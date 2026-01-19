Ez a top 3 legjobb szalonnás étel, amit muszáj megkóstolnod

Télen, amikor hideg van, még inkább kívánjuk a bőséges finomságokat. Mi lehetne jobb választás ebben az évszakban, mint a szalonnás ételek? Hoztunk 3 téli receptet, amiket ha elkészítesz, utána garantáltan nem leszel éhes, és az ízlelőbimbóid is megvadulnak a gyönyörtől.

3 isteni szalonnás recept és elkészítéséi módjai, az első a burgonyakrémleves szalonnával főzve, pirított baconcsíkokkal, amihez többek között szerencsendiót is kell tenni.

Baconbe göngyölt fasírtok fokhagymás-paprikás tésztával a második recept, amihez darált marha és sertéshúst is kell adni.

A harmadik recept a lassan sült mézes-mustáros császárszalonna káposztás burgonyával, amihez többek között mézet és mustárs is.

Mutatunk 3 ínycsiklandó szalonnás étel receptet, amiket neked is érdemes elkészítened.

Fotó: Fanny magazin

Íme a top 3 legfinomabb szalonnás étel receptje

Burgonyakrémleves szalonnával főzve, pirított baconcsíkokkal

Elkészítési idő: 45 perc

Hozzávalók (4 személyre):

1 evőkanál vaj

50 g kockázott, húsos szalonna

1 póréhagyma fehér része

800 g burgonya

1 evőkanál fűszerpaprika

1 l zöldség alaplé

só, őrölt fekete bors

frissen reszelt szerecsendió

200 ml főzőtejszín

1 evőkanál olaj

8 szelet baconcsík

aprított snidling a tálaláshoz

1. Egy nagy lábasban olvasszuk meg a vajat. Tegyük rá a felkockázott szalonnát, lassú tűzön olvasszuk ki a zsírját. Tegyük rá a megtisztított, felkarikázott póréhagymát, kezdjük el párolni. Amikor már szétesett karikáira a hagyma, adjuk hozzá a meghámozott, felkockázott burgonyát, kevergetve pirítsuk meg. Húzzuk le a tűzről, forgassuk hozzá a fűszerpaprikát, majd tegyük vissza a lábast a tűzre.

2. Öntsük fel az alaplével, ízesítsük sóval, borssal és szerecsendióval, majd forraljuk fel.

3.Vegyük vissza a lángot a leves alatt, és főzzük addig, amíg a burgonya megpuhul. Ezután botmixerrel törjük krémesre. 1 merőkanálnyi lével keverjük simára a tejszínt, csorgassuk a leveshez, és forraljunk még egyet rajta.

4. Egy nagyobb serpenyőt kenjünk ki az olajjal, és hevítsük fel. Helyezzük bele a baconcsíkokat, és egyszer megfordítva süssük ropogósra. Szedjük konyhai papírtörlőre.

5. A levest tálaljuk forrón, a sült baconnel és aprított snidlinggel megszórva.