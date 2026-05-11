Az álomvilágban nincs idő se dátum, ez az oka

Az álomvilág egy rejtélyekkel teli hely, ahol sok mindenre nincs válasz, és számos dolognak nincs értelme. Az agy generálja, és sokszor a bennelévő üzeneteket keressük. AZ egyik legnagyobb rejtély az idő és dátum kérdése: miért nem láthatunk órát vagy naptárat az álmainkban? Most erre a kérdésre kaptunk választ.

Az álomvilágban az idő nem létezik, s furcsa dolgokat tapasztalhatnak azok, akik eziránt érdeklődnek álmukban

Az álomvilág és az idő - miért nem passzolnak?

Biztosan észrevetted már, hogy amikor álmodsz se az időt, sem pedig a dátumot nem tudod megmondani. Sőt, talán olyan is előfordult már, hogy az álomból felébredve eszméltél rá, hogy az csak egy álom volt. Utóbbit tudatos álmodásnak nevezik, ilyenkor az ember bizonyos mértékig képes arra, hogy irányítsa az eseményeket. Ilyenkor szinte bármire képesek vagyunk, sokan például a repüléssel vagy különleges élményekkel kísérleteznek, de vannak, akik a határok feszegetésével próbálkoznak, amelyeknek néha ijesztő következményei lehetnek.

Egy TikTok felhasználó, Shiv, egy különleges álombéli élményéről számolt be. Egyszer álmában egy sípályára emlékeztető étteremben volt több tucat másik emberrel. Álmában ráeszmélt arra, hogy mindez csak álom, így megpróbált beszélgetni az egyik vendéggel.

Megálltam egy asztalnál, ahol egy sötét, göndör hajú fiatal férfi ült. Megkérdeztem tőle: »Meg tudná mondani a dátumot és az időt?« Ő rám nézett, és csak annyit mondott: »Ezt nem kellett volna.«

Ezt követően Shiv álma furcsa fordulatot vett: mindenki felállt majd szó nélkül elhagyták a helyiséget. „Próbáltam megszólítani őket, de senki sem válaszolt.” - mondta Shiv.

Az interneten sok hasonló történet kering, sokak szerint, ha valaki az időről érdeklődik az álmában, vagy a dátumot szeretné megtudni, akkor gyakran bizarr reakciókat tapasztal. „Nem ajánlom, megkérdeztem egy álomban, és mindenki egyszerre fordult felém, majd az autóval nekirohantunk egy fának” – írta egy felhasználó, míg egy másik így fogalmazott: „Megkérdeztem az időt, és az illető üldözni kezdett. Hiába próbáltam felébredni, csak egy újabb álomba kerültem. Nagyon ijesztő volt.”