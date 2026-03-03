Ez is eljött, Szoboszlai Dominik kikerülhet a Liverpoolból

Azok után, hogy Szoboszlai Dominikék szombaton 5-2-re legyőzték a West Hamet, ezen a héten kétszer is ugyanazzal az ellenféllel néznek szembe. Előbb a Premier League-ben, majd az FA Kupában rendeznek Wolves-Liverpool mérkőzést. Kedden (21:15, tv: Match 4) még vélhetően a lehető legerősebb csapatát küldi a pályára Arne Slot vezetőedző, pénteken (21:00) viszont már rotálni kényszerülhet – amivel a magyar válogatott középpályás kikerülhet a kezdőből.
Kulcsfontosságú szakaszába lépett a Liverpool szezonja, 22 nap alatt ugyanis hét mérkőzést játszik. Ebből az elsőt, a West Ham ellenit sikerült megnyernie, de mivel a csapat számára a Bajnokok Ligája-indulást jelentő első négy hely valamelyike a cél a bajnokságban, ezért a Wolves elleni Premier League-meccsen valószínűleg még ugyanúgy a legjobbjait küldi majd pályára Arne Slot. A holland szakember viszont nem fogja megúszni rotáció nélkül a sűrű menetrendet, amire a Liverpool Echo szerint már a pénteki FA Kupa-találkozón sor kerülhet.
Andy Robertson újra helyet kaphat a kezdőcsapatban Kerkez Milos helyett. A másik oldalon Jeremie Frimpong először kezdhet a sérüléséből visszatérve. Joe Gomez pedig Ibrahima Konaté vagy Virgil van Dijk helyettese lehet. Curtis Jones Szoboszlai Dominik helyét veheti át a középpályán. Az angolt viszont egy sorral hátrébb, Ryan Gravenberch vagy Alexis Mac Allister posztján is bevetheti Arne Slot. A 17 éves Rio Ngumoha a Mohamed Szalah, Hugo Ekitiké, Cody Gakpo támadótrió valamelyik tagját tehermentesítheti pénteken. Csakúgy, mint Federico Chiesa.
