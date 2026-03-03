Egy fotózás nyitotta fel a szemét: kutyájával együtt kezdett fogyózni

Stuart Scott kis kedvencének köszöni, hogy sikerült elérnie célját, sikerült fogynia. Állítása szerint kutyája motiválta, hogy elengedje rossz szokásait.

Kutyájával együtt sikerült fogynia

Illusztráció: Drazen Zigic / Shutterstock

A 33 éves férfi saját bevallása szerint sosem hagyta el házat, mígnem befogadta Poppyt, egy csivava és mopsz keverékét. Mielőtt kettejük fogyókúrás kalandja elkezdődött volna, Stuart egyedül képes volt családi méretű pitéket befalni és naponta energiaitalokat ivott, hetente nagyjából 10 dobozzal.

Az essexi Hornchurchből származó Stuart azt mondta:

Sokat ettem – extra nagy kebabot vagy két oldalast egyszerre. A Pizza Hut büféjében 18 szelet pizzát ettem meg egyszerre, beleértve a sajtos-paradicsomos tésztát is. De most sokkal jobb az étrendem.

Súlya csúcspontján 115 kg volt, és alig fért el XL-es méretű ruhákban. Amikor megnézte a 2025 augusztusi kiruccanásáról készült képeket, rájött, rendbe kell tennie az életét. Sikerült is, hihetetlen gyorsasággal 87 kg-ra fogyott.

Hogyan sikerült fogynia?

Stuart szerint sikere abban rejlik, hogy Poppyval napi szinten legalább 40 perces sétákat tesznek. Hűséges társa mellesleg szintén túlsúllyal küzdött, de mára neki is sikerült 1 kilót leadnia, most már stabilan tartja a 2 kg-os versenysúlyát.

Stuart szerint útja legnehezebb része étkezési szokásainak rendbetétele volt, mivel ragaszkodott hozzá, hogy csak Poppyval együtt hajlandó mozogni.

Poppy előtt soha nem mentem ki, de ő segített nekem minden nap sétálni. Most hosszabb sétákat teszünk, mert messzebbre is el tudok menni.

Stuart étkezései most már teljesen másképp néznek ki. Egy könnyű reggelivel kezdi a napját. Ebédre tonhalas, vagy csirkés szendvicset eszik. Vacsorára friss csirkét vagy halat, rizzsel vagy házi készítésű hasábburgonyával.

Nagyjából leszoktam a rossz szokásaimról. Régebben minden nap energiaitalokat ittam, most csak ízesített vizet és rizsfelfújtat eszem a sok kalóriatartalmú chips helyett. Szeretnék még másfél kilót fogyni

– nyilatkozta a Mirror-nak.