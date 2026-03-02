Ezt a magyar várat alig ismerik, pedig érdemes felkeresni

Az ónodi vár története a XIV. század végéig nyúlik vissza, amikor a Czudar család egy korábbi plébániatemplom köré kezdett erődítményt emelni. Az építkezés kezdetben szabálytalanul, királyi engedély nélkül indult meg, ám 1416-ban Zsigmond király hivatalosan is jóváhagyta a vár létjogosultságát. Ebben az időszakban az építmény elsősorban gazdasági és uradalmi központként funkcionált, nem pedig védelmi célokat szolgált.

Az ónodi vár a magyar történelem egyik legjelentősebb eseményének, az 1707-es ónodi országgyűlésnek a néma tanúja

Fotó: tokar / shutterstock

A szabálytalanul épített várat a XV. század elején Zsigmond király legalizálta, majd a török korban kulcsfontosságú végvárrá vált.

Az erődítmény melletti mezőn mondták ki 1707-ben a Habsburg-ház trónfosztását egy drámai és véres országgyűlés keretében.

A mai látogatók egy rekonstruált saroktornyot és egy gondozott romkertet találnak, amely ideális helyszín a történelmi sétákhoz.

Miért volt fontos az ónodi vár?

A későbbi évtizedekben a Rozgonyiak és a Perényiek kezén a vár reneszánsz stílusjegyekkel gazdagodott, kényelmes lakóépületté formálódott. A török hódoltság korában azonban a helyzet alapjaiban változott meg: Eger 1596-os eleste után a Sajó menti erődítmény hirtelen a végvári vonal egyik kulcsfontosságú bástyájává vált. A mocsaras terep és a folyó közelsége természetes védelmet nyújtott, de a falakat többször meg kellett erősíteni a folyamatos portyázások és ostromok miatt.

Az ónodi vár, amely viharos történelmi időket vészelt át: számtalanszor gazdát cserélt, mire végleg leáldozott a dicsőségének

Fotó: Shutterstock

A trónfosztás és az 1707-es országgyűlés emlékezete

A település neve 1707-ben került be végérvényesen a történelemkönyvek aranyoldalaira.

II. Rákóczi Ferenc ide hívta össze azt a sorsfordító országgyűlést, amelyen a magyar rendek kimondták a Habsburg-ház trónfosztását. Bár a köztudatban az esemény a várfalakhoz kötődik, a hatalmas tömeg és a korabeli biztonsági szempontok miatt a tanácskozást valójában a közeli Köröm falu mezején tartották meg.

Ez a gyűlés nem csupán politikai nyilatkozat volt, hanem a szabadságharc legmagasabb szintű jogi legitimációja is. Itt dőlt el a közteherviselés kérdése, és itt történtek azok a véres események is, amelyek a belső ellentéteket tükrözték. A gyűlésen Rákóczi Ferenc és Bercsényi Miklós árulásnak és a nemzeti egység megbontásának minősítette a Turóc vármegyei követek fellépését, akik nyíltan bírálták a hadműveleteket és a gazdasági terheket, sőt, a harc beszüntetését is felvetették. A két követet lekaszabolták.