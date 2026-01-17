Toll- és pehelykabát mosása: így lesz tiszta anélkül, hogy tönkremenne

A tollkabát egyik nagy előnye, hogy jól szellőzik, viszont melegen tart. A tisztítások során azonban a toll veszít valamennyit a természetes olajaiból, amelyek a rugalmasságért és a levegősségért felelnek. Sokszor bőven elég, ha a kabátot friss levegőn átszellőzteted, vagy egy-egy kisebb foltot külön kezelsz; de van, amikor már elkerülhetetlenné válik a tollkabát mosása.

A tollkabát mosása odafigyelést igényel, de otthon is megoldható

Hogyan kell mosni a tollkabátot?

Ha már szemmel láthatóan koszos, akkor nem lehet tovább halogatni a tollkabát mosását. Elsőként nézd meg a kabát belsejében lévő kezelési útmutatót. Ott pontosan leírják, hogy otthon, mosógépben is tisztítható-e, vagy inkább vegytisztítóba kell vinni. Ha a címke szakembert javasol, az sokszor nem a pehelytöltet miatt van, hanem a kabát egyéb anyagai (például bevonatok, díszítések, ragasztott részek) miatt. Ha a kabát mosógépben mosható, fontos, hogy a gép elég nagy legyen. Általános szabályként legalább 8 kilós kapacitású mosógép ajánlott, mert a pehelykabát sok helyet igényel, és csak akkor marad szép a töltete, ha mosás közben szabadon tud mozogni a dobban. A pehelykabátot mindig külön mosd, hogy ne nyomódjon össze a töltet. Használj kifejezetten pehelytöltetű ruhákhoz való mosószert, mert ez kíméletesebb és jobban védi a tollakat, mint a hagyományos mosószerek. Öblítőt viszont ne tegyél hozzá, mert az bevonhatja a pehelyszálakat, amitől a toll könnyen összetapad és csomósodni kezd.

Mindig ellenőrizd a kabátba bevarrt címkét

Teniszlabdás trükk a tollkabát mosására

Mosás előtt mindig ellenőrizd, hogy minden cipzár és tépőzár be van-e húzva, mert ezek mosás közben könnyen kárt tehetnek az anyagban. Ezután válassz 30 fokos, kímélő programot. A gyapjúprogram különösen jó választás lehet, mert több vizet használ, viszont kevésbé gyötri a kabátot. A pehelykabát mosás közben rengeteg vizet szív magába, ezért a centrifugálás kihagyhatatlan, de itt is fontos az óvatosság. A 800-as fordulatszám bőven elég, a magasabb érték viszont már károsíthatja a tollakat, sőt akár el is szakíthatja azokat. Érdemes a centrifugálást akár többször is megismételni, hogy minél több víz távozzon a kabátból.

Hasznos trükk, ha mosás előtt egy mosózsákba 2-3 tiszta teniszlabdát teszel. Ezek mosás közben levegőt juttatnak a töltet közé, segítenek fellazítani a tollakat és meggátolják, hogy a pelyhek összecsomósodjanak.

A tollkabát szárítása

Tedd a pehelykabátot óvatosan a szárítógépbe, majd dobd mellé újra a két tiszta teniszlabdát is. Ezek segítenek abban, hogy a pehely töltet száradás közben ne tapadjon össze, hanem szépen fellazuljon és visszanyerje a levegős állagát. A kabátot kímélő fokozaton, 30–60 fok között érdemes szárítani. Időnként állítsd meg a programot, vedd ki a kabátot, és rázd fel alaposan, hogy a tollak egyenletesen oszoljanak el benne. A szárítás általában 2-4 órát vesz igénybe, de ez géptől és kabáttól is függhet. Amikor letelt a program, nézd át a kabátot, nem maradt-e benne nedves rész, és ha szükséges, rázd fel még egyszer. Ha még érzed, hogy belül nyirkos, hagyd a gépben tovább száradni. Végül akaszd ki egy kis időre szellőzni, és csak akkor hajtsd össze, amikor már teljesen száraz.

Így szárítsd a tollkabátot ruhaszárítón Tedd a kabátot fektetve a szárítóra.

Időnként rázd meg és kézzel igazgasd szét benne a tollakat.

Ahol csomós, óvatosan morzsold szét a töltetet az ujjaiddal.

Néha fordítsd meg, hogy a másik oldala is száradjon.

Ne tedd a radiátorra és ne érje forró levegő.

A teljes száradás akár 2–3 nap is lehet.

Akkor jó, ha a kabát mindenhol teljesen száraz és újra könnyű, pihe-puha tapintású.

