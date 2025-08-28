Gyors, olcsó és egészséges pástétomok tízóraira – Ez lesz a nap fénypontja a suliban

A pástétomok tízóraira azért szuperek, mert a szokásos felvágott és sajt kombó már rettenetesen unalmas, ráadásul a feldolgozott élelmiszerek nem a legegészségesebbek. Ezek a kencék viszont varázserővel bírnak: azonnal mosolyt csalnak a gyerekek arcára, még a legmorcosabb reggeleken is.
A pástétomok tízóraira azért tökéletesek, mert gyorsan össze lehet dobni, egészségesek, és még a gyerek sem fogja behajítani az első kukába a szendvicsét vagy elcserélni egy osztálytársával. Mindössze 5-10 perc, egy botmixer vagy villa, néhány alapanyag, és kész is az iskolai tízórai. A szendvicskrémeket előre is elkészítheted, így reggel csak rákened a kenyérre, mehet az uzsonnás dobozba és már indulhat is mindenki a dolgára. Az sem baj, ha marad belőlük: pirítóson, zöldségek mellé mártogatósnak isteni vacsorát rittyenthetsz belőle.
Puha, enyhén édeskés krém, ami tökéletesen illik kiflibe, zsömlébe vagy kenyérre kenve is.
Keverd össze a túrót a joghurttal, majd add hozzá a reszelt répát, a mézet és a fűszereket. Dolgozd simára – ha krémesebbre szeretnéd, botmixert is használhatsz.
Kenyérre kenve vagy zöldségrudak mellé mártogatósnak is tökéletes – még a spenótfóbiás gyerekek is imádják.
A borsót tedd forró vízbe, és főzd 1-2 percig, majd szűrd le és esetleg dobd jéghideg vízbe egy percre, hogy szép zöld színe maradjon
A puha avokádót és a borsót pürésítsd botmixerrel. Ízesítsd sóval, borssal, egy kevés citromlével.
Ha maradt az ebédből egy kevés főtt vagy sült csirkemell, akkor abból fantasztikus pástétomot készíthetsz tízóraira.
Aprítsd fel a csirkemellet, keverd össze a reszelt almával és a krémsajttal. Add hozzá a mustárt, sózd, borsozd, és kész is a csodapástétom. Ha tortillába tekered, neki lesz a legmenőbb uzsonnája a suliban.
Krémes, lágy ízű és tele van növényi fehérjével, mindez húsmentesen.
Tedd a hozzávalókat egy tálba, és botmixerrel pürésítsd simára. Ha túl sűrű, adj hozzá 1-2 teáskanál vizet.
Palacsintára, kenyérre, puffasztott rizsszeletre is mennyei – édesszájú gyerekeknek ez egy tökéletes és egészséges tízórai.
Vágd karikára a banánt vagy akár botmixerrel dolgozd össze a mogyoróvajjal és a kakaóval. Fahéjjal ízesítheted, így még extrább lesz a végeredmény.
Ha még több ötletet szeretnél, nézd meg a videót!
