awardon ismét borult a papírforma, számos meglepetés díjazott vihetett haza díjat.
Filmes kategóriákban nagyot mentek a fekete vámpírok, vagyis a Bűnösök, míg a tévés díjakat a The Studio és a Vészhelyzet Pittsburgh-ben vitte el, de azért a Kamaszok című sorozatnak is jutott. Az est legmeghatóbb pillanata Catherine O'Hara posztumusz győzelmei.
Legjobb színészgárda mozifilmben
Bűnösök
Legjobb férfi főszereplő
Michael B. Jordan – Bűnösök
Legjobb női főszereplő
Jessie Buckley – Hamnet
Legjobb férfi mellékszereplő
Sean Penn – Egyik csata a másik után
Legjobb női mellékszereplő
Amy Madigan – Fegyverek
Legjobb kaszkadőrök (mozifilm)
Mission: Impossible – A végső leszámolás
Legjobb színészgárda drámasorozatban
Vészhelyzet Pittsburghben
Legjobb színészgárda vígjátéksorozatban
The Studio
Legjobb férfi színész drámasorozatban
Noah Wyle – Vészhelyzet Pittsburghben
Legjobb férfi színész vígjátéksorozatban
Seth Rogen – The Studio
Legjobb női színész drámasorozatban
Keri Russell – A diplomata
Legjobb női színész vígjátéksorozatban
Catherine O' Hara – The Studio
Legjobb férfi színész, tévéfilm vagy minisorozatban
Owen Cooper – Kamaszok
Legjobb női színész, tévéfilm vagy minisorozatban
Michelle Williams – Szex mindhalálig
Legjobb kaszkadőrök (tévé)
The Last of Us
Életműdíj
Harrison Ford
Meglehet, hogy ma este a két hét múlva esedékes Oscar-díjátadó elismertjeit láthatjuk. A műsor visszanézhető a Netflixen.
