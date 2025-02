Aranyat ér a fahamu

Küzdjünk a kártevőkkel

Az ágyások köré szórva elriasztja a csigákat, és a hangyák is elköltöznek, ha a hangyabolyra egy kupac hamut teszünk. Vetéskor, ha a répamaghoz szórjuk, távol tarthatjuk a sárgarépalegyet, míg vékonyan a növényekre hintve a káposztalégy és a káposztalepke első nemzedékét is elriasztja. Pince, fészer sarkaiba is rakhatunk egy-egy kupaccal, mivel elűzi a patkányokat, egereket, csótányokat.

Szórjuk az ágakra

Kipróbálhatjuk a pajzstetvek ellen is: a lombhullás után szórjuk be a fák törzsét és a vastagabb ágait fahamuval, és ezzel hatékonyan megszabadulhatunk a nehezen pusztítható pajzstetvektől. A levéltetvekkel fertőzött lombot és leveleket is fertőtleníthetjük tavasszal, a levelek megjelenése előtt, vagy ősszel, a fák lombjának lehullását követően. Arra figyeljünk, hogy amint nedves lesz, a benne levő sók kioldódnak, ezért a folyamatot időnként meg kell ismételnünk.