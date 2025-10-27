BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
Így készíthetsz isteni savanyú káposztát otthon pofonegyszerűen: a legfinomabb recept lépésről lépésre

recept
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 27. 13:45
probiotikumfermentáláskáposztasavanyításegészséges
Nem lesz szükséged sem szakértelemre, sem különleges eszközökre, csak a lelkesedésedre. A káposzta savanyítás cseppet sem bonyolult művelet, úgyhogy bátran láss hozzá, meglátod, sikerülni fog!
Bata Kata
A szerző cikkei

A káposzta savanyítás egyszerűbb, mint hinnéd, az eredmény viszont minden várakozást felülmúl: a házi savanyú káposzta roppanósabb, ízesebb és frissebb, mint a bolti változat. Ráadásul te szabod meg, mennyire legyen fűszeres, így teljesen a saját ízlésedhez hangolhatod. A fermentálás folyamata önmagában is lenyűgöző: a természet elvégzi a munka nagy részét, miközben te csak külső szemlélőként figyeled a csodát, ahogy az egyszerű káposztából élő, probiotikus étel születik. És ami a legjobb: a házi savanyú káposzta nemcsak finom, hanem rendkívül egészséges is. Egy tálka belőle a téli hónapokban igazi immunerősítő bomba. Engedd, hogy a régi idők íze újra beköltözzön a konyhádba!

káposzta savanyítás
Káposzta savanyítás lépésről lépésre - Ezt neked is ki kell próbáld
Fotó: itor /  Shutterstock 

Káposzta savanyítás pofonegyszerűen

A savanyú káposzta ecet nélkül, tejsavas erjesztéssel készül. Fahordóban, műanyag edényben, befőttesüvegben vagy kerámia hordóban is készítheted.

Hozzávalók (1 literes edényhez):

  • 1 kg legyalult káposzta
  • 2,5 dkg só
  • fűszer ízlés szerint: 1 db babérlevél, pár szem egész fekete bors, egész fűszerkömény, borókabogyó, esetleg kapor, csombor, de ez elhagyható
  • 1 db szárított egész csilipaprika
  • 1 kis darabka torma vagy birsalma, de ez is elhagyható

Elkészítés:

  • A káposzta külső leveleit szedd le, majd vágd félbe a káposztafejet
  • Egy kézi gyalu segítségével gyaluld le a káposztát, de a torzsája ne kerüljön bele
kápszta gyalulás
A káposzta legyalulása gyorsan megy, ha betarod az alapvető taktikát
Fotó: VITALII BORKOVSKYI /  Shutterstock 
  • A tormát vagy birsalmát pucold meg, majd vágd nagyobb darabokra
  • A legyalult káposztát keverd össze a többi hozzávalóval és hagyd állni 1-2 órát, hogy levet eresszen

Bors tipp: Ha teszel bele babérlevelet is, arra figyelj, hogy csak 1-2 levelet használj, mert a babér nagyon intenzív, elviszi az ízét a káposztádnak.

  • A tisztára mosott üvegekbe jó erősen nyomkodd bele a káposztát, minden marék után egy tömőfával vagy sodrófa végével jól döngöld bele az üvegbe, hogy kicsit megtörjön a káposzta és minél több levet eresszen. Így pakold tele az üvegeket, rétegenként döngölve
káposzta tömörítése
Fontos, hogy jól nyomkodd le a káposztát
Fotó: itor /  Shutterstock 
  • Fontos, hogy a lé ellepje, ezért, ha nyomkodás tömörítés közben nem engedett elég levet, akkor a tálból – amiben besózva állt – önts az üvegbe még levet
  • Hogy biztos ne érje levegő a káposztát, tegyél rá egy kis műanyag befőtt leszorítót, de ha az nincs, akkor egy hasábra vágott sárgarépát tegyél az üvegbe keresztbe, hogy lenyomja a káposztát a lé alá.
  • Bors tipp: Ha nagyobb üveget, fa- vagy műanyag hordót használsz, akkor tehetsz a tetejére egy kistányért, arra egy tisztára mosott követ, az is lenyomja a káposztádat.
  • Csavard rá a befőttesüvegekre a tetőket, majd pakold őket egy tálcára – ez azért fontos, mert ahogy fermentálódnak, kifolyik a lé – és tedd a konyhapultra pihenni őket legalább két hétre.
  • Időnként lecsavarhatod a kupakokat egy pillanatra, hogy a gázok távozhassanak, de nem muszáj. Ne félj, nem fog felrobbanni!
  • Ha letelt a két hét, akkor már eheted is vagy beteheted a hűtőbe, hűvös kamrába, mert a hidegben leáll a fermentáció.
savanyú káposzta
A savanyú káposzta valóságos immunerősítő bomba
Fotó: DUSAN ZIDAR /  Shutterstock 

Nem csak isteni finom, de rendkívül egészséges is!

A savanyú káposzta valódi superfood: természetes módon erjesztett, élő, probiotikus étel, amely támogatja a bélflórát és az immunrendszert. Rengeteg C-vitamint tartalmaz, ezzel segíthet megelőzni a téli megfázásokat, miközben a benne lévő tejsavbaktériumok hozzájárulnak az emésztés egyensúlyához. A káposztában található rostok segítik a méregtelenítést és javítják a tápanyagok felszívódását. Emellett B-vitaminokban, vasban és antioxidánsokban is bővelkedik, melyek a sejtek védelmét és az energiatermelést támogatják. Rendszeres fogyasztása nemcsak a gyomrod működését harmonizálja, hanem a hangulatodra is fantasztikus hatással van, hiszen a bélrendszer és az agy szoros kapcsolatban áll.

Ha szeretnéd látni, hogyan készíthetsz savanyú káposztát egyszerű befőttesüvegben, nézd meg a videót!

 

