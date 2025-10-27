Így készíthetsz isteni savanyú káposztát otthon pofonegyszerűen: a legfinomabb recept lépésről lépésre

A káposzta savanyítás egyszerűbb, mint hinnéd, az eredmény viszont minden várakozást felülmúl: a házi savanyú káposzta roppanósabb, ízesebb és frissebb, mint a bolti változat. Ráadásul te szabod meg, mennyire legyen fűszeres, így teljesen a saját ízlésedhez hangolhatod. A fermentálás folyamata önmagában is lenyűgöző: a természet elvégzi a munka nagy részét, miközben te csak külső szemlélőként figyeled a csodát, ahogy az egyszerű káposztából élő, probiotikus étel születik. És ami a legjobb: a házi savanyú káposzta nemcsak finom, hanem rendkívül egészséges is. Egy tálka belőle a téli hónapokban igazi immunerősítő bomba. Engedd, hogy a régi idők íze újra beköltözzön a konyhádba!

Káposzta savanyítás lépésről lépésre - Ezt neked is ki kell próbáld

Fotó: itor / Shutterstock

Káposzta savanyítás pofonegyszerűen

A savanyú káposzta ecet nélkül, tejsavas erjesztéssel készül. Fahordóban, műanyag edényben, befőttesüvegben vagy kerámia hordóban is készítheted.

Hozzávalók (1 literes edényhez):

1 kg legyalult káposzta

2,5 dkg só

fűszer ízlés szerint: 1 db babérlevél, pár szem egész fekete bors, egész fűszerkömény, borókabogyó, esetleg kapor, csombor, de ez elhagyható

1 db szárított egész csilipaprika

1 kis darabka torma vagy birsalma, de ez is elhagyható

Elkészítés:

A káposzta külső leveleit szedd le, majd vágd félbe a káposztafejet

Egy kézi gyalu segítségével gyaluld le a káposztát, de a torzsája ne kerüljön bele

A káposzta legyalulása gyorsan megy, ha betarod az alapvető taktikát

Fotó: VITALII BORKOVSKYI / Shutterstock

A tormát vagy birsalmát pucold meg, majd vágd nagyobb darabokra

A legyalult káposztát keverd össze a többi hozzávalóval és hagyd állni 1-2 órát, hogy levet eresszen

Bors tipp: Ha teszel bele babérlevelet is, arra figyelj, hogy csak 1-2 levelet használj, mert a babér nagyon intenzív, elviszi az ízét a káposztádnak.

A tisztára mosott üvegekbe jó erősen nyomkodd bele a káposztát, minden marék után egy tömőfával vagy sodrófa végével jól döngöld bele az üvegbe, hogy kicsit megtörjön a káposzta és minél több levet eresszen. Így pakold tele az üvegeket, rétegenként döngölve

Fontos, hogy jól nyomkodd le a káposztát

Fotó: itor / Shutterstock