Karácsonyi kaktusz gondozása: így lesz tele virágokkal.

A karácsonyi kaktusz nem véletlenül a tél egyik kedvenc növénye a Mikulásvirág mellett. Épp akkor virágzik, amikor minden más növény pihen, de csak akkor, ha megfelelően gondozzuk. Olvass tovább!
A karácsonyi kaktusz (latin nevén Schlumbergera) Brazília esőerdőiből származik. A közhiedelemmel ellentétben, miszerint a kaktuszok csak a száraz, sivatagos talajban élnek meg, a karácsonyi kaktusz az árnyékos, párás levegőt kedveli. Szereti a világos helyeket, de a közvetlen napsütéstől óvni kell.
Nyáron kiteheted a teraszra vagy az erkélyre, árnyékos helyre, ősszel pedig kezdheted a felkészítést a virágzásra. Ilyenkor a kaktusznak több sötét órára van szüksége. Miért? Mert ez indítja be a bimbóképződést.
Bors-tipp: ha nem tudod teljesen sötét helyre tenni, estére takard le egy dobozzal, reggel viszont ne felejtsd el „felébreszteni”, ne hagyd egész napra a sötétben.
A karácsonyi kaktusz legnagyobb ellenséges a szélsőség. Túl sok víz? Elrohad. Túl kevés víz? Elfonnyad. A megoldás az arany középút, a kaktusz földje legyen mindig nedves, de sosem tocsogó. Az őszi időszakban visszafoghatod a locsolást, de novemberben, mikor megjelennek a bimbók, újra több vizet igényel a növény.
A fűtést nem szereti, ha túl száraz a levegő vagy túl meleg van, tegyél a cserép alá kavicsot, és tarts vizet az alátétben – így párásabb lesz körülötte a levegő. Ne rakd radiátor mellé.
15-17 fokos hőmérséklet a legideálisabb, ha fűtött szobában tartod, lehet, hogy nem is fog virágozni. Míg a bimbók meg nem jelennek, kerüld a meleg szobákat, ha viszont már láthatóak a bimbók, átrakhatod egy melegebb szobába, de 23 fok fölé ne menjen a hőmérséklet, különben hamar elvirágzik.
Ha kivirágzott majd elhervadt a növény, jöhet a pihenőidő. Ritkább öntözés, hűvös, világos hely, és bátran adj neki tápoldatot is.
Fiatalabb növényeket érdemes évente-kétévente átültetni, az idősebbeket ritkábban. Használj kaktuszföldet. Ha szeretnéd szaporítani, csippents le pár szártagot, hagyd egy napig száradni, majd ültesd nedves földbe. Pár hét után gyökeret ereszt.
