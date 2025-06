Hangyainvázió ellen ez a legjobb módszer: szakértők árulták el a titkot

A szakértők szerint a hangya önmagában nem károsítja a környezetet, sőt, kifejezetten hasznos is lehet, ám ha elszaporodik, közvetett módon problémákat idézhet elő a kertjeinkben.

Mutatjuk, hogyan védekezz vegyszerek nélkül a hangyainvázió ellen

Fotó: Maximillian cabinet / Shutterstock

Így okozhat kárt a nem kártékony rovar

A hangyák egyfajta szimbiózisban élnek a levéltetvekkel és megvédik őket más rovaroktól, így azok akadálytalanul szaporodhatnak, illetve könnyedén a növények különféle részeire juthatnak. Egy másik lényeges probléma, hogy a nagyobb hangyakolóniák mély járatokat fúrnak a talajba, ezzel viszont fellazulhat a föld, és kedvezőtlen közeg alakulhat ki a gyökerek számára, amik akár ki is száradhatnak. Ez kifejezetten negatívan hat egy fiatal palánta fejlődésére. A nyüzsgő bolyok távoltartására Sam Marlow, a Garden Buildings Direct online magazin kertészeti szakértője egy végtelenül egyszerű, ám annál hatásosabb praktikát osztott meg az olvasókkal.

Védekezzünk a hangya ellen a konyhából!

Szinte minden háztartásban lapul legalább egy csomag, erős aromájáról ismert fűszer, aminek természetes növényvédő és hangyariasztó tulajdonságával kevesen vagyunk tisztában. A főként finomságok ízesítésére szolgáló fahéj ugyanis egy erőteljes, ugyanakkor környezetbarát alapanyag, amit különösen érdemes bevetnünk a vegyszeres növényvédő szerek helyett, főleg, ha a környezettudatosság hívei vagyunk. A fahéj pozitívumait és sokszínűségét többféle kártevő ellen is használhatjuk.

Könnyedén alkalmazhatjuk a mindennapokban

A kerti trükk kipróbálásához nincs más dolgunk, mint kivenni a fahéjat a fűszeresdobozból, majd a növények tövéhez szórni. Az ízesítő erejében valójában semmi titok nincs: a hangyák nem szeretik az erős illatokat, emiatt távol tartják magukat a kedvenc növényeinktől. Ennek a technikának más előnye is van, a fahéj ugyanis képes az esetlegesen penészesedésnek indult talajrészeket eltüntetni, ezzel megakadályozza az elgombásodást, ideális környezetet biztosítva a növényeknek, melyek megfelelően növekedhetnek. Hatásos lehet az is, ha a fahéjat a hangyák útvonalaira, valamint a lakás bejárati pontjai köré szórjuk, így biztos akadályt állítunk számukra, és nem kell attól tartanunk, hogy az élelmiszerkészletig is eljutnak.

A fahéj továbbra is a sütemények egyik királya, mutatjuk, hogyan készíts isteni fahéjas tekercset: