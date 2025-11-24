Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Ettől a hozzávalótól lesz mennyei a diétás rakott krumpli – Recept

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 24. 11:45
Diéta alatt sem kell lemondanod a kedvencedről. Most hoztunk egy diétás rakott krumpli receptet, amit bűntudat nélkül fogyaszthatsz, ráadásul fillérekből elkészítheted. Olvass tovább!
Kelemen Dorina
Egy jó nagy tepsi gőzölgő rakott krumpli vasárnap délután? Nincs is annál jobb, egyszerű, laktató és hamar megvan. Mi vele az egyetlen, de annál nagyobb probléma? Hogy a szalonna miatt – amit úgy szeretünk benne – igencsak kalóriadús kajáról beszélhetünk. De csak eddig a pillanatig, ugyanis most megosztunk veled egy diétás rakott krumpli receptet, amit bűntudat nélkül fogyaszthatsz.

Diétás rakott krumpli tepsiben
Így készül a diétás rakott krumpli, amitől megnyalod mind a 10 ujjad.
Fotó: 123RF

Diétás rakott krumpli – bűntudatmentes változat

Mi a diétás rakott krumpli titka?

Hát a zöldségek! Bizony, ilyen egyszerű.  Mivel a klasszikus rakott krumpli igazi kalóriabomba, nem csak az alakodnak, de az egészségednek sem tesz jót. A koleszterinszinted felnyomja az egekbe és a zsírpárnáid is tovább nőnek a plusz kalóriáktól. Ha megspórolnád a bűntudatot, akkor próbáld ki az alábbi diétás receptet.  

Zöldséges rakott krumpli

Hozzávalók, amikre szükséged lesz:

  • 50 dkg mirelit spenót (lehet friss is, ha épp akad otthon)
  • 30 dkg konzerves hámozott-darabolt paradicsom
  • 1 kg krumpli
  • 1,5 dl tej
  • 1,5 dl zöldségleves alaplé
  • Sovány sajt  
  • Ízlés szerint só, bors, őrölt szerecsendió
  • Vaj tepsi kikenéséhez

Így készítsd el egyszerűen:

A mirelit spenótot egy kicsit engedd fel, csurgasd le róla a felesleges vizet, majd fogj egy serpenyőt és fonnyaszd meg rajta. Add hozzá a konzerv paradicsomot, keverd össze alaposan, majd ízlés szerint adj hozzá sót, borsot és szerecsendiót. Kóstolj, és ha megvagy az ízesítéssel, vedd le a tűzről.  

Válassz egy tepsit, amiben elférnek az alapanyagok, majd kend ki vajjal.

Jöhet az étel lelke, a krumpli. A szokásos módon pucold, szeleted fel és tetőcserépszerűen tedd az első réteget a tepsi aljára. Jöhet rá a spenótos keverék, majd folytasd a rétegezést. A lényeg, hogy az utolsó réteg a krumpli legyen.  

Most jöhet az öntet. Keverd össze a tejet és a zöldség alaplét, melegítsd fel egy gyorsforralóban, majd öntsd a rakott krumplira.  

Mehet is be a sütőbe, nagyjából egy órára, 180 fokon.  

Az utolsó 20 percben szórd meg sovány sajttal (például light reszelt mozzarellával) és apróra vágott zöld fűszereket is szórhatsz rá.

Kész is van a rakott krumpli egészséges, diétás változata.

Nézd meg az alábbi videót egy másik ínycsiklandó rakott krumplis receptért:

 

Az alábbi receptjeinket se hagyd ki:

 

