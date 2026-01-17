Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Antal, Antónia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Fiatal nő tollkabát mosása közben

Toll- és pehelykabát mosása: így lesz tiszta anélkül, hogy tönkremenne

pehelykabát
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 17. 09:15
szárítástippek-trükköktippmosás
Egy tollkabát nem olcsó darab. Talán pont azért halogatjuk a mosását, mert félünk, hogy a töltet összecsomósodik és tönkremegy a kabát. Pedig néhány jól bevált trükkel a tollkabát mosása otthon sem bonyolult, ha néhány dolgot betartunk.
Porosz Viktória
A szerző cikkei

A tollkabát egyik nagy előnye, hogy jól szellőzik, viszont melegen tart. A tisztítások során azonban a toll veszít valamennyit a természetes olajaiból, amelyek a rugalmasságért és a levegősségért felelnek. Sokszor bőven elég, ha a kabátot friss levegőn átszellőzteted, vagy egy-egy kisebb foltot külön kezelsz; de van, amikor már elkerülhetetlenné válik a tollkabát mosása.

Tollkabát mosása mosógépben
A tollkabát mosása odafigyelést igényel, de otthon is megoldható
Fotó: 123RF

Hogyan kell mosni a tollkabátot?

Ha már szemmel láthatóan koszos, akkor nem lehet tovább halogatni a tollkabát mosását. Elsőként nézd meg a kabát belsejében lévő kezelési útmutatót. Ott pontosan leírják, hogy otthon, mosógépben is tisztítható-e, vagy inkább vegytisztítóba kell vinni. Ha a címke szakembert javasol, az sokszor nem a pehelytöltet miatt van, hanem a kabát egyéb anyagai (például bevonatok, díszítések, ragasztott részek) miatt. Ha a kabát mosógépben mosható, fontos, hogy a gép elég nagy legyen. Általános szabályként legalább 8 kilós kapacitású mosógép ajánlott, mert a pehelykabát sok helyet igényel, és csak akkor marad szép a töltete, ha mosás közben szabadon tud mozogni a dobban. A pehelykabátot mindig külön mosd, hogy ne nyomódjon össze a töltet. Használj kifejezetten pehelytöltetű ruhákhoz való mosószert, mert ez kíméletesebb és jobban védi a tollakat, mint a hagyományos mosószerek. Öblítőt viszont ne tegyél hozzá, mert az bevonhatja a pehelyszálakat, amitől a toll könnyen összetapad és csomósodni kezd.

Kabátban lévő mosási címke
Mindig ellenőrizd a kabátba bevarrt címkét
Fotó: 123RF

Teniszlabdás trükk a tollkabát mosására

Mosás előtt mindig ellenőrizd, hogy minden cipzár és tépőzár be van-e húzva, mert ezek mosás közben könnyen kárt tehetnek az anyagban. Ezután válassz 30 fokos, kímélő programot. A gyapjúprogram különösen jó választás lehet, mert több vizet használ, viszont kevésbé gyötri a kabátot. A pehelykabát mosás közben rengeteg vizet szív magába, ezért a centrifugálás kihagyhatatlan, de itt is fontos az óvatosság. A 800-as fordulatszám bőven elég, a magasabb érték viszont már károsíthatja a tollakat, sőt akár el is szakíthatja azokat. Érdemes a centrifugálást akár többször is megismételni, hogy minél több víz távozzon a kabátból. 

Hasznos trükk, ha mosás előtt egy mosózsákba 2-3 tiszta teniszlabdát teszel. Ezek mosás közben levegőt juttatnak a töltet közé, segítenek fellazítani a tollakat és meggátolják, hogy a pelyhek összecsomósodjanak.

A tollkabát szárítása

Tedd a pehelykabátot óvatosan a szárítógépbe, majd dobd mellé újra a két tiszta teniszlabdát is. Ezek segítenek abban, hogy a pehely töltet száradás közben ne tapadjon össze, hanem szépen fellazuljon és visszanyerje a levegős állagát. A kabátot kímélő fokozaton, 30–60 fok között érdemes szárítani. Időnként állítsd meg a programot, vedd ki a kabátot, és rázd fel alaposan, hogy a tollak egyenletesen oszoljanak el benne. A szárítás általában 2-4 órát vesz igénybe, de ez géptől és kabáttól is függhet. Amikor letelt a program, nézd át a kabátot, nem maradt-e benne nedves rész, és ha szükséges, rázd fel még egyszer. Ha még érzed, hogy belül nyirkos, hagyd a gépben tovább száradni. Végül akaszd ki egy kis időre szellőzni, és csak akkor hajtsd össze, amikor már teljesen száraz.

Így szárítsd a tollkabátot ruhaszárítón

  • Tedd a kabátot fektetve a szárítóra.
  • Időnként rázd meg és kézzel igazgasd szét benne a tollakat.
  • Ahol csomós, óvatosan morzsold szét a töltetet az ujjaiddal.
  • Néha fordítsd meg, hogy a másik oldala is száradjon.
  • Ne tedd a radiátorra és ne érje forró levegő.
  • A teljes száradás akár 2–3 nap is lehet.
  • Akkor jó, ha a kabát mindenhol teljesen száraz és újra könnyű, pihe-puha tapintású.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu