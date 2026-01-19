Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Ez a top 3 legjobb szalonnás étel, amit muszáj megkóstolnod

téli ételek
2026. január 19.
sütés-főzésszalonnás ételeksertéshús receptek
Csupán egy kicsi is elég belőle, és az ételeknek azonnal mennyei ízt varázsol. Nem véletlen, hogy ennyire odáig vagyunk a szalonnás ételekért. A Fanny magazin jóvoltából mutatunk 3 mennyei receptet, amiket neked is meg kell kóstolnod.
Télen, amikor hideg van, még inkább kívánjuk a bőséges finomságokat. Mi lehetne jobb választás ebben az évszakban, mint a szalonnás ételek? Hoztunk 3 téli receptet, amiket ha elkészítesz, utána garantáltan nem leszel éhes, és az ízlelőbimbóid is megvadulnak a gyönyörtől. 

  • 3 isteni szalonnás recept és elkészítéséi módjai, az első a burgonyakrémleves szalonnával főzve, pirított baconcsíkokkal, amihez többek között szerencsendiót is kell tenni.
  • Baconbe göngyölt fasírtok fokhagymás-paprikás tésztával a második recept, amihez darált marha és sertéshúst is kell adni.
  • A harmadik recept a lassan sült mézes-mustáros császárszalonna káposztás burgonyával, amihez többek között mézet és mustárs is. 
Lassan sült mézes-mustáros császárszalonna káposztás burgonyával egy tányéron, ami a legfinomabb szalonnás ételek közé tartozik.
Mutatunk 3 ínycsiklandó szalonnás étel receptet, amiket neked is érdemes elkészítened. 
Fotó: Fanny magazin

Íme a top 3 legfinomabb szalonnás étel receptje

Burgonyakrémleves szalonnával főzve, pirított baconcsíkokkal

Elkészítési idő: 45 perc 

Hozzávalók (4 személyre):

  • 1 evőkanál vaj
  • 50 g kockázott, húsos szalonna
  • 1 póréhagyma fehér része
  • 800 g burgonya
  • 1 evőkanál fűszerpaprika
  • 1 l zöldség alaplé
  • só, őrölt fekete bors
  • frissen reszelt szerecsendió
  • 200 ml főzőtejszín
  • 1 evőkanál olaj
  • 8 szelet baconcsík
  • aprított snidling a tálaláshoz

1. Egy nagy lábasban olvasszuk meg a vajat. Tegyük rá a felkockázott szalonnát, lassú tűzön olvasszuk ki a zsírját. Tegyük rá a megtisztított, felkarikázott póréhagymát, kezdjük el párolni. Amikor már szétesett karikáira a hagyma, adjuk hozzá a meghámozott, felkockázott burgonyát, kevergetve pirítsuk meg. Húzzuk le a tűzről, forgassuk hozzá a fűszerpaprikát, majd tegyük vissza a lábast a tűzre.

2. Öntsük fel az alaplével, ízesítsük sóval, borssal és szerecsendióval, majd forraljuk fel.

3.Vegyük vissza a lángot a leves alatt, és főzzük addig, amíg a burgonya megpuhul. Ezután botmixerrel törjük krémesre. 1 merőkanálnyi lével keverjük simára a tejszínt, csorgassuk a leveshez, és forraljunk még egyet rajta.

4. Egy nagyobb serpenyőt kenjünk ki az olajjal, és hevítsük fel. Helyezzük bele a baconcsíkokat, és egyszer megfordítva süssük ropogósra. Szedjük konyhai papírtörlőre.

5. A levest tálaljuk forrón, a sült baconnel és aprított snidlinggel megszórva.

Burgonyakrémleves szalonnával főzve, pirított baconcsíkokkal az egyik legfinomabb szalonnás étel.
Burgonyakrémleves szalonnával főzve, pirított baconcsíkokkal. 
Fotó: Fanny magazin

Baconbe göngyölt fasírtok fokhagymás-paprikás tésztával 

Elkészítési idő: 35 perc + kb. 30 perc sütés 

Hozzávalók (4 személyre):

A fasírtokhoz:

