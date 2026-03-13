Veszélyben az Oscar-gála! Terrorfenyegetés miatt közbeszólt az FBI

Már csak kettőt kell aludni, és kezdetét veszi az év legnagyobb filmszakmai eseménye, az Oscar-díjak 2026-os átadási ceremóniája. Azonban a New York Post értesülései szerint nem alakul felhőtlenül az Oscar-gála szervezése, veszélybe kerülhet a hollywoodi Dolby Színházban megrendezésre kerülő esemény.
Az FBI a tegnapi napon nyugtalanító figyelmeztetést adott ki az Akadémia hétvégén megrendezésre kerülő eseményével kapcsolatban. A Szövetségi Nyomozóiroda potenciális veszélyforrásra és egy esetleges támadás lehetőségére hívta fel a figyelmet, attól tartanak, hogy az Amerika által kezdeményezett iráni háború folyományaként Irán dróntámadással válaszolhat, ami a Nyugati part térségét érinti, ezáltal az Oscar-gála is kiemelt veszélynek lehet kitéve. Az első hivatalos közlemény az ABC News jóvoltából érkezett, melyből kiderült, az FBI már mozgósította a kaliforniai hatóságokat.
“Azt gondolom, ebben a műsorban a szakma legjobb csapata dolgozik, különösen, ami a biztonsági szolgálatunkat illeti. Szeretnénk, ha mindenki biztonságban érezné magát, ez a mi csapatunk feladata, és mindent megteszünk ennek érdekében” – nyilatkozta az Oscar-gála televíziós közvetítéséért felelős producer, Raj Kapoor.
Az Akadémia közleménye szerint a szervezők szoros kapcsolatban állnak a Los Angeles-i Rendőrséggel és az FBI-jal, és mindent elkövetnek, hogy az Oscar-gála lebonyolítása olajozott gépezetként működjön. A Los Angeles-i Sheriffhivatal a The Hollywood Reporternek adott sajtóközleményében különösen nagy figyelmet fordítanak a magányos elkövetők, sőt az esetleges “alvó sejt” típusú támadók felbukkanására. A Variety belsős információi szerint a helyszínen egyelőre megerősítették a biztonsági intézkedéseket, megkettőzték az őrök számát, de a szerdán tartott sajtótájékoztatón még nem történt semmilyen látványosabb intézkedés a hatóságok részéről.
A 98. Oscar-gálát március 15-én rendezik a hollywoodi Dolby Színházban, a Hulu és az ABC Network közvetíti, hazánkban élőben a Disney Plusz streaming-szolgáltatón lesz elérhető 23:30-tól. Az est házigazdája visszatérőként Conan O’Brien lesz, a vörös szőnyegen pedig egészen biztosan számíthatunk a Marty Supreme-ért jelölt Timothée Chalamet, az Oscar-jelölés új rekordját felállító Bűnösök főszerepét alakító Michael B. Jordan és az első jelölését kapó Jacob Elordi jelenlétére is.
