SAG 2026: A vámpírok és a dilis filmesek nagyot mentek!

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 02. 16:33
vészhelyzet pittsburghbencatherine o ' haraowen cooperlegjobb férfisean penndíjférfiszínész
Megdőlt ismét a papírforma, a hollywoodi tévéseket és filmeseket elismerő díjnak számos meglepetés díjazottja lett. Mutatjuk, kik vihették haza a SAG 2026 Actor Awardjait.
Éjjel kiosztották Hollywoodban az Oscar-díj legfőbb előszobájának számító díjat. A SAG-AFTRA Actor Awardon ismét borult a papírforma, számos meglepetés díjazott vihetett haza díjat.

SAG, 28 August 2024.Catherine O Hara attends at red carpet opening ceremony of Venice Film Festival Credit: A.M.Tinghino/GoffPhotos.com Ref: KGC-356
Catherine O'Hara két posztumusz díjat is kapott a SAG-AFTRA Actor Award-on (Fotó: KGC-356/201719-5)

SAG-AFTRA 2026 nyertesei

Filmes kategóriákban nagyot mentek a fekete vámpírok, vagyis a Bűnösök, míg a tévés díjakat a The Studio és a Vészhelyzet Pittsburgh-ben vitte el, de azért a Kamaszok című sorozatnak is jutott. Az est legmeghatóbb pillanata Catherine O'Hara posztumusz győzelmei.

Filmes kategóriák

Legjobb színészgárda mozifilmben
Bűnösök 
Legjobb férfi főszereplő
Michael B. Jordan – Bűnösök

Legjobb női főszereplő
Jessie Buckley – Hamnet 
Legjobb férfi mellékszereplő
Sean Penn – Egyik csata a másik után

RELEASE DATE: September 26, 2025 TITLE: One Battle After Another STUDIO: Warner Bros. Studios DIRECTOR: Paul Thomas Anderson PLOT: When their evil enemy resurfaces after 16 years, a group of ex-revolutionaries reunite to rescue one of their own's daughter. STARRING: Teyana Taylor as Perfidia and Sean Penn as Col. Steven J. Lockjaw
Sean Penn készülhet a harmadik Oscarra (Fotó: Warner Bros. Studios/Entertainment Pictures)

Legjobb női mellékszereplő
Amy Madigan – Fegyverek

Legjobb kaszkadőrök (mozifilm)

Mission: Impossible – A végső leszámolás

Televíziós kategóriák

Legjobb színészgárda drámasorozatban
Vészhelyzet Pittsburghben
Legjobb színészgárda vígjátéksorozatban
The Studio

Legjobb férfi színész drámasorozatban
Noah Wyle – Vészhelyzet Pittsburghben

Owen Cooper attending the 83rd Golden Globes awards at The Beverly Hilton in Beverly Hills, Los Angeles, California, USA. Picture date: Sunday January 11, 2026. globes globe
A Kamaszok 15 éves sztárja, Owen Cooper ismét tarolt (Fotó: Corine Solberg/PA Wire)

Legjobb férfi színész vígjátéksorozatban
Seth Rogen – The Studio
Legjobb női színész drámasorozatban
Keri Russell – A diplomata 
Legjobb női színész vígjátéksorozatban
Catherine O' Hara – The Studio
Legjobb férfi színész, tévéfilm vagy minisorozatban
Owen Cooper – Kamaszok

Legjobb női színész, tévéfilm vagy minisorozatban
Michelle Williams – Szex mindhalálig

Legjobb kaszkadőrök (tévé)

The Last of Us

Életműdíj

Harrison Ford

Meglehet, hogy ma este a két hét múlva esedékes Oscar-díjátadó elismertjeit láthatjuk. A műsor visszanézhető a Netflixen. 

 

 

