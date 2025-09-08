Mi legyen az uzsonna? 4+1 szuper tipp, amit a gyerek garantáltan imádni fog 

Az alábbi 4+1 ötlet segít, hogy az iskolai tízórai ne csak egészséges, hanem élvezetes is legyen. Nem kell mesterszakácsnak lenni vagy órákat bíbelődni – pár apró trükk elég ahhoz, hogy örömmel fogyassza a gyerkőc. Jöjjenek az uzsonna tippek!
Vegyük sorra, hogy mivel dobhatod fel a gyerek ételeit, úgy, hogy garantáltan elfogyjon az egészséges és tápláló uzsi.
Persze, a szendvics az uzsonnásdoboz Jolly Jokere, de azért ne ragadjunk le a "zsemle-felvágott-paprika" szentháromságnál. Egy zöldséges-csirkés wrap, egy teljes kiőrlésű kenyérben megbújó házi kence máris újdonságot hozhat, és a gyerek kíváncsiságát is garantáltan felketi.
Ki mondta, hogy csak a sütemények tésztáját szaggathatod ki? Ezeket a szaggatókat ugyan úgy használhatod szendvicseknél is. De akár vághatsz háromszögeket is, egyszerűen csak vágd félbe a szendvicset. Semmilyen különösebb erőfeszítésbe nem kerül, mégis kicsit extrábbnak tűnik a tízórai. Hát még ha a gyerkőc kedvenc mesefigurás szalvétájába csomagolod? Tuti, hogy előveszi, és befalja finomságot.
Hallottál már a vöröslencsés szendvicskrémről? Nem csak egészséges és tápláló, de finom is – főleg, ha kicsit édeskésebbre készíted.
A friss gyümölcs is elfogy, a trükkje igen egyszerű. Ne egy darabban adjuk, hanem vágjuk fel szeletekre, vagy tűzzük színes nyársakra. A nasinak szánt ropi helyett jöhet egy kis marék mandula vagy dió. Magában, vagy a gyülömccsel, simán elropogtatják.
A „bento box” egyre népszerűbb – nem véletlenül. Ez a japán eredetű ötlet arról szól, hogy sokféle apró finomság kerül egy dobozba. Így nemcsak változatosabb, de a gyerek is válogathat kedvére. Egy kis darab szendvics, pár szelet répa, egy mini muffin, pár szem bogyós gyümölcs, egy kis sajt vagy natúr joghurt – és már kész is az élményuzsonna.
+1 Bors tipp: kezdd kicsiben, nem kell elsőre tökéletesnek lennie
Nem kell első nap műalkotást csinálni a dobozba. Elég egy színes forma, vagy egy egyszerűen díszített szendvics. A lényeg, hogy ne legyen mindig ugyanaz. A gyerekek imádják, ha bevonják őket: hagyd, hogy válasszon, mit enne meg szívesen. Lehet, hogy meglepő választása lesz, de legalább nem kerül a kukába. Hétvégén akár közösen is összerakhatjátok az uzsonnás próbadobozt – jó móka, és még a következő hét is gördülékenyebb lesz.
Próbáld ki az alábbi receptet:
