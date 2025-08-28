Gyors, olcsó és egészséges pástétomok tízóraira – Ez lesz a nap fénypontja a suliban

A pástétomok tízóraira azért szuperek, mert a szokásos felvágott és sajt kombó már rettenetesen unalmas, ráadásul a feldolgozott élelmiszerek nem a legegészségesebbek. Ezek a kencék viszont varázserővel bírnak: azonnal mosolyt csalnak a gyerekek arcára, még a legmorcosabb reggeleken is.

Pástétomok tízóraira, amit a te gyereked is imádni fog

Fotó: ViDI Studio / Shutterstock

Pástétomok tízóraira, amitől mindenki boldog lesz

A pástétomok tízóraira azért tökéletesek, mert gyorsan össze lehet dobni, egészségesek, és még a gyerek sem fogja behajítani az első kukába a szendvicsét vagy elcserélni egy osztálytársával. Mindössze 5-10 perc, egy botmixer vagy villa, néhány alapanyag, és kész is az iskolai tízórai. A szendvicskrémeket előre is elkészítheted, így reggel csak rákened a kenyérre, mehet az uzsonnás dobozba és már indulhat is mindenki a dolgára. Az sem baj, ha marad belőlük: pirítóson, zöldségek mellé mártogatósnak isteni vacsorát rittyenthetsz belőle.

Pástétomok tízóraira: édes és krémes sárgarépás túrókrém

Fotó: NoirChocolate / Shutterstock

1. Sárgarépás túrókrém – édes, krémes, vitaminbomba

Puha, enyhén édeskés krém, ami tökéletesen illik kiflibe, zsömlébe vagy kenyérre kenve is.

Hozzávalók (2-3 adag):

10 dkg félzsíros túró

1 közepes sárgarépa, finomra reszelve

1 evőkanál natúr joghurt

1 teáskanál méz

1 csipet só

1-2 csepp citromlé

Elkészítés:

Keverd össze a túrót a joghurttal, majd add hozzá a reszelt répát, a mézet és a fűszereket. Dolgozd simára – ha krémesebbre szeretnéd, botmixert is használhatsz.

Pástétomok reggelire: Zöldborsós avokádókrém Shrek rajongóknak

Fotó: hlphoto / Shutterstock

2. Shrek kedvence: Zöldborsós avokádókrém

Kenyérre kenve vagy zöldségrudak mellé mártogatósnak is tökéletes – még a spenótfóbiás gyerekek is imádják.

Hozzávalók (2-3 adag):

1 érett avokádó

15 dkg fagyasztott zöldborsó

1 teáskanál citromlé

só, bors, fokhagymagranulátum

Elkészítés:

A borsót tedd forró vízbe, és főzd 1-2 percig, majd szűrd le és esetleg dobd jéghideg vízbe egy percre, hogy szép zöld színe maradjon

A puha avokádót és a borsót pürésítsd botmixerrel. Ízesítsd sóval, borssal, egy kevés citromlével.

Az almás csirkepástétom maradékból is elkészíthető

Fotó: MariaKovaleva / Shutterstock

3. Almás csirkepástétom – maradékmentő finomság

Ha maradt az ebédből egy kevés főtt vagy sült csirkemell, akkor abból fantasztikus pástétomot készíthetsz tízóraira.