Ezt a magyar várat alig ismerik, pedig érdemes felkeresni

Az ónodi vár története a XIV. század végéig nyúlik vissza, amikor a Czudar család egy korábbi plébániatemplom köré kezdett erődítményt emelni. Az építkezés kezdetben szabálytalanul, királyi engedély nélkül indult meg, ám 1416-ban Zsigmond király hivatalosan is jóváhagyta a vár létjogosultságát. Ebben az időszakban az építmény elsősorban gazdasági és uradalmi központként funkcionált, nem pedig védelmi célokat szolgált.
A későbbi évtizedekben a Rozgonyiak és a Perényiek kezén a vár reneszánsz stílusjegyekkel gazdagodott, kényelmes lakóépületté formálódott. A török hódoltság korában azonban a helyzet alapjaiban változott meg: Eger 1596-os eleste után a Sajó menti erődítmény hirtelen a végvári vonal egyik kulcsfontosságú bástyájává vált. A mocsaras terep és a folyó közelsége természetes védelmet nyújtott, de a falakat többször meg kellett erősíteni a folyamatos portyázások és ostromok miatt.
A település neve 1707-ben került be végérvényesen a történelemkönyvek aranyoldalaira.
II. Rákóczi Ferenc ide hívta össze azt a sorsfordító országgyűlést, amelyen a magyar rendek kimondták a Habsburg-ház trónfosztását. Bár a köztudatban az esemény a várfalakhoz kötődik, a hatalmas tömeg és a korabeli biztonsági szempontok miatt a tanácskozást valójában a közeli Köröm falu mezején tartották meg.
Ez a gyűlés nem csupán politikai nyilatkozat volt, hanem a szabadságharc legmagasabb szintű jogi legitimációja is. Itt dőlt el a közteherviselés kérdése, és itt történtek azok a véres események is, amelyek a belső ellentéteket tükrözték. A gyűlésen Rákóczi Ferenc és Bercsényi Miklós árulásnak és a nemzeti egység megbontásának minősítette a Turóc vármegyei követek fellépését, akik nyíltan bírálták a hadműveleteket és a gazdasági terheket, sőt, a harc beszüntetését is felvetették. A két követet lekaszabolták.
Az ónodi országgyűlés emlékezete a mai napig meghatározza a falu identitását, a látogatók számára pedig kézzelfogható közelségbe hozza a Rákóczi-kor hangulatát és a függetlenségi törekvések súlyát.
A szabadságharc bukását követően a vár katonai jelentősége gyorsan elenyészett. A XVIII. század során az épület állaga romlásnak indult, a helyi lakosság pedig – a kor szokásainak megfelelően – építőanyagként tekintett a falakra. A kövek egy részét a közeli Török-kastély – ahol Kazinczyné Török Sophie született – és a római katolikus templom építéséhez használták fel, a maradékot pedig a Sajó rendszeres áradásai rongálták meg. A XX. század második felére az erődítményből szinte csak romhalmaz maradt.
A fordulatot az 1980-as évek közepén megkezdődött régészeti feltárások hozták el, amelyek során sikerült tisztázni az alaprajzot és stabilizálni a megmaradt falrészeket. Ma a látogatók egy gondozott romkertet találhatnak, ahol a délkeleti saroktorony rekonstruált formában mutatja be az egykori védművek jellegét. A vár környezete kiválóan alkalmas egy történelmi sétára, ahol a kihelyezett információs táblák segítik a múlt eseményeinek rekonstruálását.
Ónodon ma a vár mellett érdemes felkeresni a XIX-XX. század fordulójának paraszti életét bemuató tájházat, ahol a korabeli bútorok, a használati tárgyak és az udvaron található kocsiszín is visszarepít egy évszázaddal ezelőtti világba. A település másik nevezetessége a XVIII. században épült barokk Török-kastély is, amelyben azonban ma az ónodi általános iskola működik.
A településtől néhány perces autóútra található Muhi község, amely az 1241-es muhi csata helyszíneként írta be nevét a történelemkönyvek lapjaira. A településen ma is látható a Muhi csata emlékpark, ahol egy fakeresztekkel bőven ellátott mesterséges dombot alakítottak ki a tatárjárás egyik legszörnyűbb emlékére.
Nézd meg az alábbi videón is az ónodi várat:
