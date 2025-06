Így hat a szervezetedre a nyári napsugár

Bármely típusáról is legyen szó, a világító csodák képesek sejtszinten hatni a szervezetünkre, elősegíteni a gyógyulást, enyhíteni gyulladásokat, gyorsítani a regenerációt és erősíteni az immunrendszert - írja a Fanny magazin.

Fotó: Unsplash.com

1. Elég csak kimennünk a szabadba

A legegyszerűbb és legősibb fényterápia maga a napfürdő, vagyis a természetes napsütés hatása a bőrön keresztül. A napfény spektruma ultraviola (UV), látható és infravörös fényt is tartalmaz – ezek közül a legjelentősebb egészségi hatással az UV-B sugárzás bír, ami serkenti a D-vitamin szintézist a bőrben. Ez a vitamin hormonként viselkedik, és számos testi folyamatban részt vesz, mint például a csontképzés, immunvédelem, gyulladáscsökkentés. Emellett a napfény fokozza a vérkeringést a bőrben és a felszíni szövetekben, így gyorsul a sejtregeneráció. Ha nem termelődik elegendő D-vitamin a szervezetünkben, akkor hiányállapot jön létre. Ennek jelei a csökkent immunitás, gyakori fertőzések, izomgyengeség, csontritkulás, kalcium-anyagcsere zavarok, ugyanis ez az értékes anyag beépíti a kalciumot a csontokba. Megjelenhetnek különböző bőrbetegségek is, mint például a pikkelysömör vagy az ekcéma. Ezekre már egy rövid napozás is jó hatással lehet, mivel csökkenti a gyulladást.

Jelentkezhet krónikus fáradtság, izomfájdalmak is. Fontos azonban tudni, hogy az ésszerű napozás kulcsfontosságú: 10–15 perc naponta, délelőtt vagy késő délután, főként a karok és arc szabadon hagyásával. Ne akarjuk kihasználni a nap gyógyító erejét, amikor a legerősebben süt, tehát 11-15 óra között, mert az leégéshez, bőrkárosodáshoz, ráncok kialakulásához, sőt akár bőrrák megjelenéséhez is vezethet. Különösen akkor legyünk óvatosak, ha világos bőrűek vagyunk.

2. Amikor célzottan irányítjuk a fényt

A modern orvosi gyakorlatban a fényterápia más néven fototerápia különféle hullámhosszú fényekkel történik, célzottan kezelve a különböző testi problémákat. Ezek a készülékek LED-eket vagy speciális fénycsöveket használnak – nem hőt, hanem fényenergiát juttatnak a sejtekhez.