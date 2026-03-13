Csodálatos segítség: percek alatt megmentették a férfi életét a szegedi mentősök

Az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán osztott meg egy levelet, amelyben egy férfi mondott köszönetet a szegedi mentőknek az életmentő segítségért.

Megköszönte mentőknek a segítséget.

Illusztráció: Tumbász Hédi / Bors

Szegedre sietett a mentő

A levél írója Nyeste Zsolt állomásvezetőnek címezve fejezte ki háláját az állomás munkatársainak lelkiismeretes és példaértékű munkájáért. Beszámolója szerint a karácsonyt megelőző este, amikor a családjával a karácsonyi vásárból tartott hazafelé, egy parkolóban hirtelen összeesett.

Mint írta, az életét annak a gyors és összehangolt segítségnyújtásnak köszönheti, amely az első percektől egészen a kórházba szállításáig tartott. Külön kiemelte fia szerepét, aki korábbi mentős tapasztalatának és a mentésirányító higgadt útmutatásának köszönhetően azonnal megkezdte az újraélesztést.

A levélben külön köszönetet mondott Rácz Zita mentésirányítónak és Ferenc László mentőápolónak is, akik civilben, szabadidejükben siettek a segítségére, és átvették az újraélesztést. A férfi az Országos Mentőszolgálat egységének is háláját fejezte ki, amely három percen belül a helyszínre érkezett. A beavatkozásban Flach István mentőtiszt, Detki Attila mentőápoló, valamint Zatykó Szabolcs és Hangai Nándor mentőtechnikusok vettek részt.

A levél szerint a mentők professzionális felkészültsége és határozott fellépése tette lehetővé, hogy a férfi ma megírhatja ezt a köszönő levelet. A történtek óta több mint egy hónap telt el, és december végén pacemaker-beültetésen is átesett.

Mint írta, azóta kiválóan érzi magát. A levél végén úgy fogalmazott: az állomásvezető büszke lehet arra a csapatra, amelynek tagjai nemcsak szakmai tudásukról, hanem emberségükről és hivatástudatukról is tanúbizonyságot tettek, akár szolgálatban, akár azon kívül. A mentők munkájához további sikert és jó egészséget kívánt.