  • 1 teáskanál olaj
  • 1 fej vöröshagyma
  • 8-10 rozmaringlevél
  • 400 g darált sertéshús
  • 400 g darált marhahús
  • 2 db tojássárgája
  • 2 gerezd fokhagyma
  • 1 evőkanál fűszerpaprika
  • só, őrölt fekete bors
  • 3-4 evőkanál zsemlemorzsa
  • 12 csík bacon

A körethez:

  • 250 g tetszőleges, rövidebb fajtájú tészta (szarvacska, penne, masni stb.)
  • 1 evőkanál olaj
  • 3 db színes kaliforniai paprika
  • 2 gerezd fokhagyma
  • őrölt fekete bors
  • 1 nagy csokor petrezselyemzöld

1. A fasírtokhoz egy serpenyőben hevítsük fel az olajat, majd a megtisztított, finomra aprított vöröshagymát pároljuk üvegesre rajta. Közben adjuk hozzá a finomra aprított rozmaringot is.

2. Egy nagy keverőtálba tegyük bele a kétféle darált húst, a lecsepegtetett sült hagymát, az elhabart tojássárgájákat, a lereszelt fokhagymát és a fűszerpaprikát. Sózzuk, borsozzuk meg, gyúrjuk össze, majd adjunk hozzá annyi zsemlemorzsát, hogy jól formázható masszát kapjunk.

3. Osszuk a masszát 12 részre, formázzunk belőlük laposabb fasírtokat, majd mindet tekerjük körbe 1-1 csík baconnel. Tegyük a fasírtokat sütőpapírral borított sütőlemezre, és 180 °C-ra előmelegített sütőben süssük 30 percet. Félidőben fordítsuk meg a fasírtokat.

4. Közben készítsük el a köretet. A tésztát lobogó, enyhén sós vízben főzzük ki, majd szűrjük le. Közben egy nagy serpenyőben hevítsük fel az olajat, és a megmosott, kis kockákra vágott paprikákat süssük puhára rajta. Reszeljük hozzájuk a fokhagymát, fűszerezzük sóval és borssal, majd adjuk hozzá a leszárazott, felaprított petrezselyemzöldet. Végül forgassuk bele a tésztát.

5. Tálaljuk a fasírtokat a zöldséges tésztával.

Baconbe göngyölt fasírtok fokhagymás-paprikás tésztával és savanyúsággal, a legjobb szalonnás ételek közé tartoznak.
Baconbe göngyölt fasírtok fokhagymás-paprikás tésztával. 
Fotó: Fanny magazin

Lassan sült mézes-mustáros császárszalonna káposztás burgonyával

Elkészítési idő: 45 perc + kb. 2-2,5 óra sütés 

Hozzávalók (4 személyre):

  • 800 g császárszalonna
  • 4 evőkanál mustár
  • 2 evőkanál méz

A körethez:

  • 800 g burgonya
  • 2 evőkanál olaj
  • 2 fej vöröshagyma
  • 400 g savanyú káposzta
  • őrölt fekete bors

1. A szalonnát vágjuk 2-3 darabba, bőrét éles késsel irdaljuk be, majd a darabokat bőrrel lefelé helyezzük tepsibe. Öntsünk alájuk pár ujjnyi vizet (ezt pótoljuk, ha elfogy), és tegyük 160 °C-os sütőbe kb. 80 percre. Szurkáljuk meg villával, akkor jó, ha már szépen puhul.

2. A mustárt keverjük össze a mézzel és kevés sóval. Kenjük meg ezzel a szalonnát, majd forgatva, 10-15 percenként átkenve süssük készre. Végül emeljük meg a hőfokot, és a szalonna bőrét pirítsuk meg ízlés szerint.

3. Közben készítsük el a köretet. A burgonyát hámozzuk meg, kockázzuk fel, és sós vízben főzzük puhára. Szűrjük le.

4. Egy serpenyőben hevítsük fel az olajat. Tegyük rá a megpucolt, felszeletelt hagymát, lassú tűzön pároljuk puhára. Közben a káposztát folyó víz alatt öblítsük át, szárítsuk le, és vágjuk apróra. Adjuk a hagymához, sózzuk, borsozzuk, süssük puhára. Végül forgassuk hozzá a főtt burgonyát. Tálaljuk a felszeletelt sült szalonna mellé.

Az alábbi videóból az abált szalonnáról tudhatsz meg érdekes információkat:

Készítsd el az alábbi ételeket is:


 


 

 

