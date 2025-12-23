Ezek a zsíros ételek többet árthatnak, mint hinnéd

A zsír a szervezet egyik legfontosabb energiaforrása, és elengedhetetlen az egészséges működéshez. A zsírban oldódó vitaminok (A, D, E, K) felszívódásához nélkülözhetetlen, valamint kulcsszerepe van a hormonháztartásban és a sejthártyák felépítésében. Ugyanakkor nem mindegy, milyen forrásból és mennyit fogyasztunk belőle. A túlzottan zsíros ételek – különösen a telített és transzzsírok – hosszú távon súlyos egészségkárosodást okozhatnak. Lássuk, mit mond a tudomány arról, mi történik a szervezetben, ha túl sok zsírt fogyasztunk.

Különösen a zsíros ételekben található telített zsírsavak és a transzzsírok túlfogyasztása káros, ezeket érdemes kerülni, és helyette telítetlen zsírokat (pl. olívaolaj, avokádó, halak, magvak) fogyasztani.

Fotó: sweet marshmallow / Shutterstock

A zsír szerepe a szervezetben

A zsír önmagában még nem ellenség: energiát biztosít, védi a belső szerveket, szabályozza a testhőmérsékletet, és hozzájárul az idegrendszer működéséhez. A probléma ott kezdődik, amikor a napi energiabevitel 30–35 százalékánál jóval több származik zsírból, és főként egészségtelen forrásokból.

Zsíros ételek: telített zsírok és transzzsírok, a láthatatlan ellenségek

A telített zsírsavak – amelyek főleg zsíros húsokban, vajban, tejszínben és egyes sajtokban találhatók – nagy mennyiségben növelik a szervezetben az LDL („rossz”) koleszterin szintjét. Ez lerakódik az érfalakban, érelmeszesedéshez vezet, és megnöveli a szívroham, illetve a stroke kialakulásának kockázatát.

A transzzsírok – melyek elsősorban iparilag előállított, hidrogénezett növényi olajokban és gyorséttermi ételekben fordulnak elő – még veszélyesebbek, mivel egyszerre emelik az LDL-koleszterin, és csökkentik a HDL („jó”) koleszterin szintjét.

Az elhízás és az inzulinrezisztencia legfőbb okozói

A túlzott zsírbevitel, különösen feldolgozott ételek formájában, hozzájárul a túlsúlyhoz és az elhízáshoz. A zsigeri (hasi) zsírszövet felhalmozódása különösen kockázatos, mivel olyan gyulladásos mediátorokat termel, amelyek inzulinrezisztenciát idéznek elő. Ez a 2-es típusú cukorbetegség előszobája.

Gyulladás és sejtkárosodás

A nagy mennyiségű telített zsír és transzzsír elősegíti a szervezetben zajló krónikus, alacsony szintű gyulladást. Ez hosszú távon károsítja a sejteket és szöveteket, hozzájárulva többek között a daganatos betegségek, a szív-érrendszeri problémák és a neurodegeneratív kórképek (pl. Alzheimer-kór) kialakulásához.