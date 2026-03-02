SAG 2026: A vámpírok és a dilis filmesek nagyot mentek!

Éjjel kiosztották Hollywoodban az Oscar-díj legfőbb előszobájának számító díjat. A SAG-AFTRA Actor Awardon ismét borult a papírforma, számos meglepetés díjazott vihetett haza díjat.

Catherine O'Hara két posztumusz díjat is kapott a SAG-AFTRA Actor Award-on (Fotó: KGC-356/201719-5)

SAG-AFTRA 2026 nyertesei

Filmes kategóriákban nagyot mentek a fekete vámpírok, vagyis a Bűnösök, míg a tévés díjakat a The Studio és a Vészhelyzet Pittsburgh-ben vitte el, de azért a Kamaszok című sorozatnak is jutott. Az est legmeghatóbb pillanata Catherine O'Hara posztumusz győzelmei.

Filmes kategóriák

Legjobb színészgárda mozifilmben

Bűnösök

Legjobb férfi főszereplő

Michael B. Jordan – Bűnösök

Legjobb női főszereplő

Jessie Buckley – Hamnet

Legjobb férfi mellékszereplő

Sean Penn – Egyik csata a másik után

Sean Penn készülhet a harmadik Oscarra (Fotó: Warner Bros. Studios/Entertainment Pictures)

Legjobb női mellékszereplő

Amy Madigan – Fegyverek

Legjobb kaszkadőrök (mozifilm)

Mission: Impossible – A végső leszámolás

Televíziós kategóriák

Legjobb színészgárda drámasorozatban

Vészhelyzet Pittsburghben

Legjobb színészgárda vígjátéksorozatban

The Studio

Legjobb férfi színész drámasorozatban

Noah Wyle – Vészhelyzet Pittsburghben

A Kamaszok 15 éves sztárja, Owen Cooper ismét tarolt (Fotó: Corine Solberg/PA Wire)

Legjobb férfi színész vígjátéksorozatban

Seth Rogen – The Studio

Legjobb női színész drámasorozatban

Keri Russell – A diplomata

Legjobb női színész vígjátéksorozatban

Catherine O' Hara – The Studio

Legjobb férfi színész, tévéfilm vagy minisorozatban

Owen Cooper – Kamaszok

Legjobb női színész, tévéfilm vagy minisorozatban

Michelle Williams – Szex mindhalálig

Legjobb kaszkadőrök (tévé)

The Last of Us

Életműdíj

Harrison Ford