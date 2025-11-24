Ettől a hozzávalótól lesz mennyei a diétás rakott krumpli – Recept

Egy jó nagy tepsi gőzölgő rakott krumpli vasárnap délután? Nincs is annál jobb, egyszerű, laktató és hamar megvan. Mi vele az egyetlen, de annál nagyobb probléma? Hogy a szalonna miatt – amit úgy szeretünk benne – igencsak kalóriadús kajáról beszélhetünk. De csak eddig a pillanatig, ugyanis most megosztunk veled egy diétás rakott krumpli receptet, amit bűntudat nélkül fogyaszthatsz.
Hát a zöldségek! Bizony, ilyen egyszerű. Mivel a klasszikus rakott krumpli igazi kalóriabomba, nem csak az alakodnak, de az egészségednek sem tesz jót. A koleszterinszinted felnyomja az egekbe és a zsírpárnáid is tovább nőnek a plusz kalóriáktól. Ha megspórolnád a bűntudatot, akkor próbáld ki az alábbi diétás receptet.
A mirelit spenótot egy kicsit engedd fel, csurgasd le róla a felesleges vizet, majd fogj egy serpenyőt és fonnyaszd meg rajta. Add hozzá a konzerv paradicsomot, keverd össze alaposan, majd ízlés szerint adj hozzá sót, borsot és szerecsendiót. Kóstolj, és ha megvagy az ízesítéssel, vedd le a tűzről.
Válassz egy tepsit, amiben elférnek az alapanyagok, majd kend ki vajjal.
Jöhet az étel lelke, a krumpli. A szokásos módon pucold, szeleted fel és tetőcserépszerűen tedd az első réteget a tepsi aljára. Jöhet rá a spenótos keverék, majd folytasd a rétegezést. A lényeg, hogy az utolsó réteg a krumpli legyen.
Most jöhet az öntet. Keverd össze a tejet és a zöldség alaplét, melegítsd fel egy gyorsforralóban, majd öntsd a rakott krumplira.
Mehet is be a sütőbe, nagyjából egy órára, 180 fokon.
Az utolsó 20 percben szórd meg sovány sajttal (például light reszelt mozzarellával) és apróra vágott zöld fűszereket is szórhatsz rá.
Kész is van a rakott krumpli egészséges, diétás változata.
Nézd meg az alábbi videót egy másik ínycsiklandó rakott krumplis receptért:
