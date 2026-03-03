Már éppen itt volt az ideje: Harrison Ford életműdíjat kapott – Íme az ide vezető állomások

Harrison Ford végre méltó elismerésben részesült a hétvégén tartott Actors Awards díjátadón. A Star Wars és az Indiana Jones franchise-ok sztárja életműdíjat kapott. A díjat Woody Harrelson prezentálta, aki Ford közeli barátja, nem csoda hát, hogy kedvenc Jones professzorunk könnyekig hatódott a színpadon. Felvezető beszédében pontosan azt hangsúlyozta, amiről cikkünk is szól, mégpedig Harrison Ford rendkívül terjedelmes és kiemelkedő pontokkal teli életművét, illetve a környezetvédelem területén végzett fáradhatatlan aktivizmusát.

Harrison Ford jól megérdemelt díjat kapott az Actors Awardon (Fotó: CraSH)

Harrison Ford életműdíja

Harrison Ford felesége, Calista Flockhart is elkísérte a színészt az eseményre. Woody Harrelson érzelmes és humoros felvezető beszéde után a könnyekig hatódott színész feleségének, Steven Spielbergnek és George Lucasnak is külön köszönetet mondott.

Elképesztően hálás vagyok ezért a figyelemért, ami egyben meglehetősen kijózanító is, és alázatra int. Ezzel együtt kicsit mégis furcsa életműdíjat kapni a karrierem felén. Furcsa, nem? Hiszen még bőven dolgozó színész vagyok!

Harrison Ford valóban reneszánszát élte az elmúlt években, kezdve a Direkt terápia (Shrinking) szériával, amiért olyan jelöléseket kapott, amiknek eddig a közelébe sem jutott. Az Actors Award, az Emmy és a Golden Globe-jelöltek névsoraiban is mind felbukkant, és karrierje talán legfényesebb kritikáit és értékeléseit kapta alakításáért. Jól megérdemelt elismerést söpörhetett be az életműdíjjal, tekintve, hogy neve rendre felbukkant olyan színészeket összegyűjtő listákon, akik eddig méltatlanul nem kaptak Oscar-díjat.

Harrison Ford feleségének, Calista Flockhartnak is hálás volt a támogatásért (Fotó: CraSH)

Harrison Ford filmjei

A hírnév kezdete 1977-1984

Az első áttörés és a világhír 1977-ben érkezett el George Lucas Csillagok háborúja rendezésével. Harrison Ford ekkor öltötte magára először Han Solo szerepét, ami végül örökre rajta is ragadt. Lucasszal az American Graffiti castingján találkozott először, aki akkor neki is adta Bob Falfa szerepét. Szakmai kapcsolatuk itt kezdődött, azonban a Csillagok háborúja castingja alatt Lucas eredetileg nem szánt neki komolyabb szerepet. Ekkor jött a képbe Steven Spielberg, aki addig rágta Lucas fülét, amíg a rendező beadta a derekát és neki adta Han Solo szerepét. Három évvel később jött a Birodalom visszavág, amit a legtöbben a mai napig a Star Wars-univerzum legjobb darabjának tartanak, de a két Star Wars között még belefért Francis Ford Coppola remekműve, az Apokalipszis most is az idejébe. A Birodalom visszavág után, 1981-ben Steven Spielberg végre rátehette a kezét George Lucas felfedezettjére, és neki adta Dr. Indiana Jones antropológia professzor szerepét Az elveszett frigyláda fosztogatóiban, ezzel útjára indítva az Indiana Jones-filmeket.