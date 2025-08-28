Gyors, olcsó és egészséges pástétomok tízóraira – Ez lesz a nap fénypontja a suliban

Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 28. 10:15
Reggelente te is versenyt futsz az idővel, miközben próbálsz valami tápláló és finom ételt varázsolni a tízórais dobozba? Ezek a pástétomok tízóraira annyira finomak, hogy a gyerek alig várja majd, hogy kicsomagolhassa a szendvicsét és végre felfalhassa.
Bata Kata
A szerző cikkei

A pástétomok tízóraira azért szuperek, mert a szokásos felvágott és sajt kombó már rettenetesen unalmas, ráadásul a feldolgozott élelmiszerek nem a legegészségesebbek. Ezek a kencék viszont varázserővel bírnak: azonnal mosolyt csalnak a gyerekek arcára, még a legmorcosabb reggeleken is.

pástétomok tízóraira iskolába
Pástétomok tízóraira, amit a te gyereked is imádni fog
Fotó: ViDI Studio /  Shutterstock 

Pástétomok tízóraira, amitől mindenki boldog lesz

A pástétomok tízóraira azért tökéletesek, mert gyorsan össze lehet dobni, egészségesek, és még a gyerek sem fogja behajítani az első kukába a szendvicsét vagy elcserélni egy osztálytársával. Mindössze 5-10 perc, egy botmixer vagy villa, néhány alapanyag, és kész is az iskolai tízórai. A szendvicskrémeket előre is elkészítheted, így reggel csak rákened a kenyérre, mehet az uzsonnás dobozba és már indulhat is mindenki a dolgára. Az sem baj, ha marad belőlük: pirítóson, zöldségek mellé mártogatósnak isteni vacsorát rittyenthetsz belőle.  

pástétomok tízóraira túrókrém
Pástétomok tízóraira: édes és krémes sárgarépás túrókrém
Fotó: NoirChocolate /  Shutterstock 

1. Sárgarépás túrókrém – édes, krémes, vitaminbomba

Puha, enyhén édeskés krém, ami tökéletesen illik kiflibe, zsömlébe vagy kenyérre kenve is.

Hozzávalók (2-3 adag):

  • 10 dkg félzsíros túró
  • 1 közepes sárgarépa, finomra reszelve
  • 1 evőkanál natúr joghurt
  • 1 teáskanál méz  
  • 1 csipet só
  • 1-2 csepp citromlé

Elkészítés:

Keverd össze a túrót a joghurttal, majd add hozzá a reszelt répát, a mézet és a fűszereket. Dolgozd simára – ha krémesebbre szeretnéd, botmixert is használhatsz.

pástétomok tízóraira: shrek krém
Pástétomok reggelire: Zöldborsós avokádókrém Shrek rajongóknak
Fotó: hlphoto /  Shutterstock 

2. Shrek kedvence: Zöldborsós avokádókrém

Kenyérre kenve vagy zöldségrudak  mellé mártogatósnak is tökéletes – még a spenótfóbiás gyerekek is imádják.

Hozzávalók (2-3 adag):

  • 1 érett avokádó
  • 15 dkg fagyasztott zöldborsó
  • 1 teáskanál citromlé
  • só, bors, fokhagymagranulátum

Elkészítés:

A borsót tedd forró vízbe, és főzd 1-2 percig, majd szűrd le és esetleg dobd jéghideg vízbe egy percre, hogy szép zöld színe maradjon

A puha avokádót és a borsót pürésítsd botmixerrel. Ízesítsd sóval, borssal, egy kevés citromlével.

pástétomok tízóraira csirkepástétom
Az almás csirkepástétom maradékból is elkészíthető
Fotó: MariaKovaleva /  Shutterstock 

3. Almás csirkepástétom – maradékmentő finomság

Ha maradt az ebédből egy kevés főtt vagy sült csirkemell, akkor abból fantasztikus pástétomot készíthetsz tízóraira.

Hozzávalók (2-3 adag):

  • 10 dkg főtt vagy sült csirkemell
  • fél alma lereszelve
  • 1 evőkanál natúr krémsajt
  • 1 mokkáskanál mustár
  • só, bors

Elkészítés:

Aprítsd fel a csirkemellet, keverd össze a reszelt almával és a krémsajttal. Add hozzá a mustárt, sózd, borsozd, és kész is a csodapástétom. Ha tortillába tekered, neki lesz a legmenőbb uzsonnája a suliban.

Lentil,Hummus,In,Bowl,And,Pita,Bread,On,Wooden,Table
A lencsekrém valóságos fehérjebomba
Fotó: etorres /  Shutterstock 

4. Lencsekrém, amit nem lehet nem szeretni

Krémes, lágy ízű és tele van növényi fehérjével, mindez húsmentesen.

Hozzávalók (2 adag):

  • 10 dkg főtt lencse - konzerv is lehet, leszűrve, átöblítve
  • 1 teáskanál olívaolaj
  • 1 teáskanál citromlé
  • 1 csipet só, kurkuma, fokhagymagranulátum, pici római kömény – ez elhagyható

Elkészítés:

Tedd a hozzávalókat egy tálba, és botmixerrel pürésítsd simára. Ha túl sűrű, adj hozzá 1-2 teáskanál vizet.

Peanut,Butter,And,Banana,Sandwich,On,Wooden,Board.,Morning,Breakfast
Ezt tuti, hogy minden gyerek imádja: Banános-mogyoróvajas krém 
Fotó: DronG /  Shutterstock 

5. Banános-mogyoróvajas krém – a reggeli desszert, bűntudat nélkül

Palacsintára, kenyérre, puffasztott rizsszeletre is mennyei – édesszájú gyerekeknek ez egy tökéletes és egészséges tízórai.

Hozzávalók (2 adag):

  • 1 érett banán
  • 1 evőkanál mogyoróvaj
  • 1 teáskanál holland kakaópor
  • 1 csipet fahéj

Elkészítés:

Vágd karikára a banánt vagy akár botmixerrel dolgozd össze a mogyoróvajjal és a kakaóval. Fahéjjal ízesítheted, így még extrább lesz a végeredmény.

Ha még több ötletet szeretnél, nézd meg a videót!

 

