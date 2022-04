Minden csillogni fog: 10 dolog, amire felhasználhatod ezt az otthoni csodaszert

A mosogatógép-tabletta olyan szennyeződésekkel küzd meg simán, amit álmaidban sem gondoltál volna. Ugyanis arra tervezték, hogy megbirkózzon a kemény vízzel, eltávolítsa a foltokat, valamint feloldja a fehérje alapú élelmiszerekben található zsírokat – így talán nem is meglepő, hogy a mosogatógépen kívül is nagyszerű takarítóeszköz.

Arra viszont figyelj, ha ezzel takarítanál, mindenképp kesztyűben végezd, és próbáld meg nem belélegezni a keletkező gőzöket.

A sütőajtó tisztítására

A sült étellel mindig nehéz megbirkózni – különösen, ha lerakódott a sütő belsejébe. Meleg vízbe mártott mosogatógép-tablettával azonban könnyedén lesúrolhatod a sütő üvegét és ajtaját.

Odaégett fazekak és serpenyők megmentésére

Ugyanúgy, ahogy a sütőajtó esetén, a mosogatógép-tabletta gyorsan és hatékonyan megtisztítja a leégett és megperzselődött edényeket, serpenyőket. Bár erre biztosan vannak más módszerek is, a tablettás megoldás azonban jól működik, ha éppen nincs kéznél speciális tisztítószer.

Leszedi a kávé- és teamaradványokat a bögrékről, csészékről

A rosszul elmosott bögréken és csészéken csúnya foltok éktelenkedhetnek a kávé és a tea után, ám a mosogatógép-tabletta erre is megoldást nyújthat. Tölts meg egy közepes méretű edényt a háromnegyedéig, adj hozzá egy tablettát, és állítsd bele a bögréket. Hagyd állni egy órát, majd langyos, folyó vízzel alaposan öblítsd el őket.

A szemetes tisztítására

A szemetesek alapjáraton nem a legtisztábbak, de azért azt sem szabad megvárni, hogy undorítóak legyenek. Ha azonnal letörlöd az ételmaradékot, amely a fedőre ömlött vagy az aljára került, viszonylag tiszta marad, de így is érdemes évente legalább kétszer kimosni. Ennek legegyszerűbb módja, ha teleengeded meleg vízzel, és beledobsz egy mosogatógép-tablettát. Várd meg, amíg feloldódik, majd várj egy órát, mielőtt forró vízzel kiöblíted.

A hűtőre

Észrevétlen maradt egy kiömlés a hűtőszekrényben, és durva ragadós szennyeződést hagyott maga után? Nem kell más, mint egy mosogatógép-tabletta és egy kis meleg víz: először is töröld le a kiborult ételt, majd mártsd a tablettát meleg vízbe, és a lapos oldalával kapard le a maradékot. Jöhet egy újabb törlés, végül öblítsd le meleg vízzel.

A mosogatóhoz

Elképesztő, hogy a mosogató alja milyen gyorsan bepiszkolódhat, a fazekakról és serpenyőkről származó karcolások és elszíneződések pedig még a legtisztább mosogatót is csúnyává tehetik. A mosogatógép-tabletta azonban mosogatószerként és súrolókorongként is használható. Csak engedj egy kis meleg vizet a mosogatóba, és kesztyűs kézzel dörzsöld el körkörösen a tablettát. Miután makulátlannak és fényesnek tűnik, öblítsd le meleg vízzel.

Olajfoltokra

Ha az autódból kiszivárgott az olaj a garázsban vagy a felhajtón, egy mosogatógép-tabletta segíthet eltávolítani a foltot. Miután az összes olaj felszívódott (a macskaalom vagy a kukoricakeményítő nagyszerű munkát végez), nedvesítsd be a területet, és mosogatógép-tablettával dörzsöld le a foltot. A kiömlés méretétől függően előfordulhat, hogy két-három tabletta is elkél. Hagyd állni a folton körülbelül fél órán át, majd öblítsd le meleg vízzel.

Még a kerti bútoroknál is hasznát veheted. Pixabay

A vécére

Amikor eljön a fürdőszoba-takarítás ideje, kezd azzal, hogy egy mosogatógép-tablettát dobsz a vécécsészébe. Ezután takarítsd ki a helyiséget úgy, hogy a vécét hagyod a legvégére. Így a tablettának lesz ideje feloldódni, és a vécécsésze súrolása is gyerekjáték lesz. A tablettát egyébként a kemény víz által hátrahagyott foltok eltüntetésére is használhatod.

A mosógépre

A baktériumok és a vízkő idővel felhalmozódnak a mosógépben, ezért fontos, hogy háromhavonta tisztítsd meg a gépet. Mint minden másnál, úgy itt is vannak erre különböző módszerek, de a legegyszerűbb, ha behelyezel egy tablettát a mosószertartóba, és lejáratsz üresen egy programot. A szuperhatékonyság érdekében dobj be egy rakás rongyot vagy konyharuhát is a gépbe, hogy ne pazarold a vizet. Ha végeztél, ellenőrizd, hogy feloldódott-e tabletta. Ha nem, egyszerűen töröld ki a mosószertartót és a dobot egy nedves törlőkendővel.

Műanyag kerti bútorra

A mosogatógép-tabletta gyors és egyszerű megoldást jelent a műanyag kerti bútorok tisztítására. Oldj fel egy tablettát egy vödör meleg vízben, vagy használd a tablettát súrolókorongként a makacs foltok eltávolítására. Megjegyzés: utóbbi módszer a műanyagon működik a legjobban, ezért javasoljuk, hogy mindenekelőtt egy nem feltűnő helyen teszteld, hogy ne okozzon elszíneződést.