Így készíthetsz mennyei bacon-t tofuból pofonegyszerűen – a húsimádók is rajonganak érte

Tofuból bacon-t készíteni a legjobb ötlet a világon. A titok az apró részletekben rejlik, ám ha ezeket a lépéseket ismered és betartod, olyan ízorgiába lesz részed, hogy nem is fogod érteni, eddig miért nem ezt etted minden nap.
Tofuból bacon-t: a húsimádók is rajonganak érte
Tofuból bacon-t készíteni pofonegyszerű. Csak néhány hozzávaló, pár perc pácolás, egy forró air fryer vagy egy serpenyő, és kész is a vegán bacon. Már az íze is meggyőző, de ha ez nem lenne elég, akkor jó, ha tudod, hogy még egészséges is, mivel teljes értékű növényi fehérjét viszel be a szervezetedbe, ami ráadásul kicsit sem terheli meg a gyomrodat vagy az emésztésedet.
Hozzávalók 2 adaghoz:
1 csomag kemény tofu, ha lehet füstölt
1 evőkanál szójaszósz
1 teáskanál füstölt paprika
1 kávéskanál fokhagymapor
1 káváskanál juharszirup vagy agávé
1 csipet füstölt só
1 evőkanál olaj – használhatsz napraforgóolajat is, de a szezámolaj a legjobb választás
Így készítsd el könnyedén:
Miután kicsomagoltad a tofut, alaposan itasd le róla a nedvességet papírtörlő segítségével. Kicsit meg is nyomkodhatod vele, de csak óvatosan, hogy nem törd szét a tofut. Ha van időd, akkor tekerd be papírtörlőbe, és tegyél rá egy nehezebb tányért 10 perce. Ez kisajtolja belőle a felesleges nedvességet, így ropogósabb lesz a végeredmény.
Vágd vékony szeletekre – kb. 2 mm vastagra, éppúgy, mint a bacon-t. Ha túrós csuszához vagy salátára szeretnéd tenni, akkor pedig apró kockákra vágd.
Egy tálban keverd össze az összes többi hozzávalót.
Forgasd bele a tofuszeleteket vagy kockákat, majd hagyd pácolódni legalább 10 percig.
Air fryerben: 180 °C-on süsd 6–8 percig, félidőben fordítsd meg őket.
Serpenyőben: nagy lángon, kevés olajon jól süsd meg. Nem kell addig sütni, míg ropogós lesz, mert amikor lehúzod a tűzről és vársz pár percet, akkor úgyis ropogós lesz.
Miért jó nekünk a tofu bacon?
Növényi fehérjeforrás: tofu teljes értékű fehérjét tartalmaz, amire a szervezetnek nagy szüksége van Kevesebb zsír és nincs koleszterin – tökéletes alternatíva, ha szívbarát étrendet követsz
Kreatív húshelyettesítő: ugyanaz az élmény, kevesebb áldozattal
Gyorsan elkészíthető és olcsó: a tofu jóval olcsóbb a húsnál, és tovább is tárolható
Vegán, gluténmentes - ha GM szójaszószt, vagyis tamarit használsz hozzá
Kedvedre variálhatod az ízét: készítheted édesebbre, füstösebbre, csípősre, vagy egy kis ecettel megbolondítva savanykásabbra.
Ha szeretnéd kipróbálni a sütőben készíthető változatot, nézd meg a videót!
