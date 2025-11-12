Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Karácsonyi kaktusz gondozása: így lesz tele virágokkal

Karácsonyi kaktusz gondozása: így lesz tele virágokkal

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 12. 11:15
Imádod a különleges növényeket? Akkor biztos neked is van egy karácsonyi kaktuszod. Szerintünk az egyik legszebb virágú növény, ezért most hoztunk pár tippet, hogy gondozd megfelelően, hogy virágba boruljon!
Kelemen Dorina
A karácsonyi kaktusz nem véletlenül a tél egyik kedvenc növénye a Mikulásvirág mellett. Épp akkor virágzik, amikor minden más növény pihen, de csak akkor, ha megfelelően gondozzuk. Olvass tovább! 

Így gondozd a karácsonyi kaktuszt, hogy virágba boruljon 

Trópusi származás

A karácsonyi kaktusz (latin nevén Schlumbergera) Brazília esőerdőiből származik. A közhiedelemmel ellentétben, miszerint a kaktuszok csak a száraz, sivatagos talajban élnek meg, a karácsonyi kaktusz az árnyékos, párás levegőt kedveli. Szereti a világos helyeket, de a közvetlen napsütéstől óvni kell.  

Nyáron kiteheted a teraszra vagy az erkélyre, árnyékos helyre, ősszel pedig kezdheted a felkészítést a virágzásra. Ilyenkor a kaktusznak több sötét órára van szüksége. Miért? Mert ez indítja be a bimbóképződést.  

Bors-tipp: ha nem tudod teljesen sötét helyre tenni, estére takard le egy dobozzal, reggel viszont ne felejtsd el „felébreszteni”, ne hagyd egész napra a sötétben.  

Mennyi fény, mennyi víz – az arany középút

A karácsonyi kaktusz legnagyobb ellenséges a szélsőség. Túl sok víz? Elrohad. Túl kevés víz? Elfonnyad. A megoldás az arany középút, a kaktusz földje legyen mindig nedves, de sosem tocsogó. Az őszi időszakban visszafoghatod a locsolást, de novemberben, mikor megjelennek a bimbók, újra több vizet igényel a növény.  

Nem bírja a száraz levegőt

A fűtést nem szereti, ha túl száraz a levegő vagy túl meleg van, tegyél a cserép alá kavicsot, és tarts vizet az alátétben – így párásabb lesz körülötte a levegő. Ne rakd radiátor mellé.

Hűvösben érzi magát igazán otthon

15-17 fokos hőmérséklet a legideálisabb, ha fűtött szobában tartod, lehet, hogy nem is fog virágozni. Míg a bimbók meg nem jelennek, kerüld a meleg szobákat, ha viszont már láthatóak a bimbók, átrakhatod egy melegebb szobába, de 23 fok fölé ne menjen a hőmérséklet, különben hamar elvirágzik.  

Virágzás után

Ha kivirágzott majd elhervadt a növény, jöhet a pihenőidő. Ritkább öntözés, hűvös, világos hely, és bátran adj neki tápoldatot is.  

Tavasszal jöhet az átültetés

Fiatalabb növényeket érdemes évente-kétévente átültetni, az idősebbeket ritkábban. Használj kaktuszföldet. Ha szeretnéd szaporítani, csippents le pár szártagot, hagyd egy napig száradni, majd ültesd nedves földbe. Pár hét után gyökeret ereszt.

Nézd meg az alábbi videót:

