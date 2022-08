7 természetes megoldás, hogy végleg búcsút ints a hangyáknak

Hangya a konyhában, kamrában, vagy a nappaliban? Bárhol is bukkannak fel ezek a többnyire ártalmatlan kis lények, nem szívesen fogadjuk be őket otthonunkba. Házon kívül többnyire még hasznosak is – a baj akkor van, ha besétálnak a lakásba. A hangyákat többnyire az ételhulladék csalogatja elő – különösen szeretik az édes ízeket –, ezért nem árt mielőbb útilaput kötni a talpukra. Ehhez ad most most néhány tippet a Lakáskultúra legújabb cikke.

1. Friss menta

Néhány kihelyezett friss mentalevél a hangyáktól veszélyeztetett helyekre, vagy egy nagy csokor menta a hangyák útvonalára megakadályozza, hogy átlépjék a küszöböt – gyűlölik a fűszernövény aromás illatát. A legjobb megoldás, ha a bejárathoz mentát ültetünk. A gyorsan bokrosodó növényből teát is készíthetünk, vagy ízesíthetjük vele hűs limonádénkat.

Mentát bárhová tehetünk, ahol a hangyák már megjelentek. Fotó: pixabay.com

2. Kréta

Amellett, hogy a gyerekek is imádnak színes krétákkal rajzolni az aszfaltra: a kréta számunkra is hatékony megoldást jelent a hangyák ellen. Egy-egy határozott csík a ház körül elég, hogy a hangyák ne lépjék be az otthonunkba. A krétában található anyagok eltömítik a légutaikat és érzéketlenné teszik a csápjaikat, így a hangyák messziről elkerülik.

3. Ecet

Az ecet erőteljes szagát nehezen viselik a hangyák – ha ezzel mi is így vagyunk, nyugodtan hígítsuk fel egy kis vízzel, citrommal, és úgy fújjuk az ajtók, ablakok réseibe, apróbb repedésekre. Bár az ecetszag nagyon kellemetlen, gyorsan el is illan, ezért ha ezt a megoldást választjuk, gyakran újra kell fújnunk belőle, különben a szorgos kis hangyák visszatérnek.

Ecetes és citromos vízzel az egész házat befújhatjuk. Fotó: Shutterstock

4. Fűszerek

Nem lesz több ízeltlábú betolakodó a lakásba, ha borsot szórunk az orruk alá – szó szerint. A fűszerek erős illata ugyanis messzire elűzi a hangyákat. Erre a legalkalmasabb a só, bors, fahéj, levendula és a kakukkfű. Utóbbi kettőt ültethetjük akár a bejárat elé, mint a mentát, de akár kis konyhakertet is nevelgethetünk az ablakban.

5. Házi hangyairtó keverék

Nem kell méreg, sem vegyszer ahhoz, hogy házon kívül tudjuk a rovarokat. Miután alaposan kitakarítottunk, a szokásos felmosás után a padlót töröljük fel természetes hangyairtóval. Ehhez fele-fele arányban keverünk vizet és ecetet. Így káros vegyszerek nélkül szabadulhatunk meg a nem kívánatos lakótársaktól.

A hangyák nem válogatósak, de ők se szeretnek mindent. Fotó: Shutterstock

6. Barikád

A legjobb védekezés a támadás. Ha a hangyák továbbra is felbukkannak a lakásban, érdemes visszakövetni útvonalukat a bolyig. Innentől töltsünk ki minden rést, repedést hintőporral vagy más, fent említett természetes hangya riasztó szerrel. Ideális megoldás, ha őrölt fahéj “hegyet” építünk nekik; az ilyen illatos barikádon már biztos nem jönnek át.

7. Élelmiszerek eltávolítása

Végül, de nem utolsósorban, a legegyszerűbb megoldás a hangyák ellen, ha mindent, amit megennének, elzárunk előlük. Ne hagyjunk elől a lakásban semmilyen ételmaradékot, tegyük a kenyeret, pékárut zsinórral összehúzható vászonzsákba, a gyorsan romló élelmiszert légzáró edényekbe, illetve mindent, ami kiömlik, vagy kiszóródik, azonnal takarítsunk fel.

A hangyákat vonzza a száraz kutyaeledel. Fotó: Shutterstock

A mosatlant se hagyjuk őrizetlenül, és legyünk óvatosak a kisállatok edényeivel, ugyanis a hangyák is szívesen rájárnak a cica- és kutyatápra. Nagyon egyszerű és hatásos lépés, ha krétával körbe rajzoljuk a földre tett tálat – a kréta ugyanis megszakítja a hangyák útvonalát és hoppon maradnak.