Szerezd be ezeket mielőbb: csodát művelhet a testeddel télen

Csillagánizs

A lekváron és kompóton kívül főzelékek és mártások ízesítésére is kiváló. Ha húshoz szeretnéd kipróbálni, szórj bele egy kicsit a raguba, vagy használd egészben töltött csirkéhez, kacsához, de akár halhoz, bárányhoz vagy marhához is. Jól kombinálható a gyömbérrel, a fahéjjal, szegfűszeggel és borssal, és nem utolsósorban dekorációként is lenyűgözheted vele a családot. Gyulladáscsökkentő ereje miatt hatékony köhögéscsillapító, emellett segíti az emésztést, oldja a görcsöket, és jót tesz az idegeknek. Vértisztító hatásán túl jó epebántalmakra, a csecsemőknél és gyerekeknél pedig kólika gyógyítására is alkalmas - írja a Diéta és Fitnesz.