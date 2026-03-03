Késes támadás Baracskán: alvó gyerekeket akart leszúrni az ámokfutó

Rendőrök lepték el egy családi ház környékét szombaton, február 28-án éjjel a Fejér vármegyei Baracskán, ahol egy késes ámokfutó kis híján három gyermek halálát okozta. A férfi ép ésszel felfoghatatlan dolgot tett: ittasan, kést markolászva osont be korábbi vendéglátói házának gyerekszobájába, ahol megpróbálta leszúrni az ott alvó tiniket. Bár a gyermekek túlélték a késes támadást, de mindannyian megsérültek.

A gyerekek túlélték a késes támadást, mivel a középső kamasz kiáltozni kezdett Fotó: Police/YouTube

Késes támadás Baracskán: alvó gyerekekre támadt a férfi

Az este egy kellemes, barátai iszogatásnak indult aznap: a későbbi ámokfutó ekkor még csak ismerősi házában iszogatott. Minden jel arra mutatott, hogy az este gond nélkül ér véget, a férfi ugyanis elköszönt, majd távozott a házból. Innen viszont egy közeli kocsma felé vette az irányt, ahol vélhetően tovább ivott, majd egy hajmeresztő kanyarral nem hazafelé indult, hanem vissza, a családi házba. Nem kopogott vagy csengetett, a házba hangtalanul lépett be és egyenesen a gyerekszoba felé indult, ahol pillanatokon belül elborultan rontott rá az ott alvó kamaszokra.

A férfi február 28-án délután, baracskai ismerőseinél italozott. Az esti órákban egy közeli vendéglátóhelyre távozott, majd visszatért az ismerősökhöz. A csukott, de nem zárt ajtón keresztül bejutott a házba, és minden előzmény nélkül megtámadta a szobában alváshoz készülődő 16, 14 és 12 éves gyermekeket, egy eddig nem azonosított szúró-vágó eszközzel

- magyarázta kérdésünkre válaszában a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Az, hogy nem történt meg a végzetes tragédia, korántsem a késes férfinek köszönhető: a 14 éves fiú ugyanis torka szakadtából üvölteni kezdett, amitől a férfi úgy megijedt, hogy elszaladt. Sajnos azonban mindhárom gyermek megsérült, mindhármukat kórházba kellett vinni. A rendőrség szerint a férfit nem kizárt, hogy emberölési szándék vezérelte:

Mindhárom gyermek megsérült. A sérülések száma, jellege, az érintett testtájak, valamint a körülmények alapján megalapozott a gyanú, hogy a férfi cselekményét több ember sérelmére, eshetőleges ölési szándékkal követte el

- fűzte hozzá a rendőrség. A menekülő férfi után hajtóvadászatot indítottak, a nyakában lihegő zsaruk pedig már aznap éjjel lecsaptak rá:

A rendőrök még éjszaka elfogták a feltételezett elkövetőt, őrizetbe vették, majd több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntett kísérlete miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Kezdeményezték letartóztatását

- szögezték le. Úgy tudjuk, hogy az eset híre gyorsan körbefutott a településen, az emberek azóta is az esetről pletykálnak. Mint mondták, a településen rengeteg betelepült lakó él, többekkel is baja van az őslakos baracskaiaknak. A polgármester igyekszik megnyugtatni a helyieket:

Többen érdeklődtek az eset részletei felől, azonban a rendőrség még nem tud részletes tájékoztatást adni, tekintettel arra, hogy a nyomozás még tart! Annyit azonban ma megtudtam a rendőrségtől, hogy kiemelt bűncselekményként kezelik az ügyet! Megnyugtató, hogy a tettest már elfogták!

- intette nyugalomra az aggódó baracskaiakat bejegyzésében, Szőlősy Attila, a város első embere.