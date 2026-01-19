Ez a top 3 legjobb szalonnás étel, amit muszáj megkóstolnod

Télen, amikor hideg van, még inkább kívánjuk a bőséges finomságokat. Mi lehetne jobb választás ebben az évszakban, mint a szalonnás ételek? Hoztunk 3 téli receptet, amiket ha elkészítesz, utána garantáltan nem leszel éhes, és az ízlelőbimbóid is megvadulnak a gyönyörtől.
Elkészítési idő: 45 perc
Hozzávalók (4 személyre):
1. Egy nagy lábasban olvasszuk meg a vajat. Tegyük rá a felkockázott szalonnát, lassú tűzön olvasszuk ki a zsírját. Tegyük rá a megtisztított, felkarikázott póréhagymát, kezdjük el párolni. Amikor már szétesett karikáira a hagyma, adjuk hozzá a meghámozott, felkockázott burgonyát, kevergetve pirítsuk meg. Húzzuk le a tűzről, forgassuk hozzá a fűszerpaprikát, majd tegyük vissza a lábast a tűzre.
2. Öntsük fel az alaplével, ízesítsük sóval, borssal és szerecsendióval, majd forraljuk fel.
3.Vegyük vissza a lángot a leves alatt, és főzzük addig, amíg a burgonya megpuhul. Ezután botmixerrel törjük krémesre. 1 merőkanálnyi lével keverjük simára a tejszínt, csorgassuk a leveshez, és forraljunk még egyet rajta.
4. Egy nagyobb serpenyőt kenjünk ki az olajjal, és hevítsük fel. Helyezzük bele a baconcsíkokat, és egyszer megfordítva süssük ropogósra. Szedjük konyhai papírtörlőre.
5. A levest tálaljuk forrón, a sült baconnel és aprított snidlinggel megszórva.
Elkészítési idő: 35 perc + kb. 30 perc sütés
Hozzávalók (4 személyre):
A fasírtokhoz:
A körethez:
1. A fasírtokhoz egy serpenyőben hevítsük fel az olajat, majd a megtisztított, finomra aprított vöröshagymát pároljuk üvegesre rajta. Közben adjuk hozzá a finomra aprított rozmaringot is.
2. Egy nagy keverőtálba tegyük bele a kétféle darált húst, a lecsepegtetett sült hagymát, az elhabart tojássárgájákat, a lereszelt fokhagymát és a fűszerpaprikát. Sózzuk, borsozzuk meg, gyúrjuk össze, majd adjunk hozzá annyi zsemlemorzsát, hogy jól formázható masszát kapjunk.
3. Osszuk a masszát 12 részre, formázzunk belőlük laposabb fasírtokat, majd mindet tekerjük körbe 1-1 csík baconnel. Tegyük a fasírtokat sütőpapírral borított sütőlemezre, és 180 °C-ra előmelegített sütőben süssük 30 percet. Félidőben fordítsuk meg a fasírtokat.
4. Közben készítsük el a köretet. A tésztát lobogó, enyhén sós vízben főzzük ki, majd szűrjük le. Közben egy nagy serpenyőben hevítsük fel az olajat, és a megmosott, kis kockákra vágott paprikákat süssük puhára rajta. Reszeljük hozzájuk a fokhagymát, fűszerezzük sóval és borssal, majd adjuk hozzá a leszárazott, felaprított petrezselyemzöldet. Végül forgassuk bele a tésztát.
5. Tálaljuk a fasírtokat a zöldséges tésztával.
Elkészítési idő: 45 perc + kb. 2-2,5 óra sütés
Hozzávalók (4 személyre):
A körethez:
1. A szalonnát vágjuk 2-3 darabba, bőrét éles késsel irdaljuk be, majd a darabokat bőrrel lefelé helyezzük tepsibe. Öntsünk alájuk pár ujjnyi vizet (ezt pótoljuk, ha elfogy), és tegyük 160 °C-os sütőbe kb. 80 percre. Szurkáljuk meg villával, akkor jó, ha már szépen puhul.
2. A mustárt keverjük össze a mézzel és kevés sóval. Kenjük meg ezzel a szalonnát, majd forgatva, 10-15 percenként átkenve süssük készre. Végül emeljük meg a hőfokot, és a szalonna bőrét pirítsuk meg ízlés szerint.
3. Közben készítsük el a köretet. A burgonyát hámozzuk meg, kockázzuk fel, és sós vízben főzzük puhára. Szűrjük le.
4. Egy serpenyőben hevítsük fel az olajat. Tegyük rá a megpucolt, felszeletelt hagymát, lassú tűzön pároljuk puhára. Közben a káposztát folyó víz alatt öblítsük át, szárítsuk le, és vágjuk apróra. Adjuk a hagymához, sózzuk, borsozzuk, süssük puhára. Végül forgassuk hozzá a főtt burgonyát. Tálaljuk a felszeletelt sült szalonna mellé.
