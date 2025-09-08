Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Mi legyen az uzsonna? 4+1 szuper tipp, amit a gyerek garantáltan imádni fog

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 08. 13:15
Lassan vége a hosszú nappaloknak, egyre sárgábbak a falevelek, itt a szeptember. Az iskolakezdéssel pedig visszatért a szülők örök dilemmája: mi legyen az uzsonna? Ne ess kétségbe, most hoztunk 4+1 tuti ötletet, amit a kis nebulók is imádni fognak!
Az alábbi 4+1 ötlet segít, hogy az iskolai tízórai ne csak egészséges, hanem élvezetes is legyen. Nem kell mesterszakácsnak lenni vagy órákat bíbelődni – pár apró trükk elég ahhoz, hogy örömmel fogyassza a gyerkőc. Jöjjenek az uzsonna tippek!

uzsonna, uzsonnásdoboz
Mi legyen az uzsonna? 4+1 szuper tipp, amit a gyerek garantáltan imádni fog 

4+1 uzsonna tipp amivel nem lőhetsz mellé

Vegyük sorra, hogy mivel dobhatod fel a gyerek ételeit, úgy, hogy garantáltan elfogyjon az egészséges és tápláló uzsi.

1. A változatosság gyönyörködtet

Persze, a szendvics az uzsonnásdoboz Jolly Jokere, de azért ne ragadjunk le a "zsemle-felvágott-paprika" szentháromságnál. Egy zöldséges-csirkés wrap, egy teljes kiőrlésű kenyérben megbújó házi kence máris újdonságot hozhat, és a gyerek kíváncsiságát is garantáltan felketi.  

2. Játsz a formákkal

Ki mondta, hogy csak a sütemények tésztáját szaggathatod ki? Ezeket a szaggatókat ugyan úgy használhatod szendvicseknél is. De akár vághatsz háromszögeket is, egyszerűen csak vágd félbe a szendvicset. Semmilyen különösebb erőfeszítésbe nem kerül, mégis kicsit extrábbnak tűnik a tízórai. Hát még ha a gyerkőc kedvenc mesefigurás szalvétájába csomagolod? Tuti, hogy előveszi, és befalja finomságot.  

uzsonna, muffin, teljes kiörlésű, egészséges
Ha a gyermek édességre vágyik, készíts neki teljes kiőrlésű lisztből egészséges muffint

3. Tudatosan az egészségért

Hallottál már a vöröslencsés szendvicskrémről? Nem csak egészséges és tápláló, de finom is – főleg, ha kicsit édeskésebbre készíted.  

A friss gyümölcs is elfogy, a trükkje igen egyszerű. Ne egy darabban adjuk, hanem vágjuk fel szeletekre, vagy tűzzük színes nyársakra. A nasinak szánt ropi helyett jöhet egy kis marék mandula vagy dió. Magában, vagy a gyülömccsel, simán elropogtatják.  

4. Sok kicsi, sokra megy – jöhet a „bento doboz” stílus!

A „bento box” egyre népszerűbb – nem véletlenül. Ez a japán eredetű ötlet arról szól, hogy sokféle apró finomság kerül egy dobozba. Így nemcsak változatosabb, de a gyerek is válogathat kedvére. Egy kis darab szendvics, pár szelet répa, egy mini muffin, pár szem bogyós gyümölcs, egy kis sajt vagy natúr joghurt – és már kész is az élményuzsonna.

+1 Bors tipp: kezdd kicsiben, nem kell elsőre tökéletesnek lennie

Nem kell első nap műalkotást csinálni a dobozba. Elég egy színes forma, vagy egy egyszerűen díszített szendvics. A lényeg, hogy ne legyen mindig ugyanaz. A gyerekek imádják, ha bevonják őket: hagyd, hogy válasszon, mit enne meg szívesen. Lehet, hogy meglepő választása lesz, de legalább nem kerül a kukába. Hétvégén akár közösen is összerakhatjátok az uzsonnás próbadobozt – jó móka, és még a következő hét is gördülékenyebb lesz. 

Próbáld ki az alábbi receptet:

